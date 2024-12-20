Тыквенный чизкейк: рецепт ароматного десерта

Тыквенный чизкейк – настоящая находка для тех, кто любит сладости с ароматом специй и насыщенным сливочным вкусом.
На странице yummy.lera рассказали, что этот десерт не только очень вкусен, но и удивительно прост в приготовлении.
Ингредиенты
Для основания:
- Песочное печенье 300 г
- Сливочное масло 115 г
Для начинки:
- Крем сыр 300 г
- Тыквенное пюре 300 г
- Яйца 3 шт.
- Сахар 120 г
- Соль
- Кукурузный крахмал 15 г
- Сливки 60 мл
- Сок и цедра апельсина 1шт.
- Корица 1 ч.л
- Мускатный орех 1/4 ч.л
- Имбирь
- Кардомон
Для крема:
- Крем сыр 100 г
- Сахарная пудра 15 г
- Сливки 50 мл
Приготовление
- Размельчите песочное печенье в блендере до состояния мелкой крошки.
- Растопите сливочное масло и добавьте его в печенье, тщательно перемешайте.
- Получившуюся массу выложите в форму, равномерно утрамбуйте ложкой или стаканом.
- Поставьте форму в холодильник, чтобы основа застыла, пока будете готовить начинку.
- Тыкву почистите от кожуры, нарежьте кубиками и запекайте в духовке или готовьте в микроволновке до мягкости.
- Дайте тыкве остыть, а затем взбейте ее до состояния пюре в блендере.
- В глубокой миске соедините крем сыр, тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал, специи, сок и цедру апельсина.
- Взбивайте все ингредиенты миксером на низких оборотах до однородности.
- Вылейте массу на охлажденное основание в форме.
- Постучите по столу, чтобы удалить лишние пузырьки воздуха.
- Разогрейте духовку до 175°C.
- Форму с чизкейком поставьте на средний уровень и выпекайте примерно 50 минут.
- Охлаждайте чизкейк в духовке с открытой дверцей, а затем поставьте его в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
- Крем сыр, сахарную пудру и сливки взбейте миксером до загустения.
- Выложите крем в кондитерский мешок с насадкой и украсьте охлажденный чизкейк.
- Дополнительно посыпьте корицей или полейте карамельным соусом.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса используйте домашнее тыквенное пюре.
- Если хотите, чтобы чизкейк выглядел празднично, украсьте его тонкими апельсиновыми ломтиками или карамелизированными орехами.
- Чтобы достать чизкейк из формы, осторожно проведите ножом по краям, прежде чем снимать бортики.
Приятного аппетита!
Наслаждайтесь этим ароматным десертом в кругу родных и друзей.
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