Тыквенный хлеб с розмарином: необычный осенний рецепт

Тыквенный хлеб с розмарином и миндальной мукой можно приготовить легко и быстро и есть потом на завтрак или в любое время в качестве перекуса или дополнения к основному блюду. Также рецепт интересен тем, что в нем не используется зерновая мука и молоко.

Ингредиенты

тыквенное пюре - 200 г

оливковое масло - 120 г

3 больших яйца

белый уксус, лучше яблочный - 1 ч. л.

миндальная мука - 300 г

кукурузный крахмал - 1 ст. л.

сахар - 5 г

пищевая сода - 1 ч. л.

перец или мускатный орех

соль - половина ч. л.

розмарин свежий - 2 ст. л. (или 3 чайные ложки сушеного розмарина, растертого)

тыквенные семечки - 40 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой или смажьте ее внутреннюю поверхность маслом.

Смешайте тыкву, яйца, масло и уксус. Аккуратно взбейте или перемешайте ингредиенты ложкой, пока они не станут однородными.

Просейте миндальную муку и смешайте с крахмалом, сахаром, пищевой содой, специями и солью.

Аккуратно добавьте часть мучной смеси в миску с влажными ингредиентами и перемешайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте вторую половину сухих ингредиентов и мешайте до однородности.

Добавьте розмарина и тыквенные семечки, оставив немного этих продуктов для посыпки хлеба.

Вылейте тесто в подготовленную форму. Посыпьте тыквенными семечками и розмарином.

Выпекайте 40-45 минут. Через 30 минут проверьте хлеб на готовность. Если центр не готов, накройте фольгой и запекайте еще 5-10 минут, или до золотисто-коричневого цвета и пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.

Достаньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в форме. После этого можете достать хлеб из формы и нарезать.

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