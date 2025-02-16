Утиное магре на яблочной подушке с ягодным соусом: оригинальный рецепт

Современная кухня часто сочетает традиционные вкусы с неожиданными ингредиентами и создает уникальные кулинарные шедевры. Одним из таких кулинарных произведений является утиное магре на яблочной подушке – блюдо, которое способно удивить даже опытнейшего гурмана.

Рецепт, которым поделились на странице ericlahuerta, сочетает нежность утиного мяса, свежесть яблочного пюре и яркость ягодного соуса.

Ингредиенты

Для яблочного пюре:

Яблоки 4 шт.

Белое вино 400 мл

Соль

Для соуса:

Сахар 40 г

Вода 20 мл

Уксус 40 мл

Портвейн или сладкий херес 40 мл

Черника 150 г

Малина 150 г

Для мяса:

Утиный магре

Соль

Перец

Приготовление

Тщательно очистите яблоки, извлеките сердцевины, аккуратно выложите на противень и поставьте запекать. Когда яблоки запекутся и остынут, почистите их и положите в блендер, добавьте вино и все тщательно переблендерите до консистенции пюре. Добавьте соль и перемешивайте, пока не получите очень тонкую текстуру, отставьте. В сковороду на среднем огне добавьте сахар и воду, чтобы совершить карамель. Далее влейте сладкий херес и уксус, дайте нагреться в течение 2 мин на сильном огне. Добавьте фрукты, дайте им вариться еще 3 минуты и отставьте. На жирной стороне утки сделайте несколько диагональных надрезов, не доходя до мяса. В холодную сковороду добавьте магре, приправьте солью и перцем и жарьте 3 минуты на среднем огне. Переверните и готовьте еще 3 минуты. Снимите мясо с огня и отложите. Нарежьте кусок ломтиками и отложите. Выложите яблочное пюре на тарелку, добавьте ломтики магре и красный фруктовый соус.

Этот рецепт утиного магре на яблочной подушке с ягодным соусом – идеальное сочетание нежности и легкого кисловатого акцента. Он подходит для особых случаев, когда хочется поразить близких не только вкусом, но и эстетикой подачи. Наслаждайтесь процессом приготовления, экспериментируйте с деталями и пусть ваша кухня наполнится ароматами, пробуждающими лучшие воспоминания и эмоции.

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