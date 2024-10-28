Тыквенный мармелад: рецепт натуральных вкусностей

Мармелад из тыквы — отличный способ добавить натуральные сладости в свой рацион и получить удовольствие от каждого кусочка.

На странице olga_riabenko_ показали, как легко приготовить натуральный тыквенный мармелад, который станет интересной альтернативой традиционным сладостям.

Ингредиенты Тыква 500 г Сок лимона ½ шт. Сахар 100 г Агар-агар 7 г

Приготовление:

Очистите тыкву, нарежьте на небольшие кусочки и запеките или сварите до готовности. Если вы варили тыкву, слейте всю воду. Перебейте в блендере вместе с лимонным соком и сахаром. Перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Добавьте агар-агар и варите 4 мин. Разлейте смесь в фигурные силиконовые формы или в любую посуду, смазанную маслом. Оставить до полного охлаждения и можно есть.

Советы:

Вместо сахара можно использовать 75 г сиропа агавы.

Можете обвалять мармелад в сахарной пудре, кокосовой стружке или какао для дополнительного вкуса и эстетики.

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