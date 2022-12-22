Украинская кутья на сочельник: пошаговый рецепт

Это традиционное блюдо, которое должно быть в каждом доме на Рождество.

Рождество – один из главных христианских праздников, который традиционно отмечают в кругу семьи. По традиции вечером на Рождество на столе должны стоять 12 блюд, одним из которых является кутья. Мы сегодня делимся с вами классическим вариантом приготовления этого блюда - с медом и сухофруктами.

Ингредиенты:

пшеница - 150 г

мак - 150 г

изюм - 100 г

орехи грецкие - 150 г

вяленая вишня - 100 г

курага - 100 г

мед - 150 г

Приготовление:

Шаг 1

Пшеницу нужно брать специальную, очищенную, светлого цвета и крупными зернами. Перед приготовлением ее нужно хорошо вымыть и залить водой на несколько часов (лучше на ночь), она немного набухнет и станет мягче.

Слейте воду и промойте пшеницу несколько раз в проточной воде.

Шаг 2

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Переложите пшеницу в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Варите на маленьком огне приблизительно 1 час и не забывайте помешивать. Если вода выкипает, подлейте немного. Ваша цель - мягкие, но сохранившие форму зерна. Также важно, чтобы в вареной пшенице осталось совсем немного жидкости, чтобы \кутья не была сухой.

Шаг 3

Теперь время приготовить мак. Конечно, вы можете перетереть его и в ступке, но проще это делать с помощью блендера или кофемолки. После того как мак измельчен, переложите его в кастрюльку, залейте водой так, чтобы она его немного покрыла и варите на маленьком огне, пока вода не выкипит. Дайте маку полностью остынуть.

Шаг 4

Теперь очередь сухофруктов и орехов. Орехи немного измельчите, для этого положите их в пакет и побейте молотком для отбивания мяса или скалкой. Если грецкие орехи мягкие, можно порубить их ножом.

Сухофрукты обязательно заливаем кипятком на несколько минут. После сливаем эту воду и промываем в проточной.

Шаг 5

В готовую кашу добавляем мак, орехи, сухофрукты и мед. Количество меда определяйте по вкусу. Тщательно все перемешайте.

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