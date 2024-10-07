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Тыквенный суп с орехами: рецепт интересного блюда с необычным вкусом

Тыквенный суп с орехами: рецепт интересного блюда с необычным вкусом

Тыквенный суп с орехом / Фото: Credits

Попробуйте приготовить этот ароматный осенний тыквенный суп с орехами и яблоком.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусный и ароматный тыквенный суп. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Тыква
1 шт.
Чеснок
1 головка
Лук
1 шт.
Яблоко
1 шт.
Грецкие орехи
1 горсть
Масло
Соль
Приправа паприка
Кленовый сироп
1 ст. л
Овощной бульон
500 мл
Петрушка

Приготовление:

  • Тыкву разрежьте пополам и достаньте середину;
  • Поставьте её в разогретую до 200°C духовку на 60 минут со всеми другими ингредиентами, кроме овощного бульона;
  • Переблендерите запеченные в духовке овощи с овощным бульоном;
  • При желании можете еще раз подогреть и украсить петрушкой.

Наслаждайтесь этим супом с поджаренным хлебом или гренками.

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