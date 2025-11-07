Тыквенный джем: рецепт вкусного варенья

Тыквенный джем / © Credits

На странице Буде смачно разом поделились рецептом, который покорил сердца хозяек, ведь он не только вкусный, но и прекрасно сохраняется всю зиму в холодильнике или погребе. Поэтому если у вас осталась тыква после Хэллоуина, превратите ее в яркое осеннее наслаждение.

Ингредиенты тыква 750 г сахар 150 мл вода 50 мл желе (апельсиновое или другое фруктовое) 1 упаковка лимонная кислота

Приготовление

Очистите тыкву и нарежьте кубиками. Затем отварите в небольшом количестве воды до мягкости или запеките в духовке, если хотите более насыщенного вкуса и аромата. Готовую тыкву перебейте блендером до однородной кремовой консистенции. Добавьте воду или для более яркого вкуса — апельсиновый сок и сахар. Варите на медленном огне после закипания еще 20 мин. В горячую массу всыпьте желе, лучше всего апельсиновое, и немного лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и прогрейте еще 1-2 мин, пока желе полностью растворится. Готовый горячий джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остыть. Храните в холодильнике или погребе, он прекрасно стоит до самой весны.

Подача

намазывайте на тосты или круассаны и получите домашний осенний завтрак;

добавляйте ложку джема к овсянке или йогурту для цвета и настроения;

используйте как начинку для блинов, булочек или сырников;

просто ешьте ложкой, когда хочется немного тепла в холодный день.

Чтобы сделать вкус ярче, попробуйте добавить во время варки немного корицы или ванильного сахара, а если любите цитрусовые оттенки, натрите немного цедры апельсина или лимона.