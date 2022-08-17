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Украина в сердце и на коже: подборка красивых патриотических тату

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Украина в сердце и на коже: подборка красивых патриотических тату

Фото: Credits

Последнее время все больше людей хотят делают себе тату патриотического содержания. Эти признания в любви к Украине бывают настолько пронзительно красивыми, тонкими и глубокими, что мы едва смогли выбрать из множества прекрасных идей и исполнений всего 20 лучших.

Не секрет, что российские оккупанты, когда видят на теле украинца тату патриотического содержания, обращаются с ним с особой жестокостью. Мужчин, а иногда и женщин специально досматривают на предмет таких тату. 

Но украинцев это не останавливает. Сейчас в тату-салонах просто бум на изображения с признаниями в любви к Украине и ее символике. Мы хотим показать вам варианты, которые нам особенно понравились. 

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