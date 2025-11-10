- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Тыквенные маффины без сахара: рецепт осеннего десерта
Осень — время тыкв, ароматной выпечки и тихого уюта дома с чашкой чая. Но кто сказал, что осенние десерты обязательно должны быть «тяжелыми».
На странице Ask Edith рассказали о рецепте, который идеально сочетает комфорт и пользу — тыквенные маффины без сахара. Они нежные, солнечные и такие ароматные, что даже не верится, что там ни грамма сахара.
Этот десерт — настоящая магия простых ингредиентов, где тыква и морковь дают естественную сладость и яркий цвет, а легкая текстура делает маффины идеальными как к кофе, так и к детскому завтраку.
Ингредиенты
- яйца
- 2 шт.
- масло без запаха
- 80 мл
- мука
- 185 г
- тыквенное пюре
- 200 г
- сладкая вареная морковь
- 1 шт.
- мёд
- 50 г
- разрыхлитель
- 10 г
Приготовление
Взбейте яйца до легкой пены.
Просейте муку с разрыхлителем.
Добавьте масло, мед и пюре из тыквы и моркови. Тщательно вымешайте до однородного, кремового теста.
Разлейте в формочки (лучше силиконовые — не надо смазывать).
Выпекайте 30 мин при 160°C.
Когда маффины остынут — наслаждайтесь! Они нежные, пряно-тыквенные, идеальные даже без глазури.
Советы
Хотите сделать маффины праздничными, добавьте щепотку молотого имбиря, корицы или мускатного ореха.
Для текстуры — горсть измельченных орехов или изюма.
Если не употребляете мед, попробуйте финиковую пасту: она дает карамельную нотку и прекрасно сочетается с тыквой.
Подавайте с ароматным кофе с корицей, чашкой латте или травяного чая с тимьяном.