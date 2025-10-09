ТСН в социальных сетях

Рецепты
173
1 мин

Тыквенный пирог на кефире с манкой: рецепт яркого осеннего блюда

Осенью особенно актуален нежный, влажный, ароматный и яркий тыквенный пирог.

Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
90 ккал
Тыквенный пирог на кефире с манкой

Тыквенный пирог на кефире с манкой / © Credits

Добавьте в пирог цедру лимона, тогда вкус тыквы не будет чувствоваться совсем, и его с удовольствием будут кушать даже те, кто не любит тыкву.

Ингредиенты

манная крупа
270 г
кефир
250 г
тыква очищенная
300 г
сахар
120 г
цедра лимона
1 ст. л.
разрыхлитель
2 ч. л.
соль
щепотка
сливочное масло.

  1. Тыкву очистите от кожицы и натрите на мелкую терку. К натертой тыкве добавьте кефир, манную крупу, сахар, соль, разрыхлитель, цедру лимона, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре.

  2. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите массу и разровняйте.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Пирог остудите, и извлеките из формы.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • По желанию готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

