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Тыквенный хлеб с розмарином: необычный осенний рецепт

Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
2 мин
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Тыквенный хлеб с розмарином: необычный осенний рецепт

Фото: Credits

Этот рецепт особенно актуален в сезон созревания тыквы.

Тыквенный хлеб с розмарином и миндальной мукой можно приготовить легко и быстро и есть потом на завтрак или в любое время в качестве перекуса или дополнения к основному блюду. Также рецепт интересен тем, что в нем не используется зерновая мука и молоко. 

Ингредиенты

  • тыквенное пюре - 200 г
  • оливковое масло - 120 г
  • 3 больших яйца
  • белый уксус, лучше яблочный - 1 ч. л.
  • миндальная мука - 300 г
  • кукурузный крахмал - 1 ст. л.
  • сахар - 5 г
  • пищевая сода - 1 ч. л.
  • перец или мускатный орех
  • соль - половина ч. л.
  • розмарин свежий - 2 ст. л. (или 3 чайные ложки сушеного розмарина, растертого)
  • тыквенные семечки - 40 г 

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой или смажьте ее внутреннюю поверхность маслом.
Смешайте тыкву, яйца, масло и уксус. Аккуратно взбейте или перемешайте ингредиенты ложкой, пока они не станут однородными.
Просейте миндальную муку и смешайте с крахмалом, сахаром, пищевой содой, специями и солью. 
Аккуратно добавьте часть мучной смеси в миску с влажными ингредиентами и перемешайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте вторую половину сухих ингредиентов и мешайте до однородности. 
Добавьте розмарина и тыквенные семечки, оставив немного этих продуктов для посыпки хлеба. 
Вылейте тесто в подготовленную форму. Посыпьте тыквенными семечками и розмарином. 
Выпекайте 40-45 минут. Через 30 минут проверьте хлеб на готовность. Если центр не готов, накройте фольгой и запекайте еще 5-10 минут, или до золотисто-коричневого цвета и пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.
Достаньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в форме. После этого можете достать хлеб из формы и нарезать. 

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Дата публикации
Просмотры
332
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