Тыквенные маффины с крем-сыром: рецепт ароматной осенней выпечки

Тыква — настоящий символ этого времени года и если вы ищете идеальный осенний десерт, обратите внимание на тыквенные маффины с нежной крем-сырной начинкой. Этот рецепт от iramsfoodstory покоряет сердца всех, кто хотя бы раз попробовал их испечь.

Сочетание нежного тыквенного теста, пряных нот корицы, мускатного ореха и сливочного крем-сыра создает баланс аромата и текстуры, которого так не хватает обычным маффинам. К тому же эта выпечка — отличная альтернатива тыквенному пирогу, потому что готовится быстрее, удобна в подаче и имеет праздничный вид даже без дополнительного декора. Идеальна для завтрака, чая или как домашний десерт к вечернему сериалу.

Ингредиенты

Тесто

тыквенного пюре 450 г

пшеничная мука 240 г

масло без запаха 55 г

растопленное сливочное масло 60 г

коричневый сахар 100 г

белый сахар 150 г

яйца 2 шт.

соль

сода ¾ ч. л

разрыхлитель ½ ч. л

ванильный экстракт 1 ст. л

сметана или греческий йогурт 80 г

корица 1 ч. л

смесь специй для тыквы или мускатный орех, гвоздика и имбирь ¾ ч. л

Крем-сырная начинка

крем-сыр 226 г

сахар 75 г

кукурузный крахмал 1 ч. л

ванильный экстракт 1 ч. л

лимонный сок 1 ч. л

сметана 30 г

яйца 1 шт.

Приготовление теста

В большой миске взбейте яйца с коричневым сахаром 1-2 мин. Добавьте белый сахар, масло и растопленное масло, перемешайте. Долейте ваниль, тыквенное пюре и сметану, тщательно перемешайте до однородной консистенции. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, специи, разрыхлитель и соду. Постепенно введите сухую смесь во влажную, перемешайте лопаткой, но не перебивайте тесто, чтобы маффины остались воздушными.

Приготовление крем-сырной начинки

Взбейте крем-сыр с сахаром до мягкой текстуры. Добавьте крахмал, ваниль, лимонный сок, сметану и яйцо. Взбивайте до полной однородности.

Формирование и выпекание

Разогрейте духовку до 220°C. Выложите бумажные формочки в форму для маффинов. На дно каждой формы налейте немного тыквенного теста. Добавьте ложку творожной начинки (удобно делать это кулинарным мешком). Накройте сверху еще тонким слоем тыквенного теста. Сначала выпекайте 5 мин при 220°C, затем уменьшите температуру до 190°C и выпекайте еще 15-18 мин, пока маффины не станут золотистыми.

Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой, маффины готовы. Дайте остыть перед подачей и наслаждайтесь мягкой текстурой и ароматом осени.

Советы

Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в тесто щепотку имбиря или мускатного ореха.

Маффины можно посыпать коричневым сахаром или орехами перед выпеканием, тогда получите хрустящую корочку.

Храните в холодильнике до 4 дней или заморозьте, они прекрасно разогреваются микроволновкой.

Эти маффины — больше, чем просто выпечка. Они создают атмосферу домашнего тепла, когда на улице уже холодно. Идеальны к горячему кофе, латте с корицей или какао с маршмеллоу.