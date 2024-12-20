Тыквенный чизкейк: рецепт ароматного десерта

Тыквенный чизкейк – настоящая находка для тех, кто любит сладости с ароматом специй и насыщенным сливочным вкусом.

На странице yummy.lera рассказали, что этот десерт не только очень вкусен, но и удивительно прост в приготовлении.

Ингредиенты

Для основания:

Песочное печенье 300 г

Сливочное масло 115 г

Для начинки:

Крем сыр 300 г

Тыквенное пюре 300 г

Яйца 3 шт.

Сахар 120 г

Соль

Кукурузный крахмал 15 г

Сливки 60 мл

Сок и цедра апельсина 1шт.

Корица 1 ч.л

Мускатный орех 1/4 ч.л

Имбирь

Кардомон

Для крема:

Крем сыр 100 г

Сахарная пудра 15 г

Сливки 50 мл

Приготовление

Размельчите песочное печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Растопите сливочное масло и добавьте его в печенье, тщательно перемешайте. Получившуюся массу выложите в форму, равномерно утрамбуйте ложкой или стаканом. Поставьте форму в холодильник, чтобы основа застыла, пока будете готовить начинку. Тыкву почистите от кожуры, нарежьте кубиками и запекайте в духовке или готовьте в микроволновке до мягкости. Дайте тыкве остыть, а затем взбейте ее до состояния пюре в блендере. В глубокой миске соедините крем сыр, тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал, специи, сок и цедру апельсина. Взбивайте все ингредиенты миксером на низких оборотах до однородности. Вылейте массу на охлажденное основание в форме. Постучите по столу, чтобы удалить лишние пузырьки воздуха. Разогрейте духовку до 175°C. Форму с чизкейком поставьте на средний уровень и выпекайте примерно 50 минут. Охлаждайте чизкейк в духовке с открытой дверцей, а затем поставьте его в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Крем сыр, сахарную пудру и сливки взбейте миксером до загустения. Выложите крем в кондитерский мешок с насадкой и украсьте охлажденный чизкейк. Дополнительно посыпьте корицей или полейте карамельным соусом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса используйте домашнее тыквенное пюре.

Если хотите, чтобы чизкейк выглядел празднично, украсьте его тонкими апельсиновыми ломтиками или карамелизированными орехами.

Чтобы достать чизкейк из формы, осторожно проведите ножом по краям, прежде чем снимать бортики.

Приятного аппетита!

Наслаждайтесь этим ароматным десертом в кругу родных и друзей.

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