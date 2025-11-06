Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой: рецепт ароматной осенней выпечки

Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой / © Associated Press

Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой — это именно тот десерт, который напоминает о пледах, чае с медом и дожде за окном. На странице The Sapor поделилась рецептом, который идеально балансирует между нежной текстурой, насыщенным вкусом и легкими нотами специй.

Ингредиенты Мука 250 г Коричневый сахар 165 г Белый сахар 105 г Сливочное масло 127 г Тыквенное пюре 235 г Маслянка (или молоко) 60 мл Сметана 45 г Яйца 2 шт. Ванильный экстракт 2 ч. л. Сода 1 ч. л Разрыхлитель ½ ч. л. Корица 2 ч. л. Смесь специй для тыквы 2 ч. л. Душистый перец 1 ч. л Молотый имбирь 1 ч. л Мускатный орех ½ ч. л. Соль ½ ч. л. Молочная шоколадная крошка 255 г

Приготовление

Разогрейте духовую до 165°C. Форму выстелите пергаментом или смажьте маслом. В большой миске соедините муку, соду, разрыхлитель и соль, перемешайте. В отдельной миске взбейте подрумяненное масло с обоими видами сахара, яйцами и тыквенным пюре. Затем добавьте маслянку, сметану и ваниль. Вмешайте корицу, имбирь, душистый перец, мускат и тыквенную пряность. Аккуратно вмешайте сухую смесь во влажную, но не перебивайте, чтобы хлеб остался нежным. Затем добавьте шоколадные крошки. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся шоколадом. Выпекайте 80-90 мин, пока шпажка выходит с несколькими влажными крошками. Оставьте остыть в форме 30-50 мин, прежде чем нарезать.

Тыквенное пюре делает хлеб нежным, маслянка — рыхлым, а шоколад — немного роскошным. Каждый кусочек — это сладкое тепло в сочетании с ароматом специй, которое идеально подходит к кофе или латте с корицей.

Если хотите сделать десерт еще более праздничным, добавьте в тесто горсть измельченных грецких орехов или полейте готовый хлеб белым шоколадом.

Этот тыквенный хлеб — не просто выпечка. Это домашний уют в форме десерта. Идеальный вариант для тех, кто любит кофе, осень и шоколад.