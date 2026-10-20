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Тыквенный крем-суп с чечевицей: рецепт нежного согревающего блюда
Это нежное, согревающее блюдо, которое идеально подойдет для холодного времени года.
Готовится в одной кастрюле, для этого лук, морковь, тыкву, картофель слегка обжарьте, добавьте чечевицу, залейте водой и варите до готовности.
Ингредиенты
- тыква очищенная
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- картофель
- 2 шт.
- чечевица красная
- 120 г
- масло сливочное
- 50 г
- вода
- 800 мл
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (петрушка, укроп)
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Овощи помойте и очистите.
Картофель, лук и тыкву нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Чечевицу промойте.
Зелень измельчите.
В кастрюле, с толстым дном, растопите сливочное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, добавьте картофель, тыкву, чечевицу, посолите, поперчите, залейте горячей водой, доведите до кипения и варите 25-30 минут до мягкости овощей, затем пробейте погружным блендером до состояния гладкого крема, доведите до кипения и снимите с огня.
Перед подачей суп посыпьте зеленью.
Советы:
В суп можно добавить 2-3 зубчика чеснока.