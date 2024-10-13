Тыквенный кофе со специями: рецепт ароматного напитка

Этот ароматный кофе с тыквенными специями – идеальный напиток, которым вы можете насладиться яркими осенними днями или теплыми длинными вечерами.
На странице wyseguide рассказали, как приготовить вкусный и ароматный кофе с тыквой.
Ингредиенты
- Молоко
- 1/4 стакана
- Кленовый сироп
- 1 ч. л
- Тыквенное пюре
- 1 ч. л
- Специи для тыквенного пирога
- 1/8 ч. л
- Кофе
Приготовление:
- Используя ручной вспениватель или блендер, вспените молоко, пока оно не увеличится в четыре раза;
- Добавьте кленовый сироп, тыквенное пюре и специи для тыквенного пирога;
- Смешайте все вместе, а затем добавьте кофе со льдом или холодный кофе.
Советы:
Вместо кленового сиропа можете использовать другой подсластитель по собственному вкусу.
Приятного аппетита!
Кофе не обязательно должен быть холодным, можете сделать теплый вариант этого напитка.
Кстати, мы писали о том, "что будет с организмом, если каждое утро пить кофе".
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