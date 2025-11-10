Тыквенные маффины без сахара: рецепт осеннего десерта

Тыквенные маффины без сахара tiktok.com_ask_edith

Реклама

На странице Ask Edith рассказали о рецепте, который идеально сочетает комфорт и пользу — тыквенные маффины без сахара. Они нежные, солнечные и такие ароматные, что даже не верится, что там ни грамма сахара.

Этот десерт — настоящая магия простых ингредиентов, где тыква и морковь дают естественную сладость и яркий цвет, а легкая текстура делает маффины идеальными как к кофе, так и к детскому завтраку.

Ингредиенты яйца 2 шт. масло без запаха 80 мл мука 185 г тыквенное пюре 200 г сладкая вареная морковь 1 шт. мёд 50 г разрыхлитель 10 г

Приготовление

Взбейте яйца до легкой пены. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте масло, мед и пюре из тыквы и моркови. Тщательно вымешайте до однородного, кремового теста. Разлейте в формочки (лучше силиконовые — не надо смазывать). Выпекайте 30 мин при 160°C. Когда маффины остынут — наслаждайтесь! Они нежные, пряно-тыквенные, идеальные даже без глазури.

Советы

Хотите сделать маффины праздничными, добавьте щепотку молотого имбиря, корицы или мускатного ореха.

Для текстуры — горсть измельченных орехов или изюма.

Если не употребляете мед, попробуйте финиковую пасту: она дает карамельную нотку и прекрасно сочетается с тыквой.

Подавайте с ароматным кофе с корицей, чашкой латте или травяного чая с тимьяном.