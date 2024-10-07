Тыквенный суп с орехами: рецепт интересного блюда с необычным вкусом

Попробуйте приготовить этот ароматный осенний тыквенный суп с орехами и яблоком.
На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусный и ароматный тыквенный суп. Рецепт рассчитан на две порции.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 головка
- Лук
- 1 шт.
- Яблоко
- 1 шт.
- Грецкие орехи
- 1 горсть
- Масло
- Соль
- Приправа паприка
- Кленовый сироп
- 1 ст. л
- Овощной бульон
- 500 мл
- Петрушка
Приготовление:
- Тыкву разрежьте пополам и достаньте середину;
- Поставьте её в разогретую до 200°C духовку на 60 минут со всеми другими ингредиентами, кроме овощного бульона;
- Переблендерите запеченные в духовке овощи с овощным бульоном;
- При желании можете еще раз подогреть и украсить петрушкой.
Наслаждайтесь этим супом с поджаренным хлебом или гренками.
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