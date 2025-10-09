- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Тыквенный пирог на кефире с манкой: рецепт яркого осеннего блюда
Осенью особенно актуален нежный, влажный, ароматный и яркий тыквенный пирог.
Добавьте в пирог цедру лимона, тогда вкус тыквы не будет чувствоваться совсем, и его с удовольствием будут кушать даже те, кто не любит тыкву.
Ингредиенты
- манная крупа
- 270 г
- кефир
- 250 г
- тыква очищенная
- 300 г
- сахар
- 120 г
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 2 ч. л.
- соль
- щепотка
- сливочное масло.
-
Тыкву очистите от кожицы и натрите на мелкую терку. К натертой тыкве добавьте кефир, манную крупу, сахар, соль, разрыхлитель, цедру лимона, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите массу и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Пирог остудите, и извлеките из формы.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
По желанию готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.