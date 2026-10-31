Тыквенные цукаты: как приготовить дома с цитрусовой цедрой и пряным сиропом

цукаты из тыквы tiktok.com_@ptashka77

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Осенью тыква становится настоящей звездой кухни, из нее готовят крем-супы, запеканки, пироги и каши. Однако есть ещё один способ использовать этот сезонный овощ, а именно — приготовить домашние цукаты, которые можно подавать к чаю, добавлять в выпечку или брать с собой в качестве сладкого перекуса.

О рецепте приготовления домашнего лакомства рассказали на странице ptashka77. Секрет вкуса в сочетании тыквы с цедрой апельсина и лимона, а также в пряном сиропе с ванилью и корицей.

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Ингредиенты

Для цукатов

тыква — 2 кг

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

сок ½ лимона

сок ½ апельсина

Для сиропа

вода — 200 мл

сахар — 600 г

ванильный сахар — 10 г

корица — 2 палочки

бадьян — 1 звездочка

Для обваловки

сахарная пудра

крахмал

цукаты из тыквы tiktok.com_@ptashka77

Приготовление

Очистите тыкву от кожуры и семян, а мякоть нарежьте примерно одинаковыми кубиками. Желательно, чтобы кусочки были одинакового размера — так они более равномерно пропитаются сиропом и высохнут. В кастрюле смешайте воду, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру апельсина и лимона, сок половины апельсина и половины лимона. По желанию добавьте палочки корицы и звездочку бадьяна. Доведите смесь до кипения, помешивайте, чтобы сахар растворился. Залейте подготовленную тыкву горячим сиропом. Не удивляйтесь, если жидкости сначала покажется мало. При нагревании тыква выделяет сок, поэтому объем жидкости увеличится. Поставьте кастрюлю на огонь и после закипания проварите тыкву примерно 1,5–2 мин. Затем снимите с плиты и дайте кусочкам полностью остыть. Повторите этот процесс 3 раза: короткое кипячение — полное остывание. Так тыква постепенно пропитается сиропом и приобретет насыщенный сладкий вкус. Важно не переварить кусочки, так как они должны сохранить форму, а не превратиться в пюре. Достаньте кусочки тыквы из сиропа и выложите на пергамент или силиконовый коврик в один слой. Сушить можно в электросушилке или духовке. Автор использует газовую духовку при температуре около 50°C и оставляет дверцу слегка приоткрытой. Время сушки зависит от размера кусочков, сочности тыквы и особенностей духовки, поэтому ориентируйтесь не только на часы, но и на готовность. Цукаты должны стать плотными, не слишком влажными, но при этом оставаться приятными на вкус. Затем смешайте сахарную пудру с крахмалом в пропорции 1:1. Готовые охлажденные цукаты обваляйте в смеси, чтобы кусочки меньше слипались и имели приятную сухую поверхность. Перед упаковкой убедитесь, что они полностью остыли и достаточно высохли. Храните цукаты в чистой сухой герметичной таре, в прохладном месте, защищенном от влаги. Срок хранения зависит от степени сушки и условий хранения.

Не выливайте сироп

После приготовления цукатов останется ароматный цитрусово-пряный сироп. Не спешите его выливать, ведь он прекрасно подойдет для пропитки бисквитов, поливки блинов, оладий или домашних творожников.

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Его также можно добавлять в напитки или использовать для приготовления других десертов. Благодаря апельсину, лимону и корице сироп обладает насыщенным ароматом и помогает придать обычным блюдам осеннее настроение.

Видеорецепт смотрите по ссылке.

Домашние тыквенные цукаты — отличный вариант для тех, кто любит готовить сезонные лакомства своими руками. Тыква, цитрусовые, ваниль и корица создают яркое сочетание, а оставшийся сироп можно использовать для приготовления других десертов.

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