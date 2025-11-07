ТСН в социальных сетях

Рецепты
65
2 мин

Тыквенный джем: рецепт вкусного варенья

Сладкий, ароматный и удивительно простой в приготовлении — этот тыквенный джем способен влюбить в себя даже тех, кто до сих пор обходил тыкву стороной.

Станислава Бондаренко
1 час
120 ккал
Тыквенный джем

Тыквенный джем / © Credits

На странице Буде смачно разом поделились рецептом, который покорил сердца хозяек, ведь он не только вкусный, но и прекрасно сохраняется всю зиму в холодильнике или погребе. Поэтому если у вас осталась тыква после Хэллоуина, превратите ее в яркое осеннее наслаждение.

Ингредиенты

тыква
750 г
сахар
150 мл
вода
50 мл
желе (апельсиновое или другое фруктовое)
1 упаковка
лимонная кислота

Приготовление

  1. Очистите тыкву и нарежьте кубиками.

  2. Затем отварите в небольшом количестве воды до мягкости или запеките в духовке, если хотите более насыщенного вкуса и аромата.

  3. Готовую тыкву перебейте блендером до однородной кремовой консистенции.

  4. Добавьте воду или для более яркого вкуса — апельсиновый сок и сахар.

  5. Варите на медленном огне после закипания еще 20 мин.

  6. В горячую массу всыпьте желе, лучше всего апельсиновое, и немного лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и прогрейте еще 1-2 мин, пока желе полностью растворится.

  7. Готовый горячий джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и оставьте остыть.

  8. Храните в холодильнике или погребе, он прекрасно стоит до самой весны.

Подача

  • намазывайте на тосты или круассаны и получите домашний осенний завтрак;

  • добавляйте ложку джема к овсянке или йогурту для цвета и настроения;

  • используйте как начинку для блинов, булочек или сырников;

  • просто ешьте ложкой, когда хочется немного тепла в холодный день.

Чтобы сделать вкус ярче, попробуйте добавить во время варки немного корицы или ванильного сахара, а если любите цитрусовые оттенки, натрите немного цедры апельсина или лимона.

65
