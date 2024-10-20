Тыквенный крем-суп с грибами: вкусный рецепт любимого блюда

Осень – идеальное время для приготовления вкусных блюд из тыквы. Один из рецептов, воплощающий в себе все ароматы осени – это тыквенный крем-суп с грибами.
На странице volodymyr_testardi показали рецепт вкусного и легкого в приготовлении грибного крем-супа. Рецепт рассчитан на две порции.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Измельченный имбирь
- 1 ст. л
- Шалфей
- 2-3 листика
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
- Мисо поста
- 1 ст. л
- Апельсиновый сок
- 1/2 шт.
- Апельсиновая цедра
- 1/2 шт.
- Карри
- 1 ч. л
- Соль
- Шампиньоны (мелко нарезанные)
- 10-12 шт.
- Панко
- 3 ст. л
Приготовление:
- Половинки тыквы без косточек положите в форму для запекания;
- Добавьте чеснок, имбирь и шалфей, затем полейте оливковым маслом;
- Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 40-50 минут до мягкости тыквы;
- Добавьте в кастрюлю мякоть тыквы без кожуры, мисо пасту, кокосовое молоко, апельсиновый сок и цедру, карри и соль;
- Взбейте все в крем;
- Обжарьте грибы на сильном огне с оливковым маслом до румяности. Убавьте огонь, добавьте панко и соль. Жарьте все около 2 минут;
- Разлейте сливки по тарелкам, посыпьте сверху луком. Натрите кожуру лайма и украсьте кинзой.
Советы:
- Вместо шалфея можно использовать 1-2 веточки розмарина.
Приготовьте тыквенный крем-суп с грибами, чтобы насладиться ароматами осени, вкусным и полезным блюдом.
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