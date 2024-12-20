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Тыквенный чизкейк: рецепт ароматного десерта

Тыквенный чизкейк: рецепт ароматного десерта

Гарбузовий чизкейк / Фото: Associated Press

Тыквенный чизкейк – настоящая находка для тех, кто любит сладости с ароматом специй и насыщенным сливочным вкусом.

На странице yummy.lera рассказали, что этот десерт не только очень вкусен, но и удивительно прост в приготовлении.

Ингредиенты

Для основания:

  • Песочное печенье 300 г
  • Сливочное масло 115 г

Для начинки:

  • Крем сыр 300 г
  • Тыквенное пюре 300 г
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 120 г
  • Соль
  • Кукурузный крахмал 15 г
  • Сливки 60 мл
  • Сок и цедра апельсина 1шт.
  • Корица 1 ч.л
  • Мускатный орех 1/4 ч.л
  • Имбирь
  • Кардомон

Для крема:

  • Крем сыр 100 г
  • Сахарная пудра 15 г
  • Сливки 50 мл

Приготовление

  1. Размельчите песочное печенье в блендере до состояния мелкой крошки.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте его в печенье, тщательно перемешайте.
  3. Получившуюся массу выложите в форму, равномерно утрамбуйте ложкой или стаканом.
  4. Поставьте форму в холодильник, чтобы основа застыла, пока будете готовить начинку.
  5. Тыкву почистите от кожуры, нарежьте кубиками и запекайте в духовке или готовьте в микроволновке до мягкости.
  6. Дайте тыкве остыть, а затем взбейте ее до состояния пюре в блендере.
  7. В глубокой миске соедините крем сыр, тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал, специи, сок и цедру апельсина.
  8. Взбивайте все ингредиенты миксером на низких оборотах до однородности.
  9. Вылейте массу на охлажденное основание в форме.
  10. Постучите по столу, чтобы удалить лишние пузырьки воздуха.
  11. Разогрейте духовку до 175°C.
  12. Форму с чизкейком поставьте на средний уровень и выпекайте примерно 50 минут.
  13. Охлаждайте чизкейк в духовке с открытой дверцей, а затем поставьте его в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
  14. Крем сыр, сахарную пудру и сливки взбейте миксером до загустения.
  15. Выложите крем в кондитерский мешок с насадкой и украсьте охлажденный чизкейк.
  16. Дополнительно посыпьте корицей или полейте карамельным соусом.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса используйте домашнее тыквенное пюре.
  • Если хотите, чтобы чизкейк выглядел празднично, украсьте его тонкими апельсиновыми ломтиками или карамелизированными орехами.
  • Чтобы достать чизкейк из формы, осторожно проведите ножом по краям, прежде чем снимать бортики.

Приятного аппетита!

Наслаждайтесь этим ароматным десертом в кругу родных и друзей.

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