Тыквенный хлеб со сливочным сыром: интересный осенний рецепт

Если у вас еще нет любимого рецепта блюда из тыквы, попробуйте этот.
Нельзя пропустить сезон тыквы, так ничего и не приготовив из этого вкусного и красивого продукта. Сейчас самое время попробовать что-то оригинальное. Например, можете испечь этот сливочно-тыквенный хлеб.
Ингредиенты
Для теста
- тыквенного пюре - 1 стакан
- яйцо - 1 шт
- светло-коричневый сахар - 150 г
- масло - 50 г
- сметана - 60 г
- ванильный экстракт - 1 ч. л
- мука - 150 г
- разрыхлитель - половина ч. л
- пищевая сода - половина ч. л
- соль - четверть ч. л
Для сливочной начинки
- яйцо - 1 шт
- сливочный сыр - 100 г
- сахар - 50 г
Приготовление
Приготовьте тесто
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки хлеба размером маслом, отложите в сторону. В большой миске смешайте тыкву, яйцо, коричневый сахар, масло, сметану и ванильный экстракт.
Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, затем смешайте все ингредиенты вместе.
Вылейте две трети теста в форму.
Приготовьте начинку
Взбейте сливочный сыр, сахар и яйцо в миске.
Вылейте начинку поверх теста, аккуратно распределяя ее лопаткой.
Сверху также аккуратно распределить оставшееся тесто.
Выпекайте 45-50 минут или пока зубочистка не будет выходить практически чистой. Остудите хлеб в форме в течение 15 минут, прежде чем достать.
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