Утиная грудка в апельсиновом соусе: французский рецепт

Приготовить утиную грудинку так, чтобы она была сочной, довольно непросто.

Утиная грудка занимает важное место в рецептах французской кухни. Французы умеют готовить птицу, и утка у них получается великолепно. Также важным ингредиентом является апельсиновый соус, который особенно хорошо сочетается именно с уткой. Поэтому этот рецепт является совершенно беспроигрышным вариантом и подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты

утиные грудки - 2 шт.

апельсиновый сок - 0,5 стакана

натертая цедра одного апельсина

мед - 4 ст. л.

соль и свежемолотый черный перец

Приготовление

Нагрейте сковороду. С помощью острого ножа сделайте несколько надрезов на коже каждой грудки крест-накрест, осторожно, чтобы не прорезать мякоть.

Когда сковорода хорошо разогреется, обжарьте утиные грудки кожей вниз. Готовьте около 15 минут, удаляя жир по мере его таяния. Переверните грудки и жарьте еще около 3 минут. Выньте из сковороды и дайте им отдохнуть под алюминиевой фольгой в течение 10 минут.

Разрежьте каждую грудку по ширине на 6 частей. На еще горячую сковородку влейте мед, а затем апельсиновый сок и цедру и верните на слабый огонь. Перемешивайте, пока ингредиенты не объединятся в однородную массу, образуя соус.

Выложите кусочки утки на сервировочное блюдо и полейте их соусом.

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