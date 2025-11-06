- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой: рецепт ароматной осенней выпечки
Нет ничего уютнее, чем аромат тыквы, корицы и теплого масла, который наполняет дом в прохладный осенний день.
Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой — это именно тот десерт, который напоминает о пледах, чае с медом и дожде за окном. На странице The Sapor поделилась рецептом, который идеально балансирует между нежной текстурой, насыщенным вкусом и легкими нотами специй.
Ингредиенты
- Мука
- 250 г
- Коричневый сахар
- 165 г
- Белый сахар
- 105 г
- Сливочное масло
- 127 г
- Тыквенное пюре
- 235 г
- Маслянка (или молоко)
- 60 мл
- Сметана
- 45 г
- Яйца
- 2 шт.
- Ванильный экстракт
- 2 ч. л.
- Сода
- 1 ч. л
- Разрыхлитель
- ½ ч. л.
- Корица
- 2 ч. л.
- Смесь специй для тыквы
- 2 ч. л.
- Душистый перец
- 1 ч. л
- Молотый имбирь
- 1 ч. л
- Мускатный орех
- ½ ч. л.
- Соль
- ½ ч. л.
- Молочная шоколадная крошка
- 255 г
Приготовление
Разогрейте духовую до 165°C. Форму выстелите пергаментом или смажьте маслом.
В большой миске соедините муку, соду, разрыхлитель и соль, перемешайте.
В отдельной миске взбейте подрумяненное масло с обоими видами сахара, яйцами и тыквенным пюре. Затем добавьте маслянку, сметану и ваниль.
Вмешайте корицу, имбирь, душистый перец, мускат и тыквенную пряность.
Аккуратно вмешайте сухую смесь во влажную, но не перебивайте, чтобы хлеб остался нежным. Затем добавьте шоколадные крошки.
Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся шоколадом. Выпекайте 80-90 мин, пока шпажка выходит с несколькими влажными крошками.
Оставьте остыть в форме 30-50 мин, прежде чем нарезать.
Тыквенное пюре делает хлеб нежным, маслянка — рыхлым, а шоколад — немного роскошным. Каждый кусочек — это сладкое тепло в сочетании с ароматом специй, которое идеально подходит к кофе или латте с корицей.
Если хотите сделать десерт еще более праздничным, добавьте в тесто горсть измельченных грецких орехов или полейте готовый хлеб белым шоколадом.
Этот тыквенный хлеб — не просто выпечка. Это домашний уют в форме десерта. Идеальный вариант для тех, кто любит кофе, осень и шоколад.