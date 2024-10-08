У украинцев теперь есть собственное кулинарное приложение, меняющее представление о кулинарии Culinara

В начале сентября 2024 года украинский рынок приложений пополнился первым отечественным уникальным кулинарным продуктом – приложением (медиа) Culinara, сочетающим кулинарное искусство с философией осознанной жизни. Приложение предлагает пользователям более 1000 постоянно обновляемых рецептов и предоставляет возможность адаптировать блюда под индивидуальные потребности, делая кулинарию частью сознательной и радостной жизни.

Проект Culinara был основан с целью повысить качество жизни посредством развития кулинарных навыков и понимания культуры еды. Отличаясь от обычных кулинарных приложений, Culinara фокусируется не только на приготовлении блюд, но и исследовании традиций и философии питания. Приложение стремится стать незаменимым инструментом для тех, кто хочет превратить процесс приготовления в увлекательное и творческое занятие. Приложение Culinara предлагает уникальное сочетание функциональности и интуитивности. Пользователи имеют доступ к классическим и инновационным рецептам, легко настраиваемым под индивидуальные вкусы, аллергии и диетические потребности. Culinara также дает возможность создавать списки покупок.

По сравнению с другими мировыми кулинарными приложениями, Culinara отличается своей способностью не просто учить приготовлению блюд, но и углубляться в культурный аспект еды. Culinara помогает пользователям открыть новые вкусы и традиции, создавая настоящую эмоциональную привязанность к процессу кулинарии. Приложение также предоставляет возможность создавать любые коктейли: как алкогольные, так и безалкогольные.

"Culinara — это не просто кулинарное приложение. Мы хотим, чтобы каждое приготовление пищи становилось магическим процессом, когда обычные продукты превращаются в произведения искусства. Наша цель — не только научить Вас готовить, но и вдохновить на смелые гастрономические открытия", — говорит Ольга Мартыновская, соучредитель и главная звезда проекта Culinara.

В будущем Culinara планирует добавить новые категории рецептов, включая сезонные блюда и коктейли, а также расширить звездный состав шеф-поваров. Также компания рассматривает возможность интеграции с сервисами доставки, что позволит пользователям заказать необходимые ингредиенты прямо из приложения.

Приложение Culinara доступно на условиях freemium. Пользователи могут получить доступ к рецептам бесплатно на 3 дня, а затем оформить подписку, выбрав подходящий план: "Блюда", "Коктейли", "Блюда+Коктейли" доступны сроком на 1, 6 и 12 месяцев; "Коктейли" – доступна на 6 и 12 месяцев.

Больше о Culinara:

Culinara – это инновационная медиаплатформа, созданная для того, чтобы улучшить качество жизни через понимание культуры пищи и развитие кулинарных навыков. Приложение предлагает пользователям рецепты, подсказки и рекомендации по созданию незабываемых кулинарных шедевров, делая процесс приготовления более простым и приятным.

Для получения дополнительной информации или организации интервью, пожалуйста, обращайтесь по адресу: letstalk@culinara.com.ua

Команда Culinara www.culinara.com.ua

Команда Culinara делает все, что украинские пользователи имели возможность по-настоящему почувствовать как счастье рождается в блюде!