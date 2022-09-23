Утиная грудка в апельсиновом соусе: французский рецепт

Приготовить утиную грудинку так, чтобы она была сочной, довольно непросто.
Утиная грудка занимает важное место в рецептах французской кухни. Французы умеют готовить птицу, и утка у них получается великолепно. Также важным ингредиентом является апельсиновый соус, который особенно хорошо сочетается именно с уткой. Поэтому этот рецепт является совершенно беспроигрышным вариантом и подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты
- утиные грудки - 2 шт.
- апельсиновый сок - 0,5 стакана
- натертая цедра одного апельсина
- мед - 4 ст. л.
- соль и свежемолотый черный перец
Приготовление
Нагрейте сковороду. С помощью острого ножа сделайте несколько надрезов на коже каждой грудки крест-накрест, осторожно, чтобы не прорезать мякоть.
Когда сковорода хорошо разогреется, обжарьте утиные грудки кожей вниз. Готовьте около 15 минут, удаляя жир по мере его таяния. Переверните грудки и жарьте еще около 3 минут. Выньте из сковороды и дайте им отдохнуть под алюминиевой фольгой в течение 10 минут.
Разрежьте каждую грудку по ширине на 6 частей. На еще горячую сковородку влейте мед, а затем апельсиновый сок и цедру и верните на слабый огонь. Перемешивайте, пока ингредиенты не объединятся в однородную массу, образуя соус.
Выложите кусочки утки на сервировочное блюдо и полейте их соусом.
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