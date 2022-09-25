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Тыквенный хлеб со сливочным сыром: интересный осенний рецепт

Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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Тыквенный хлеб со сливочным сыром: интересный осенний рецепт

Фото: Credits

Если у вас еще нет любимого рецепта блюда из тыквы, попробуйте этот.

Нельзя пропустить сезон тыквы, так ничего и не приготовив из этого вкусного и красивого продукта. Сейчас самое время попробовать что-то оригинальное. Например, можете испечь этот сливочно-тыквенный хлеб. 

Ингредиенты

Для теста

  • тыквенного пюре - 1 стакан
  • яйцо - 1 шт
  • светло-коричневый сахар - 150 г
  • масло - 50 г
  • сметана - 60 г
  • ванильный экстракт - 1 ч. л 
  • мука - 150 г
  • разрыхлитель - половина ч. л
  • пищевая сода - половина ч. л
  • соль - четверть ч. л

Для сливочной начинки

  • яйцо - 1 шт
  • сливочный сыр - 100 г 
  • сахар - 50 г

Приготовление

Приготовьте тесто

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки хлеба размером маслом, отложите в сторону. В большой миске смешайте тыкву, яйцо, коричневый сахар, масло, сметану и ванильный экстракт.
Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, затем смешайте все ингредиенты вместе.
Вылейте две трети теста в форму.

Приготовьте начинку

Взбейте сливочный сыр, сахар и яйцо в миске.
Вылейте начинку поверх теста, аккуратно распределяя ее лопаткой.
Сверху также аккуратно распределить оставшееся тесто.
Выпекайте 45-50 минут или пока зубочистка не будет выходить практически чистой. Остудите хлеб в форме в течение 15 минут, прежде чем достать. 

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Дата публикации
Просмотры
176
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