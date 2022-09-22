Тыквенный хлеб с розмарином: необычный осенний рецепт

Этот рецепт особенно актуален в сезон созревания тыквы.
Тыквенный хлеб с розмарином и миндальной мукой можно приготовить легко и быстро и есть потом на завтрак или в любое время в качестве перекуса или дополнения к основному блюду. Также рецепт интересен тем, что в нем не используется зерновая мука и молоко.
Ингредиенты
- тыквенное пюре - 200 г
- оливковое масло - 120 г
- 3 больших яйца
- белый уксус, лучше яблочный - 1 ч. л.
- миндальная мука - 300 г
- кукурузный крахмал - 1 ст. л.
- сахар - 5 г
- пищевая сода - 1 ч. л.
- перец или мускатный орех
- соль - половина ч. л.
- розмарин свежий - 2 ст. л. (или 3 чайные ложки сушеного розмарина, растертого)
- тыквенные семечки - 40 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой или смажьте ее внутреннюю поверхность маслом.
Смешайте тыкву, яйца, масло и уксус. Аккуратно взбейте или перемешайте ингредиенты ложкой, пока они не станут однородными.
Просейте миндальную муку и смешайте с крахмалом, сахаром, пищевой содой, специями и солью.
Аккуратно добавьте часть мучной смеси в миску с влажными ингредиентами и перемешайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте вторую половину сухих ингредиентов и мешайте до однородности.
Добавьте розмарина и тыквенные семечки, оставив немного этих продуктов для посыпки хлеба.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Посыпьте тыквенными семечками и розмарином.
Выпекайте 40-45 минут. Через 30 минут проверьте хлеб на готовность. Если центр не готов, накройте фольгой и запекайте еще 5-10 минут, или до золотисто-коричневого цвета и пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.
Достаньте форму из духовки и дайте хлебу остыть в форме. После этого можете достать хлеб из формы и нарезать.
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