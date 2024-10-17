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Тыквенные пончики: рецепт вкусной выпечки

Тыквенные пончики: рецепт вкусной выпечки

Тыквенные пончики / Фото: Credits

Тыквенные пончики – великолепные вкусности, которые порадуют вас и ваших близких. Мягкий, нежный вкус с легким пряным ароматом делает их идеальными для любого времени года, особенно в осенний сезон.

Тыква – символ осени и ее можно использовать не только для приготовления супов или запеканок, но и для создания вкусных десертов. На странице annasimiachko показали интересный рецепт приготовления тыквенных пончиков.

Ингредиенты

Молоко
150 мл.
Сахар
120 г
Дрожжи
25 г
Тыквенное пюре
250 г
Сливочное масло
50 г
Ванильный сахар
2 пакетика
Соль
Корица
1 пакетик
Яйца
3 шт.
Мука
480 г
Подсолнечное масло
750 мл

Приготовление:

  • Почистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и отварите со щепоткой корицы и ванильным сахаром до мягкости. Это займет примерно 10-15 минут;
  • Измельчите ее до пюреобразной консистенции блендером или пропустите через сито;
  • В теплом молоке растворите дрожжи, сахар и 100 г муки. Оставьте на 10-15 минут;
  • В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, яйцо, 2 желтка, оставшийся сахар и ванильный сахар. Затем добавьте опару.
  • Начните постепенно вводить оставшуюся муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким и немного липким;
  • В конце добавьте сливочное масло комнатной температуры и вымешивайте тесто еще 10-15 мин. При необходимости можно добавить еще немного муки;
  • Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое;
  • После того как тесто поднимется, раскатайте его на посыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см;
  • Вырежьте круги с помощью стакана или формы, а в центре сделайте небольшое отверстие. Оставьте пончики на 30 мин подойти;
  • Разогрейте масло в глубокой сковороде или фритюрнице;
  • Жарьте пончики на среднем огне по несколько штук одновременно до золотистого цвета по бокам примерно по 2-3 мин с каждой стороны;
  • Выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла;
  • Еще горячие пончики обкатайте в смеси сахара и корицы.

Приятного аппетита!

@annasimiachko Храните рецепт тыквенных пончиков Ингредиенты: молоко-150 сахар-70(тесто)+50 для посыпки дрожжи живые-25 тыквенное пюре 250 масло сливочное-50 ванильный сахар-2пакетики щепотка соли корица-4 750мл Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и отварите с щепоткой корицы и ванильным сахаром до мягкости (10-15 минут). Затем измельчите его до пюреобразной консистенции блендером или пропустите через сито. 2. В теплом молоке растворите дрожжи 20 гр цура 100 муки Оставьте на 10-15 минут, чтобы активироваться. 3. В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, яйцо, 2 желтка, оставшийся сахар, ванильный сахар. Добавьте опару. 4. Начните постепенно вводить оставшуюся муку, замешивая тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. В самом конце добавьте сливочное масло комнатной температуры и вымешивайте тесто 10-15 мин. При необходимости добавьте еще немного муки. Накройте тесто полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое. 5. После того как тесто поднимется, раскатайте его на посыпанной мукой поверхности толщиной около 1 см. Вырежьте круги с помощью стакана или формы, а в центре сделайте отверстие маленькой формочкой или колпачком. Оставьте пончики на 30 мин подойти. фритюрницы. Жарьте пончики на среднем огне по несколько штук одновременно до золотистого цвета с обеих сторон (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Еще немного горячие пончики обкатайте в смеси сахара и корицы. Вкусный #рецепт #тыква #осень #рекомендации ♬ Ukrainian Folk — Ivan Luzan

Тыквенные пончики – это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным десертом, который непременно добавит уют вашей осенней атмосфере.

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