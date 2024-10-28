Тыквенный мармелад: рецепт натуральных вкусностей

Мармелад из тыквы — отличный способ добавить натуральные сладости в свой рацион и получить удовольствие от каждого кусочка.
На странице olga_riabenko_ показали, как легко приготовить натуральный тыквенный мармелад, который станет интересной альтернативой традиционным сладостям.
Ингредиенты
- Тыква
- 500 г
- Сок лимона
- ½ шт.
- Сахар
- 100 г
- Агар-агар
- 7 г
Приготовление:
- Очистите тыкву, нарежьте на небольшие кусочки и запеките или сварите до готовности.
- Если вы варили тыкву, слейте всю воду.
- Перебейте в блендере вместе с лимонным соком и сахаром.
- Перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Добавьте агар-агар и варите 4 мин.
- Разлейте смесь в фигурные силиконовые формы или в любую посуду, смазанную маслом.
- Оставить до полного охлаждения и можно есть.
Советы:
- Вместо сахара можно использовать 75 г сиропа агавы.
Можете обвалять мармелад в сахарной пудре, кокосовой стружке или какао для дополнительного вкуса и эстетики.
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