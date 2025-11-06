ТСН в социальных сетях

Рецепты
17
2 мин

Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой: рецепт ароматной осенней выпечки

Нет ничего уютнее, чем аромат тыквы, корицы и теплого масла, который наполняет дом в прохладный осенний день.

Станислава Бондаренко
2 часа
310 ккал
Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой

Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой / © Associated Press

Тыквенный хлеб с шоколадной крошкой — это именно тот десерт, который напоминает о пледах, чае с медом и дожде за окном. На странице The Sapor поделилась рецептом, который идеально балансирует между нежной текстурой, насыщенным вкусом и легкими нотами специй.

Ингредиенты

Мука
250 г
Коричневый сахар
165 г
Белый сахар
105 г
Сливочное масло
127 г
Тыквенное пюре
235 г
Маслянка (или молоко)
60 мл
Сметана
45 г
Яйца
2 шт.
Ванильный экстракт
2 ч. л.
Сода
1 ч. л
Разрыхлитель
½ ч. л.
Корица
2 ч. л.
Смесь специй для тыквы
2 ч. л.
Душистый перец
1 ч. л
Молотый имбирь
1 ч. л
Мускатный орех
½ ч. л.
Соль
½ ч. л.
Молочная шоколадная крошка
255 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовую до 165°C. Форму выстелите пергаментом или смажьте маслом.

  2. В большой миске соедините муку, соду, разрыхлитель и соль, перемешайте.

  3. В отдельной миске взбейте подрумяненное масло с обоими видами сахара, яйцами и тыквенным пюре. Затем добавьте маслянку, сметану и ваниль.

  4. Вмешайте корицу, имбирь, душистый перец, мускат и тыквенную пряность.

  5. Аккуратно вмешайте сухую смесь во влажную, но не перебивайте, чтобы хлеб остался нежным. Затем добавьте шоколадные крошки.

  6. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся шоколадом. Выпекайте 80-90 мин, пока шпажка выходит с несколькими влажными крошками.

  7. Оставьте остыть в форме 30-50 мин, прежде чем нарезать.

Тыквенное пюре делает хлеб нежным, маслянка — рыхлым, а шоколад — немного роскошным. Каждый кусочек — это сладкое тепло в сочетании с ароматом специй, которое идеально подходит к кофе или латте с корицей.

Если хотите сделать десерт еще более праздничным, добавьте в тесто горсть измельченных грецких орехов или полейте готовый хлеб белым шоколадом.

Этот тыквенный хлеб — не просто выпечка. Это домашний уют в форме десерта. Идеальный вариант для тех, кто любит кофе, осень и шоколад.

