Тыквенный крем-суп с голубым сыром: английский рецепт

Горячий кремовый суп – отличный выбор для сумрачных дней: он не только усладит вкус, но и порадует взор позитивным золотистым цветом.

За вкус, цвет и согревающий эффект англичане особенно ценят этот суп.

Ингредиенты на 4 порции:

1 круглая мускатная тыква

2 ст. л. сливочного масла

1 средняя луковица

3 зубчика чеснока

1 черешок сельдерея

1 большое кислое яблоко

1 стакан яблочного сока

750 мл куриного бульона

соль, перец по вкусу

1/2 ст. сметаны

50 г сыра рокфор (или любого другого голубого)

2 ст. л. очищенных тыквенных семечек

8-10 листиков мяты

Разогреть духовку до 170°С. Срезать верх тыквы с хвостиком, удалить семечки, завернуть в фольгу, положить на противень срезом вниз. Подлить в противень стакан воды и отправить в печь на 40-50 минут. Готовую тыкву остудить, мякоть выскрести ложкой, стараясь не нарушить целостность оболочки.

Лук и сельдерей нарезать кубиками 1х1 см, чеснок измельчить.

В толстостенной кастрюле, а лучше в чугунном казане растопить на среднем огне сливочное масло и пассеровать лук с сельдереем до золотистого цвета. Овощи нужно помешивать и следить, чтобы не подгорели. Очищенное яблоко порезать ломтиками и добавить к овощам, а через две минуты влить яблочный сок и поварить смесь 5 минут. Добавить тыкву, бульон, посолить, довести до кипения и, уменьшив огонь до минимума, варить суп четверть часа. Не снимая с огня, с помощью ручного блендера превратить суп в пюре. Перелить суп в тыквенную оболочку, поставить на пару минут в теплую духовку и за секунду до готовности всыпать раскрошенный голубой сыр. Подавать тыквенную "кастрюльку" на стол целиком, подлив немного сметаны, посыпав слегка обжаренными тыквенными семечками и украсив листьями мяты.

На заметку:

тыкву можно запечь накануне;

суп получится менее острым, если вместо голубого сыра использовать обычный твердый или плавленый;

пюрировать суп блендером нужно крайне осторожно, чтобы не разбрызгать его и не обжечься. Также можно воспользоваться чашным процессором, и после суп еще раз подогреть.

София Яроцкая

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