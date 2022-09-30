Тыквенный суп в мини-тарелках из тыквы: рецепт с эффектной подачей

Главный продукт осени - тыква - прекрасен сам по себе. Поэтому, если вы хотите удивить семью или гостей красивой подачей тыквенного супа, приготовьте его прямо в тыкве.
Для приготовления вам понадобится четыре мини-тыквы. Если вы хотите приготовить больше супа, то пересчитайте рецепт в соответствие с количеством гостей.
Ингредиенты для супа
- оливковое масло - 1 ст. л.
- несоленое сливочное масло - - 1 ст. л.
- лук-порей - 2 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- тыквенное пюре - 800 г
- куриный или овощной бульон - 1 л
- соль и свежемолотый черный перец
- лавровый лист - 1 шт.
- тимьян - 2 ч. л.
- шалфей - 6 листьев
- сливки - 200 г
Ингредиенты для тарелок из тыквы
- мини-тыквы - 4 шт.
- оливковое масло - 3 ст. л.
- соль и свежемолотый черный перец
Ингредиенты для начинки
- капуста или шпинат - 120 г
- чеснок - 1 зубчик
- оливковое масло - 60 г
- пармезан - 40 г
- оливковое масло - полторы ложки (для обжаривания семечек)
- тыквенные семечки
- паприка - 1 ч. л.
- кайенский перец - щепотка
- соль
Приготовление супа
В большой кастрюле на среднем огне нагрейте оливковое и сливочное масло. Лук-порей нарежьте тонко и пассеруйте до мягкости, около 3 минут. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
Перемешайте тыквенное пюре и бульон в кастрюле. Приправьте солью и перцем, добавьте все специи и травы. Накройте кастрюлю крышкой, добавьте сливки и варите на слабом огне, пока суп не приобретет приятный аромат - от 30 до 40 минут. Удалите лавровый лист. Измельчите ваш суп в блендере.
Приготовление тыквенных тарелок
Разогрейте духовку до 200 градусов. Обрежьте верхушку у каждой тыквы, удалите семена. Семечки промойте и разложите на бумажных полотенцах, чтобы они обсохли. Натрите внутреннюю часть каждой тыквы оливковым маслом, солью и перцем. Поставьте тыквы на противень и запекайте, пока мякоть не станет мягкой, но не настолько мягкой, чтобы начать расползаться, - 20–25 минут.
Приготовление начинки
В чаше кухонного комбайна или блендера смешайте капусту и чеснок. Постепенно добавляйте оливковое масло и пармезан. Приправьте солью и перцем, отложите.
На среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте семена тыквы и обжаривайте, постоянно помешивая, пока они слегка не подрумянятся, около 2 минут. Добавьте копченую паприку, кайенский перец и соль и хорошо перемешайте.
Перед подачей снимите верхушки с жареных тыкв и разлейте суп по тарелкам. Сверху положите по 2 столовые ложки начинки из капусты и жареных семечек.
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