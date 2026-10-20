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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Тыквенный крем-суп с чечевицей: рецепт нежного согревающего блюда

Это нежное, согревающее блюдо, которое идеально подойдет для холодного времени года.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
93 ккал
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Тыквенный крем-суп с чечевицей

Тыквенный крем-суп с чечевицей / © Credits

Готовится в одной кастрюле, для этого лук, морковь, тыкву, картофель слегка обжарьте, добавьте чечевицу, залейте водой и варите до готовности.

Ингредиенты

тыква очищенная
300 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
картофель
2 шт.
чечевица красная
120 г
масло сливочное
50 г
вода
800 мл
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

  1. Овощи помойте и очистите.

  2. Картофель, лук и тыкву нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Чечевицу промойте.

  4. Зелень измельчите.

  5. В кастрюле, с толстым дном, растопите сливочное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, добавьте картофель, тыкву, чечевицу, посолите, поперчите, залейте горячей водой, доведите до кипения и варите 25-30 минут до мягкости овощей, затем пробейте погружным блендером до состояния гладкого крема, доведите до кипения и снимите с огня.

  6. Перед подачей суп посыпьте зеленью.

Советы:

  • В суп можно добавить 2-3 зубчика чеснока.

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