Тыквенный пирог, который подавали в Белом доме: рецепт бывшей первой леди Нэнси Рейган

Тыквенный пирог / © Associated Press

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Есть рецепты, которые передаются из поколения в поколение, а есть те, у которых своя история в стенах Белого дома. Тыквенно-пекановый пирог Нэнси Рейган — именно из таких, об этом рассказало издание EatingWell.

Нэнси Рейган / © Associated Press

Бывшая первая леди США, супруга 40-го президента Рональда Рейгана, любила принимать гостей и уделяла особое внимание домашним угощениям. Среди её любимых десертов был необычный пирог, в котором сочетались сразу две американские гастрономические классики — тыква и орехи.

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Рецепт сохранился в кулинарном сборнике, опубликованном Президентской библиотекой Рональда Рейгана. И хотя праздничные мероприятия в Белом доме ассоциируются с изысканными меню и сложными блюдами, этот десерт доказывает, что настоящая кулинарная магия вовсе не обязательно требует часов, проведённых на кухне.

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Ингредиенты яйца 4 шт. тыквенное пюре (консервированная или сваренная и протертая тыква) 2 стакана сахар 1 стакан темный кукурузный сироп ½ стакана ванильный экстракт 1 ч. л. молотая корица ½ ч. л. соль ¼ ч. л. готовая основа для пирога 1 шт. измельчённые орехи пекан 1 стакан

Примечание: тёмный кукурузный сироп не всегда легко найти в украинских магазинах. Для приготовления в домашних условиях можно использовать тёмный сахарный или кленовый сироп, но следует понимать, что вкус и текстура начинки будут несколько отличаться от оригинала. Пекан также можно заменить грецкими орехами, хотя классический вкус будет другим.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. В большой миске слегка взбейте яйца. Добавьте тыквенное пюре, сахар, темный кукурузный сироп, ванильный экстракт, корицу и соль. Перемешайте до однородной консистенции. Вылейте тыквенную смесь в подготовленную основу для пирога. Равномерно распределите начинку по всей поверхности. Сверху щедро посыпьте измельченным пеканом. Старайтесь распределить все равномерно, чтобы каждый кусочек пирога получил свою порцию хрустящей ореховой корочки. Поставьте пирог в разогретую духовку примерно на 40 минут, чтобы начинка схватилась. После выпекания достаньте десерт и дайте ему полностью остыть перед подачей.

Иногда для приготовления необычного десерта не нужны ни сложные приемы, ни экзотические ингредиенты. Достаточно взять два любимых рецепта, проявить немного кулинарной фантазии и найти идеальный баланс вкусов.

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