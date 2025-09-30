Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле: оригинальный рецепт от шеф-повара

Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле / © Credits

Однако, если вы хотите попробовать что-то действительно оригинальное, стоит обратить внимание на рецепт известного шеф-повара Joseph Hadad — тыквенного супа в азиатско-индийском стиле. Это блюдо, которое сочетает осенние овощи с пряными восточными ароматами, дарит ощущение уюта и одновременно заряжает энергией и витаминами.

Этот суп — не просто еда, а настоящий иммунный бустер. Тыква богата бета-каротином и витамином А, которые поддерживают зрение и укрепляют иммунитет. Имбирь и чеснок известны своими противовоспалительными свойствами, а лимонная трава и базилик добавляют легкости и свежей ноты. Благодаря карри суп приобретает насыщенный вкус и приятную остроту, которая согревает в прохладные дни.

Ингредиенты Тыква 500 г Батат 2 шт. Красная паста кари 40 г Чеснок 4 зубчика Шалот (или обычный лук) 4 шт. Соевый соус 6 ст. л. Свежий имбирь 40 г Лемонграсс 1 стебель Базилик 7-8 листочков Кинза 6-7 листочков Оливковое масло 4 ст. л. Сливочное масло 60 г Вода или смесь воды с кокосовым молоком (50/50) Сок лайма Тыквенные семечки Соль Белый перец

Приготовление

В большой кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте измельченные шалот и чеснок, тушите на слабом огне, пока лук не станет прозрачным. Добавьте тонко нарезанный имбирь и готовьте еще 4-5 мин. Положите разбитый и разрезанный пополам лемонграсс, перемешайте. Добавьте пасту карри, кубики тыквы и батата, листья базилика и кинзы, приправьте солью и перцем. Готовьте 10-12 мин, овощи должны начать карамелизироваться и выделять сладкий привкус. Влейте соевый соус, перемешайте и тушите еще несколько минут. Затем залейте водой или смесью с кокосовым молоком, чтобы она покрывала овощи на 2 см. Варите около 45 мин до мягкости. Достаньте лемонграсс, измельчите суп блендером до кремовой консистенции. Добавьте несколько капель сока лайма и взбейте еще раз.

Подайте суп горячим, украсьте обжаренными тыквенными семечками, капельками оливкового масла и, по желанию, кусочками куриного филе.

Секреты от шефа

Если вы любите сливочный вкус, выберите вариант с кокосовым молоком. Он сделает суп более нежным и сытным.

Лаймовый сок лучше добавлять в конце, так он сохранит свою свежесть и наполнит вкус.

Семена тыквы можно поджарить на сухой сковороде с каплей соевого соуса, тогда получите хрустящий и ароматный топпинг.

Такой суп — это не только вкусный ужин, но и забота о здоровье. Он укрепляет иммунитет, поддерживает организм в сезон простуд и дарит ощущение уюта, которого так не хватает осенью. Кроме того, это отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить родных новыми сочетаниями.