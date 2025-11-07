- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыквенный джем: рецепт вкусного варенья
Сладкий, ароматный и удивительно простой в приготовлении — этот тыквенный джем способен влюбить в себя даже тех, кто до сих пор обходил тыкву стороной.
На странице Буде смачно разом поделились рецептом, который покорил сердца хозяек, ведь он не только вкусный, но и прекрасно сохраняется всю зиму в холодильнике или погребе. Поэтому если у вас осталась тыква после Хэллоуина, превратите ее в яркое осеннее наслаждение.
Ингредиенты
- тыква
- 750 г
- сахар
- 150 мл
- вода
- 50 мл
- желе (апельсиновое или другое фруктовое)
- 1 упаковка
- лимонная кислота
-
Приготовление
Очистите тыкву и нарежьте кубиками.
Затем отварите в небольшом количестве воды до мягкости или запеките в духовке, если хотите более насыщенного вкуса и аромата.
Готовую тыкву перебейте блендером до однородной кремовой консистенции.
Добавьте воду или для более яркого вкуса — апельсиновый сок и сахар.
Варите на медленном огне после закипания еще 20 мин.
В горячую массу всыпьте желе, лучше всего апельсиновое, и немного лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и прогрейте еще 1-2 мин, пока желе полностью растворится.
Готовый горячий джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остыть.
Храните в холодильнике или погребе, он прекрасно стоит до самой весны.
Подача
намазывайте на тосты или круассаны и получите домашний осенний завтрак;
добавляйте ложку джема к овсянке или йогурту для цвета и настроения;
используйте как начинку для блинов, булочек или сырников;
просто ешьте ложкой, когда хочется немного тепла в холодный день.
Чтобы сделать вкус ярче, попробуйте добавить во время варки немного корицы или ванильного сахара, а если любите цитрусовые оттенки, натрите немного цедры апельсина или лимона.