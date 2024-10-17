Тыквенные пончики: рецепт вкусной выпечки

Тыквенные пончики – великолепные вкусности, которые порадуют вас и ваших близких. Мягкий, нежный вкус с легким пряным ароматом делает их идеальными для любого времени года, особенно в осенний сезон.
Тыква – символ осени и ее можно использовать не только для приготовления супов или запеканок, но и для создания вкусных десертов. На странице annasimiachko показали интересный рецепт приготовления тыквенных пончиков.
Ингредиенты
- Молоко
- 150 мл.
- Сахар
- 120 г
- Дрожжи
- 25 г
- Тыквенное пюре
- 250 г
- Сливочное масло
- 50 г
- Ванильный сахар
- 2 пакетика
- Соль
- Корица
- 1 пакетик
- Яйца
- 3 шт.
- Мука
- 480 г
- Подсолнечное масло
- 750 мл
Приготовление:
- Почистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и отварите со щепоткой корицы и ванильным сахаром до мягкости. Это займет примерно 10-15 минут;
- Измельчите ее до пюреобразной консистенции блендером или пропустите через сито;
- В теплом молоке растворите дрожжи, сахар и 100 г муки. Оставьте на 10-15 минут;
- В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, яйцо, 2 желтка, оставшийся сахар и ванильный сахар. Затем добавьте опару.
- Начните постепенно вводить оставшуюся муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким и немного липким;
- В конце добавьте сливочное масло комнатной температуры и вымешивайте тесто еще 10-15 мин. При необходимости можно добавить еще немного муки;
- Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое;
- После того как тесто поднимется, раскатайте его на посыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см;
- Вырежьте круги с помощью стакана или формы, а в центре сделайте небольшое отверстие. Оставьте пончики на 30 мин подойти;
- Разогрейте масло в глубокой сковороде или фритюрнице;
- Жарьте пончики на среднем огне по несколько штук одновременно до золотистого цвета по бокам примерно по 2-3 мин с каждой стороны;
- Выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла;
- Еще горячие пончики обкатайте в смеси сахара и корицы.
Приятного аппетита!
@annasimiachko Храните рецепт тыквенных пончиков Ингредиенты: молоко-150 сахар-70(тесто)+50 для посыпки дрожжи живые-25 тыквенное пюре 250 масло сливочное-50 ванильный сахар-2пакетики щепотка соли корица-4 750мл Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и отварите с щепоткой корицы и ванильным сахаром до мягкости (10-15 минут). Затем измельчите его до пюреобразной консистенции блендером или пропустите через сито. 2. В теплом молоке растворите дрожжи 20 гр цура 100 муки Оставьте на 10-15 минут, чтобы активироваться. 3. В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, яйцо, 2 желтка, оставшийся сахар, ванильный сахар. Добавьте опару. 4. Начните постепенно вводить оставшуюся муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. В самом конце добавьте сливочное масло комнатной температуры и вымешивайте тесто 10-15 мин. При необходимости добавьте еще немного муки. Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое. 5. После того как тесто поднимется, раскатайте его на посыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см. Вырежьте круги с помощью стакана или формы, а в центре сделайте отверстие маленькой формочкой или колпачком. Оставьте пончики на 30 мин подойти. фритюрницы. Жарьте пончики на среднем огне по несколько штук одновременно до золотистого цвета с обеих сторон (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Еще немного горячие пончики обкатайте в смеси сахара и корицы. Вкусный #рецепт #тыква #осень #рекомендации ♬ Ukrainian Folk — Ivan Luzan
Тыквенные пончики – это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным десертом, который непременно добавит уют вашей осенней атмосфере.
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