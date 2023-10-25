Тыквенный суп: самый простой рецепт

Все, что вам нужно сделать, - это достать семечки, влить внутрь тыквы немного куриного бульона и запечь всю тыкву в духовке.

Ингредиенты тыква 1 шт на 1,5 - 2 кг розмарин 2 веточки тимьян 3 веточки лук-порей 1 шт куриный или овощной бульон 3 стакана молотый черный перец 1 столовая ложка сыр Пармезан 40 г

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой и отложите в сторону.

2. Используя нож для очистки овощей, вырежьте конический круг вокруг стебля тыквы. Удалите верхушку тыквы и обрежьте все волокнистые кусочки. Ложкой достаньте тыквенные семечки и выбросьте.

3. Поместите розмарин, тимьян и нарезанный лук-порей в полость тыквы. Влейте куриный бульон и приправьте черным перцем. Добавьте тертый сыр пармезан, затем закройте тыкву ее отрезанной верхней частью.

4. Переложите тыкву целиком на подготовленный противень и запекайте в духовке, пока она снаружи не станет золотисто-коричневой и блестящей, а мякоть внутри не станет очень нежной, от 1,5 до 2 часов. Если поверхность подрумянивается слишком быстро, уменьшите температуру духовки до 180 градусов.

5. Достаньте тыкву из духовки и снимите верх. При подаче супа зачерпните изнутри несколько ложек мякоти тыквы, положите в тарелку и залейте половником бульона. В завершение добавьте еще перца и пармезана, если хотите.

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