Тыквенный суп с орехами: рецепт интересного блюда с необычным вкусом

Попробуйте приготовить этот ароматный осенний тыквенный суп с орехами и яблоком.

На странице veganer.wandel показали, как приготовить вкусный и ароматный тыквенный суп. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты Тыква 1 шт. Чеснок 1 головка Лук 1 шт. Яблоко 1 шт. Грецкие орехи 1 горсть Масло Соль Приправа паприка Кленовый сироп 1 ст. л Овощной бульон 500 мл Петрушка

Приготовление:

Тыкву разрежьте пополам и достаньте середину;

Поставьте её в разогретую до 200°C духовку на 60 минут со всеми другими ингредиентами, кроме овощного бульона;

Переблендерите запеченные в духовке овощи с овощным бульоном;

При желании можете еще раз подогреть и украсить петрушкой.

Наслаждайтесь этим супом с поджаренным хлебом или гренками.

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