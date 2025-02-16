Утиное магре на яблочной подушке с ягодным соусом: оригинальный рецепт

Современная кухня часто сочетает традиционные вкусы с неожиданными ингредиентами и создает уникальные кулинарные шедевры. Одним из таких кулинарных произведений является утиное магре на яблочной подушке – блюдо, которое способно удивить даже опытнейшего гурмана.
Рецепт, которым поделились на странице ericlahuerta, сочетает нежность утиного мяса, свежесть яблочного пюре и яркость ягодного соуса.
Ингредиенты
Для яблочного пюре:
- Яблоки 4 шт.
- Белое вино 400 мл
- Соль
Для соуса:
- Сахар 40 г
- Вода 20 мл
- Уксус 40 мл
- Портвейн или сладкий херес 40 мл
- Черника 150 г
- Малина 150 г
Для мяса:
- Утиный магре
- Соль
- Перец
Приготовление
- Тщательно очистите яблоки, извлеките сердцевины, аккуратно выложите на противень и поставьте запекать.
- Когда яблоки запекутся и остынут, почистите их и положите в блендер, добавьте вино и все тщательно переблендерите до консистенции пюре.
- Добавьте соль и перемешивайте, пока не получите очень тонкую текстуру, отставьте.
- В сковороду на среднем огне добавьте сахар и воду, чтобы совершить карамель.
- Далее влейте сладкий херес и уксус, дайте нагреться в течение 2 мин на сильном огне.
- Добавьте фрукты, дайте им вариться еще 3 минуты и отставьте.
- На жирной стороне утки сделайте несколько диагональных надрезов, не доходя до мяса.
- В холодную сковороду добавьте магре, приправьте солью и перцем и жарьте 3 минуты на среднем огне.
- Переверните и готовьте еще 3 минуты. Снимите мясо с огня и отложите.
- Нарежьте кусок ломтиками и отложите.
- Выложите яблочное пюре на тарелку, добавьте ломтики магре и красный фруктовый соус.
Этот рецепт утиного магре на яблочной подушке с ягодным соусом – идеальное сочетание нежности и легкого кисловатого акцента. Он подходит для особых случаев, когда хочется поразить близких не только вкусом, но и эстетикой подачи. Наслаждайтесь процессом приготовления, экспериментируйте с деталями и пусть ваша кухня наполнится ароматами, пробуждающими лучшие воспоминания и эмоции.
Мы также писали о том, как приготовить рубленые котлеты под сыром в духовке.
Читайте также:
- Курица по-каталонски: рецепт сочного мясного блюда
- Индюшачья голень с булгуром в рукаве
- Куриный шашлык дома: рецепт сочного блюда