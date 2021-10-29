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Тыквенный крем-суп с голубым сыром: английский рецепт

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Тыквенный крем-суп с голубым сыром: английский рецепт

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Горячий кремовый суп – отличный выбор для сумрачных дней: он не только усладит вкус, но и порадует взор позитивным золотистым цветом.

За вкус, цвет и согревающий эффект англичане особенно ценят этот суп.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 круглая мускатная тыква
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 средняя луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 черешок сельдерея
  • 1 большое кислое яблоко
  • 1 стакан яблочного сока
  • 750 мл куриного бульона
  • соль, перец по вкусу
  • 1/2 ст. сметаны
  • 50 г  сыра рокфор (или любого другого голубого)
  • 2 ст. л. очищенных тыквенных семечек
  • 8-10 листиков мяты

Разогреть духовку до 170°С. Срезать верх тыквы с хвостиком, удалить семечки, завернуть в фольгу, положить на противень срезом вниз. Подлить в противень стакан воды и отправить в печь на 40-50 минут. Готовую тыкву остудить, мякоть выскрести ложкой, стараясь не нарушить целостность оболочки.

Лук и сельдерей нарезать кубиками 1х1 см, чеснок измельчить. 

В толстостенной кастрюле, а лучше в чугунном казане растопить на среднем огне сливочное масло и пассеровать лук с сельдереем до золотистого цвета. Овощи нужно помешивать и следить, чтобы не подгорели. Очищенное яблоко порезать ломтиками и добавить к овощам, а через две минуты влить яблочный сок и поварить смесь 5 минут. Добавить тыкву, бульон, посолить,  довести до кипения и, уменьшив огонь до минимума, варить суп четверть часа. Не снимая с огня, с помощью ручного блендера превратить суп в пюре. Перелить суп в тыквенную оболочку, поставить на пару минут в теплую духовку и за секунду до готовности всыпать раскрошенный голубой сыр. Подавать тыквенную "кастрюльку" на стол целиком, подлив немного сметаны, посыпав слегка обжаренными тыквенными семечками и украсив листьями мяты.

На заметку:

  • тыкву можно запечь накануне;
  • суп получится менее острым, если вместо голубого сыра использовать обычный твердый или плавленый;
  • пюрировать суп блендером нужно крайне осторожно, чтобы не разбрызгать его и не обжечься. Также можно воспользоваться чашным процессором, и после суп еще раз подогреть.

София Яроцкая

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