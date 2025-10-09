ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

Тыквенные маффины с крем-сыром: рецепт ароматной осенней выпечки

Осень — это не только о теплых свитерах и прогулках по парку, но и об аромате свежей выпечки, который наполняет дом уютом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тыквенные маффины с крем-сыром

Тыквенные маффины с крем-сыром / © Credits

Тыква — настоящий символ этого времени года и если вы ищете идеальный осенний десерт, обратите внимание на тыквенные маффины с нежной крем-сырной начинкой. Этот рецепт от iramsfoodstory покоряет сердца всех, кто хотя бы раз попробовал их испечь.

Сочетание нежного тыквенного теста, пряных нот корицы, мускатного ореха и сливочного крем-сыра создает баланс аромата и текстуры, которого так не хватает обычным маффинам. К тому же эта выпечка — отличная альтернатива тыквенному пирогу, потому что готовится быстрее, удобна в подаче и имеет праздничный вид даже без дополнительного декора. Идеальна для завтрака, чая или как домашний десерт к вечернему сериалу.

Ингредиенты

Тесто

  • тыквенного пюре 450 г

  • пшеничная мука 240 г

  • масло без запаха 55 г

  • растопленное сливочное масло 60 г

  • коричневый сахар 100 г

  • белый сахар 150 г

  • яйца 2 шт.

  • соль

  • сода ¾ ч. л

  • разрыхлитель ½ ч. л

  • ванильный экстракт 1 ст. л

  • сметана или греческий йогурт 80 г

  • корица 1 ч. л

  • смесь специй для тыквы или мускатный орех, гвоздика и имбирь ¾ ч. л

Крем-сырная начинка

  • крем-сыр 226 г

  • сахар 75 г

  • кукурузный крахмал 1 ч. л

  • ванильный экстракт 1 ч. л

  • лимонный сок 1 ч. л

  • сметана 30 г

  • яйца 1 шт.

Приготовление теста

  1. В большой миске взбейте яйца с коричневым сахаром 1-2 мин.

  2. Добавьте белый сахар, масло и растопленное масло, перемешайте.

  3. Долейте ваниль, тыквенное пюре и сметану, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

  4. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, специи, разрыхлитель и соду.

  5. Постепенно введите сухую смесь во влажную, перемешайте лопаткой, но не перебивайте тесто, чтобы маффины остались воздушными.

Приготовление крем-сырной начинки

  1. Взбейте крем-сыр с сахаром до мягкой текстуры.

  2. Добавьте крахмал, ваниль, лимонный сок, сметану и яйцо.

  3. Взбивайте до полной однородности.

Формирование и выпекание

  1. Разогрейте духовку до 220°C.

  2. Выложите бумажные формочки в форму для маффинов.

  3. На дно каждой формы налейте немного тыквенного теста.

  4. Добавьте ложку творожной начинки (удобно делать это кулинарным мешком).

  5. Накройте сверху еще тонким слоем тыквенного теста.

  6. Сначала выпекайте 5 мин при 220°C, затем уменьшите температуру до 190°C и выпекайте еще 15-18 мин, пока маффины не станут золотистыми.

Проверьте готовность деревянной шпажкой, если она выходит сухой, маффины готовы. Дайте остыть перед подачей и наслаждайтесь мягкой текстурой и ароматом осени.

Советы

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в тесто щепотку имбиря или мускатного ореха.

  • Маффины можно посыпать коричневым сахаром или орехами перед выпеканием, тогда получите хрустящую корочку.

  • Храните в холодильнике до 4 дней или заморозьте, они прекрасно разогреваются микроволновкой.

Эти маффины — больше, чем просто выпечка. Они создают атмосферу домашнего тепла, когда на улице уже холодно. Идеальны к горячему кофе, латте с корицей или какао с маршмеллоу.

Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie