Тыквенный суп в мини-тарелках из тыквы: рецепт с эффектной подачей

Главный продукт осени - тыква - прекрасен сам по себе. Поэтому, если вы хотите удивить семью или гостей красивой подачей тыквенного супа, приготовьте его прямо в тыкве.

Для приготовления вам понадобится четыре мини-тыквы. Если вы хотите приготовить больше супа, то пересчитайте рецепт в соответствие с количеством гостей.

Ингредиенты для супа

оливковое масло - 1 ст. л.

несоленое сливочное масло - - 1 ст. л.

лук-порей - 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

тыквенное пюре - 800 г

куриный или овощной бульон - 1 л

соль и свежемолотый черный перец

лавровый лист - 1 шт.

тимьян - 2 ч. л.

шалфей - 6 листьев

сливки - 200 г

Ингредиенты для тарелок из тыквы

мини-тыквы - 4 шт.

оливковое масло - 3 ст. л.

соль и свежемолотый черный перец

Ингредиенты для начинки

капуста или шпинат - 120 г

чеснок - 1 зубчик

оливковое масло - 60 г

пармезан - 40 г

оливковое масло - полторы ложки (для обжаривания семечек)

тыквенные семечки

паприка - 1 ч. л.

кайенский перец - щепотка

соль

Приготовление супа

В большой кастрюле на среднем огне нагрейте оливковое и сливочное масло. Лук-порей нарежьте тонко и пассеруйте до мягкости, около 3 минут. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту.

Перемешайте тыквенное пюре и бульон в кастрюле. Приправьте солью и перцем, добавьте все специи и травы. Накройте кастрюлю крышкой, добавьте сливки и варите на слабом огне, пока суп не приобретет приятный аромат - от 30 до 40 минут. Удалите лавровый лист. Измельчите ваш суп в блендере.

Приготовление тыквенных тарелок

Фото: Credits

Разогрейте духовку до 200 градусов. Обрежьте верхушку у каждой тыквы, удалите семена. Семечки промойте и разложите на бумажных полотенцах, чтобы они обсохли. Натрите внутреннюю часть каждой тыквы оливковым маслом, солью и перцем. Поставьте тыквы на противень и запекайте, пока мякоть не станет мягкой, но не настолько мягкой, чтобы начать расползаться, - 20–25 минут.

Приготовление начинки

В чаше кухонного комбайна или блендера смешайте капусту и чеснок. Постепенно добавляйте оливковое масло и пармезан. Приправьте солью и перцем, отложите.

На среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте семена тыквы и обжаривайте, постоянно помешивая, пока они слегка не подрумянятся, около 2 минут. Добавьте копченую паприку, кайенский перец и соль и хорошо перемешайте.

Перед подачей снимите верхушки с жареных тыкв и разлейте суп по тарелкам. Сверху положите по 2 столовые ложки начинки из капусты и жареных семечек.

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