ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
40
Время на прочтение
2 мин

Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле: оригинальный рецепт от шеф-повара

Осень — это время, когда тыква становится королевой кухни. Ее нежная текстура, сладковатый вкус и богатство витаминов делают ее идеальным ингредиентом для супов, запеканок или десертов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
50 ккал
Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле

Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле / © Credits

Однако, если вы хотите попробовать что-то действительно оригинальное, стоит обратить внимание на рецепт известного шеф-повара Joseph Hadad — тыквенного супа в азиатско-индийском стиле. Это блюдо, которое сочетает осенние овощи с пряными восточными ароматами, дарит ощущение уюта и одновременно заряжает энергией и витаминами.

Этот суп — не просто еда, а настоящий иммунный бустер. Тыква богата бета-каротином и витамином А, которые поддерживают зрение и укрепляют иммунитет. Имбирь и чеснок известны своими противовоспалительными свойствами, а лимонная трава и базилик добавляют легкости и свежей ноты. Благодаря карри суп приобретает насыщенный вкус и приятную остроту, которая согревает в прохладные дни.

Ингредиенты

Тыква
500 г
Батат
2 шт.
Красная паста кари
40 г
Чеснок
4 зубчика
Шалот (или обычный лук)
4 шт.
Соевый соус
6 ст. л.
Свежий имбирь
40 г
Лемонграсс
1 стебель
Базилик
7-8 листочков
Кинза
6-7 листочков
Оливковое масло
4 ст. л.
Сливочное масло
60 г
Вода или смесь воды с кокосовым молоком (50/50)
Сок лайма
Тыквенные семечки
Соль
Белый перец

Приготовление

  1. В большой кастрюле разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте измельченные шалот и чеснок, тушите на слабом огне, пока лук не станет прозрачным.

  2. Добавьте тонко нарезанный имбирь и готовьте еще 4-5 мин. Положите разбитый и разрезанный пополам лемонграсс, перемешайте.

  3. Добавьте пасту карри, кубики тыквы и батата, листья базилика и кинзы, приправьте солью и перцем. Готовьте 10-12 мин, овощи должны начать карамелизироваться и выделять сладкий привкус.

  4. Влейте соевый соус, перемешайте и тушите еще несколько минут. Затем залейте водой или смесью с кокосовым молоком, чтобы она покрывала овощи на 2 см. Варите около 45 мин до мягкости.

  5. Достаньте лемонграсс, измельчите суп блендером до кремовой консистенции. Добавьте несколько капель сока лайма и взбейте еще раз.

Подайте суп горячим, украсьте обжаренными тыквенными семечками, капельками оливкового масла и, по желанию, кусочками куриного филе.

Секреты от шефа

  • Если вы любите сливочный вкус, выберите вариант с кокосовым молоком. Он сделает суп более нежным и сытным.

  • Лаймовый сок лучше добавлять в конце, так он сохранит свою свежесть и наполнит вкус.

  • Семена тыквы можно поджарить на сухой сковороде с каплей соевого соуса, тогда получите хрустящий и ароматный топпинг.

Такой суп — это не только вкусный ужин, но и забота о здоровье. Он укрепляет иммунитет, поддерживает организм в сезон простуд и дарит ощущение уюта, которого так не хватает осенью. Кроме того, это отличный способ разнообразить привычные блюда и удивить родных новыми сочетаниями.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie