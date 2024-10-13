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Тыквенный кофе со специями: рецепт ароматного напитка

Тыквенный кофе со специями: рецепт ароматного напитка

Тыквенный кофе со специями / Фото: Credits

Этот ароматный кофе с тыквенными специями – идеальный напиток, которым вы можете насладиться яркими осенними днями или теплыми длинными вечерами.

На странице wyseguide рассказали, как приготовить вкусный и ароматный кофе с тыквой.

Ингредиенты

Молоко
1/4 стакана
Кленовый сироп
1 ч. л
Тыквенное пюре
1 ч. л
Специи для тыквенного пирога
1/8 ч. л
Кофе

Приготовление:

  • Используя ручной вспениватель или блендер, вспените молоко, пока оно не увеличится в четыре раза;
  • Добавьте кленовый сироп, тыквенное пюре и специи для тыквенного пирога;
  • Смешайте все вместе, а затем добавьте кофе со льдом или холодный кофе.

Советы:

Вместо кленового сиропа можете использовать другой подсластитель по собственному вкусу.

Приятного аппетита!

Кофе не обязательно должен быть холодным, можете сделать теплый вариант этого напитка.

Кстати, мы писали о том, "что будет с организмом, если каждое утро пить кофе".

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