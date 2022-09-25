Тыквенный хлеб со сливочным сыром: интересный осенний рецепт

Если у вас еще нет любимого рецепта блюда из тыквы, попробуйте этот.

Нельзя пропустить сезон тыквы, так ничего и не приготовив из этого вкусного и красивого продукта. Сейчас самое время попробовать что-то оригинальное. Например, можете испечь этот сливочно-тыквенный хлеб.

Ингредиенты

Для теста

тыквенного пюре - 1 стакан

яйцо - 1 шт

светло-коричневый сахар - 150 г

масло - 50 г

сметана - 60 г

ванильный экстракт - 1 ч. л

мука - 150 г

разрыхлитель - половина ч. л

пищевая сода - половина ч. л

соль - четверть ч. л

Для сливочной начинки

яйцо - 1 шт

сливочный сыр - 100 г

сахар - 50 г

Приготовление

Приготовьте тесто

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки хлеба размером маслом, отложите в сторону. В большой миске смешайте тыкву, яйцо, коричневый сахар, масло, сметану и ванильный экстракт.

Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, затем смешайте все ингредиенты вместе.

Вылейте две трети теста в форму.

Приготовьте начинку

Взбейте сливочный сыр, сахар и яйцо в миске.

Вылейте начинку поверх теста, аккуратно распределяя ее лопаткой.

Сверху также аккуратно распределить оставшееся тесто.

Выпекайте 45-50 минут или пока зубочистка не будет выходить практически чистой. Остудите хлеб в форме в течение 15 минут, прежде чем достать.

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