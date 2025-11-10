ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Тыквенные маффины без сахара: рецепт осеннего десерта

Осень — время тыкв, ароматной выпечки и тихого уюта дома с чашкой чая. Но кто сказал, что осенние десерты обязательно должны быть «тяжелыми».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Тыквенные маффины без сахара tiktok.com_ask_edith

Тыквенные маффины без сахара tiktok.com_ask_edith

На странице Ask Edith рассказали о рецепте, который идеально сочетает комфорт и пользу — тыквенные маффины без сахара. Они нежные, солнечные и такие ароматные, что даже не верится, что там ни грамма сахара.

Этот десерт — настоящая магия простых ингредиентов, где тыква и морковь дают естественную сладость и яркий цвет, а легкая текстура делает маффины идеальными как к кофе, так и к детскому завтраку.

Ингредиенты

яйца
2 шт.
масло без запаха
80 мл
мука
185 г
тыквенное пюре
200 г
сладкая вареная морковь
1 шт.
мёд
50 г
разрыхлитель
10 г

Приготовление

  1. Взбейте яйца до легкой пены.

  2. Просейте муку с разрыхлителем.

  3. Добавьте масло, мед и пюре из тыквы и моркови. Тщательно вымешайте до однородного, кремового теста.

  4. Разлейте в формочки (лучше силиконовые — не надо смазывать).

  5. Выпекайте 30 мин при 160°C.

  6. Когда маффины остынут — наслаждайтесь! Они нежные, пряно-тыквенные, идеальные даже без глазури.

Советы

  • Хотите сделать маффины праздничными, добавьте щепотку молотого имбиря, корицы или мускатного ореха.

  • Для текстуры — горсть измельченных орехов или изюма.

  • Если не употребляете мед, попробуйте финиковую пасту: она дает карамельную нотку и прекрасно сочетается с тыквой.

Подавайте с ароматным кофе с корицей, чашкой латте или травяного чая с тимьяном.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie