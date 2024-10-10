"Тыквенный ангел": рецепт пирога с глазурью из сливочного сыра

Особенность этого пирога в том, что в нем есть густая глазурь из сливочного сыра. Вы можете полить глазурью весь пирог или даже подать ее отдельно и позволить каждому полить им свой собственный кусочек.

Сливочный сыр хорошо дополняет тыкву, и оттеняет ароматы тыквенных специй.

Ингредиенты яичные белки 12 шт. винный камень 1,2 ч. л. сахар 250 г ванильный экстракт 1 ч. л. мука 140 г корица 1,5 ч. л. имбирь 1 не полная ч. л. гвоздика половина ч. л. соль четверть ч. л. тыквенное пюре 280 г сливочный сыр 110 г сахарная пудра 50 г жирные сливки 3 ст. л. ванильный экстракт 1 ч. л.

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. В чаше электрического миксера с насадкой-венчиком взбейте яичные белки и винный камень, пока они не станут белыми и пенистыми, около 2 минут. Добавьте сахар медленной, равномерной струей и продолжайте взбивать до жестких пиков. Масса должна быть гладкой и глянцевой. Добавьте ваниль.

3. В средней миске просейте вместе муку для торта, корицу, имбирь, гвоздику и соль. Постепенно посыпьте взбитую массу небольшой порцией мучной смеси и, используя силиконовую лопатку, аккуратно перемешайте, повторяя, пока вся мучная смесь не будет перемешана. Не перемешивайте слишком долго.

4. Поместите тыквенное пюре в большую миску. Добавьте около четверти теста в тыквенное пюре и перемешайте до объединения. Это сделает пюре более легким и облегчит его включение в остальное тесто, не опустив его слишком сильно. Добавьте оставшееся тесто в тыквенную смесь в 2 или 3 приема, перемешивая только до тех пор, пока оно не перемешается.

5. Аккуратно выложите тесто в подготовленную форму и распределите его ровным слоем. Переложите в духовку и выпекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, а структура не застынет (она будет слегка пружинить при прикосновении), 35–40 минут.

6. Переверните форму для торта на решетку для охлаждения и полностью остудите в форме. Когда торт остынет, переверните форму вертикально и аккуратно проведите острым ножом по краю торта, чтобы отделить его. Переверните форму для торта на решетку для охлаждения, чтобы вынуть торт.

7. В средней миске смешайте сливочный сыр венчиком, пока он не станет легким и пушистым. Добавьте сахарную пудру, сливки и ваниль, перемешайте до однородности. Глазурь должна быть густой, но легко разбрызгиваемой. Если она слишком густая, добавьте больше сливок или молока по 1 чайной ложке за раз, пока не достигнет желаемой консистенции. Полейте торт глазурью и украсьте специями для тыквенного пирога, если хотите.

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