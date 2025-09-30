- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле: оригинальный рецепт от шеф-повара
Осень — это время, когда тыква становится королевой кухни. Ее нежная текстура, сладковатый вкус и богатство витаминов делают ее идеальным ингредиентом для супов, запеканок или десертов.
Однако, если вы хотите попробовать что-то действительно оригинальное, стоит обратить внимание на рецепт известного шеф-повара Joseph Hadad — тыквенного супа в азиатско-индийском стиле. Это блюдо, которое сочетает осенние овощи с пряными восточными ароматами, дарит ощущение уюта и одновременно заряжает энергией и витаминами.
Этот суп — не просто еда, а настоящий иммунный бустер. Тыква богата бета-каротином и витамином А, которые поддерживают зрение и укрепляют иммунитет. Имбирь и чеснок известны своими противовоспалительными свойствами, а лимонная трава и базилик добавляют легкости и свежей ноты. Благодаря карри суп приобретает насыщенный вкус и приятную остроту, которая согревает в прохладные дни.
Ингредиенты
- Тыква
- 500 г
- Батат
- 2 шт.
- Красная паста кари
- 40 г
- Чеснок
- 4 зубчика
- Шалот (или обычный лук)
- 4 шт.
- Соевый соус
- 6 ст. л.
- Свежий имбирь
- 40 г
- Лемонграсс
- 1 стебель
- Базилик
- 7-8 листочков
- Кинза
- 6-7 листочков
- Оливковое масло
- 4 ст. л.
- Сливочное масло
- 60 г
- Вода или смесь воды с кокосовым молоком (50/50)
-
- Сок лайма
-
- Тыквенные семечки
-
- Соль
-
- Белый перец
-
Приготовление
В большой кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте измельченные шалот и чеснок, тушите на слабом огне, пока лук не станет прозрачным.
Добавьте тонко нарезанный имбирь и готовьте еще 4-5 мин. Положите разбитый и разрезанный пополам лемонграсс, перемешайте.
Добавьте пасту карри, кубики тыквы и батата, листья базилика и кинзы, приправьте солью и перцем. Готовьте 10-12 мин, овощи должны начать карамелизироваться и выделять сладкий привкус.
Влейте соевый соус, перемешайте и тушите еще несколько минут. Затем залейте водой или смесью с кокосовым молоком, чтобы она покрывала овощи на 2 см. Варите около 45 мин до мягкости.
Достаньте лемонграсс, измельчите суп блендером до кремовой консистенции. Добавьте несколько капель сока лайма и взбейте еще раз.
Подайте суп горячим, украсьте обжаренными тыквенными семечками, капельками оливкового масла и, по желанию, кусочками куриного филе.
Секреты от шефа
Если вы любите сливочный вкус, выберите вариант с кокосовым молоком. Он сделает суп более нежным и сытным.
Лаймовый сок лучше добавлять в конце, так он сохранит свою свежесть и наполнит вкус.
Семена тыквы можно поджарить на сухой сковороде с каплей соевого соуса, тогда получите хрустящий и ароматный топпинг.
Такой суп — это не только вкусный ужин, но и забота о здоровье. Он укрепляет иммунитет, поддерживает организм в сезон простуд и дарит ощущение уюта, которого так не хватает осенью. Кроме того, это отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить родных новыми сочетаниями.