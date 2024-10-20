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Тыквенный крем-суп с грибами: вкусный рецепт любимого блюда

Тыквенный крем-суп с грибами: вкусный рецепт любимого блюда

Тыквенный крем-суп с грибами / Фото: Credits

Осень – идеальное время для приготовления вкусных блюд из тыквы. Один из рецептов, воплощающий в себе все ароматы осени – это тыквенный крем-суп с грибами.

На странице volodymyr_testardi показали рецепт вкусного и легкого в приготовлении грибного крем-супа. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Тыква
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Измельченный имбирь
1 ст. л
Шалфей
2-3 листика
Оливковое масло
2-3 ст. л
Мисо поста
1 ст. л
Апельсиновый сок
1/2 шт.
Апельсиновая цедра
1/2 шт.
Карри
1 ч. л
Соль
Шампиньоны (мелко нарезанные)
10-12 шт.
Панко
3 ст. л

Приготовление:

  • Половинки тыквы без косточек положите в форму для запекания;
  • Добавьте чеснок, имбирь и шалфей, затем полейте оливковым маслом;
  • Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 40-50 минут до мягкости тыквы;
  • Добавьте в кастрюлю мякоть тыквы без кожуры, мисо пасту, кокосовое молоко, апельсиновый сок и цедру, карри и соль;
  • Взбейте все в крем;
  • Обжарьте грибы на сильном огне с оливковым маслом до румяности. Убавьте огонь, добавьте панко и соль. Жарьте все около 2 минут;
  • Разлейте сливки по тарелкам, посыпьте сверху луком. Натрите кожуру лайма и украсьте кинзой.

Советы:

  • Вместо шалфея можно использовать 1-2 веточки розмарина.

Приготовьте тыквенный крем-суп с грибами, чтобы насладиться ароматами осени, вкусным и полезным блюдом.

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