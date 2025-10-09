- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыквенные маффины с крем-сыром: рецепт ароматной осенней выпечки
Осень — это не только о теплых свитерах и прогулках по парку, но и об аромате свежей выпечки, который наполняет дом уютом.
Тыква — настоящий символ этого времени года и если вы ищете идеальный осенний десерт, обратите внимание на тыквенные маффины с нежной крем-сырной начинкой. Этот рецепт от iramsfoodstory покоряет сердца всех, кто хотя бы раз попробовал их испечь.
Сочетание нежного тыквенного теста, пряных нот корицы, мускатного ореха и сливочного крем-сыра создает баланс аромата и текстуры, которого так не хватает обычным маффинам. К тому же эта выпечка — отличная альтернатива тыквенному пирогу, потому что готовится быстрее, удобна в подаче и имеет праздничный вид даже без дополнительного декора. Идеальна для завтрака, чая или как домашний десерт к вечернему сериалу.
Ингредиенты
Тесто
тыквенного пюре 450 г
пшеничная мука 240 г
масло без запаха 55 г
растопленное сливочное масло 60 г
коричневый сахар 100 г
белый сахар 150 г
яйца 2 шт.
соль
сода ¾ ч. л
разрыхлитель ½ ч. л
ванильный экстракт 1 ст. л
сметана или греческий йогурт 80 г
корица 1 ч. л
смесь специй для тыквы или мускатный орех, гвоздика и имбирь ¾ ч. л
Крем-сырная начинка
крем-сыр 226 г
сахар 75 г
кукурузный крахмал 1 ч. л
ванильный экстракт 1 ч. л
лимонный сок 1 ч. л
сметана 30 г
яйца 1 шт.
Приготовление теста
В большой миске взбейте яйца с коричневым сахаром 1-2 мин.
Добавьте белый сахар, масло и растопленное масло, перемешайте.
Долейте ваниль, тыквенное пюре и сметану, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, специи, разрыхлитель и соду.
Постепенно введите сухую смесь во влажную, перемешайте лопаткой, но не перебивайте тесто, чтобы маффины остались воздушными.
Приготовление крем-сырной начинки
Взбейте крем-сыр с сахаром до мягкой текстуры.
Добавьте крахмал, ваниль, лимонный сок, сметану и яйцо.
Взбивайте до полной однородности.
Формирование и выпекание
Разогрейте духовку до 220°C.
Выложите бумажные формочки в форму для маффинов.
На дно каждой формы налейте немного тыквенного теста.
Добавьте ложку творожной начинки (удобно делать это кулинарным мешком).
Накройте сверху еще тонким слоем тыквенного теста.
Сначала выпекайте 5 мин при 220°C, затем уменьшите температуру до 190°C и выпекайте еще 15-18 мин, пока маффины не станут золотистыми.
Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой, маффины готовы. Дайте остыть перед подачей и наслаждайтесь мягкой текстурой и ароматом осени.
Советы
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в тесто щепотку имбиря или мускатного ореха.
Маффины можно посыпать коричневым сахаром или орехами перед выпеканием, тогда получите хрустящую корочку.
Храните в холодильнике до 4 дней или заморозьте, они прекрасно разогреваются микроволновкой.
Эти маффины — больше, чем просто выпечка. Они создают атмосферу домашнего тепла, когда на улице уже холодно. Идеальны к горячему кофе, латте с корицей или какао с маршмеллоу.