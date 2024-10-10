"Тыквенный ангел": рецепт пирога с глазурью из сливочного сыра

Особенность этого пирога в том, что в нем есть густая глазурь из сливочного сыра. Вы можете полить глазурью весь пирог или даже подать ее отдельно и позволить каждому полить им свой собственный кусочек.
Сливочный сыр хорошо дополняет тыкву, и оттеняет ароматы тыквенных специй.
Ингредиенты
- яичные белки
- 12 шт.
- винный камень
- 1,2 ч. л.
- сахар
- 250 г
- ванильный экстракт
- 1 ч. л.
- мука
- 140 г
- корица
- 1,5 ч. л.
- имбирь
- 1 не полная ч. л.
- гвоздика
- половина ч. л.
- соль
- четверть ч. л.
- тыквенное пюре
- 280 г
- сливочный сыр
- 110 г
- сахарная пудра
- 50 г
- жирные сливки
- 3 ст. л.
- ванильный экстракт
- 1 ч. л.
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. В чаше электрического миксера с насадкой-венчиком взбейте яичные белки и винный камень, пока они не станут белыми и пенистыми, около 2 минут. Добавьте сахар медленной, равномерной струей и продолжайте взбивать до жестких пиков. Масса должна быть гладкой и глянцевой. Добавьте ваниль.
3. В средней миске просейте вместе муку для торта, корицу, имбирь, гвоздику и соль. Постепенно посыпьте взбитую массу небольшой порцией мучной смеси и, используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте, повторяя, пока вся мучная смесь не будет перемешана. Не перемешивайте слишком долго.
4. Поместите тыквенное пюре в большую миску. Добавьте около четверти теста в тыквенное пюре и перемешайте до объединения. Это сделает пюре более легким и облегчит его включение в остальное тесто, не опустив его слишком сильно. Добавьте оставшееся тесто в тыквенную смесь в 2 или 3 приема, перемешивая только до тех пор, пока оно не перемешается.
5. Аккуратно выложите тесто в подготовленную форму и распределите его ровным слоем. Переложите в духовку и выпекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, а структура не застынет (она будет слегка пружинить при прикосновении), 35–40 минут.
6. Переверните форму для торта на решетку для охлаждения и полностью остудите в форме. Когда торт остынет, переверните форму вертикально и аккуратно проведите острым ножом по краю торта, чтобы отделить его. Переверните форму для торта на решетку для охлаждения, чтобы вынуть торт.
7. В средней миске смешайте сливочный сыр венчиком, пока он не станет легким и пушистым. Добавьте сахарную пудру, сливки и ваниль, перемешайте до однородности. Глазурь должна быть густой, но легко разбрызгиваемой. Если она слишком густая, добавьте больше сливок или молока по 1 чайной ложке за раз, пока не достигнет желаемой консистенции. Полейте торт глазурью и украсьте специями для тыквенного пирога, если хотите.
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