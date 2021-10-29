Тыквенный крем-суп с голубым сыром: английский рецепт

Горячий кремовый суп – отличный выбор для сумрачных дней: он не только усладит вкус, но и порадует взор позитивным золотистым цветом.
За вкус, цвет и согревающий эффект англичане особенно ценят этот суп.
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 круглая мускатная тыква
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1 средняя луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 черешок сельдерея
- 1 большое кислое яблоко
- 1 стакан яблочного сока
- 750 мл куриного бульона
- соль, перец по вкусу
- 1/2 ст. сметаны
- 50 г сыра рокфор (или любого другого голубого)
- 2 ст. л. очищенных тыквенных семечек
- 8-10 листиков мяты
Разогреть духовку до 170°С. Срезать верх тыквы с хвостиком, удалить семечки, завернуть в фольгу, положить на противень срезом вниз. Подлить в противень стакан воды и отправить в печь на 40-50 минут. Готовую тыкву остудить, мякоть выскрести ложкой, стараясь не нарушить целостность оболочки.
Лук и сельдерей нарезать кубиками 1х1 см, чеснок измельчить.
В толстостенной кастрюле, а лучше в чугунном казане растопить на среднем огне сливочное масло и пассеровать лук с сельдереем до золотистого цвета. Овощи нужно помешивать и следить, чтобы не подгорели. Очищенное яблоко порезать ломтиками и добавить к овощам, а через две минуты влить яблочный сок и поварить смесь 5 минут. Добавить тыкву, бульон, посолить, довести до кипения и, уменьшив огонь до минимума, варить суп четверть часа. Не снимая с огня, с помощью ручного блендера превратить суп в пюре. Перелить суп в тыквенную оболочку, поставить на пару минут в теплую духовку и за секунду до готовности всыпать раскрошенный голубой сыр. Подавать тыквенную "кастрюльку" на стол целиком, подлив немного сметаны, посыпав слегка обжаренными тыквенными семечками и украсив листьями мяты.
На заметку:
- тыкву можно запечь накануне;
- суп получится менее острым, если вместо голубого сыра использовать обычный твердый или плавленый;
- пюрировать суп блендером нужно крайне осторожно, чтобы не разбрызгать его и не обжечься. Также можно воспользоваться чашным процессором, и после суп еще раз подогреть.
София Яроцкая
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