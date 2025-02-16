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Утиное магре на яблочной подушке с ягодным соусом: оригинальный рецепт

Утиное магре на яблочной подушке с ягодным соусом: оригинальный рецепт

Утиная магрэ на яблочной подушке / Фото: Credits

Современная кухня часто сочетает традиционные вкусы с неожиданными ингредиентами и создает уникальные кулинарные шедевры. Одним из таких кулинарных произведений является утиное магре на яблочной подушке – блюдо, которое способно удивить даже опытнейшего гурмана.

Рецепт, которым поделились на странице ericlahuerta, сочетает нежность утиного мяса, свежесть яблочного пюре и яркость ягодного соуса.

Ингредиенты

Для яблочного пюре:

  • Яблоки 4 шт.
  • Белое вино 400 мл
  • Соль

Для соуса:

  • Сахар 40 г
  • Вода 20 мл
  • Уксус 40 мл
  • Портвейн или сладкий херес 40 мл
  • Черника 150 г
  • Малина 150 г

Для мяса:

  • Утиный магре
  • Соль
  • Перец

Приготовление

  1. Тщательно очистите яблоки, извлеките сердцевины, аккуратно выложите на противень и поставьте запекать.
  2. Когда яблоки запекутся и остынут, почистите их и положите в блендер, добавьте вино и все тщательно переблендерите до консистенции пюре.
  3. Добавьте соль и перемешивайте, пока не получите очень тонкую текстуру, отставьте.
  4. В сковороду на среднем огне добавьте сахар и воду, чтобы совершить карамель.
  5. Далее влейте сладкий херес и уксус, дайте нагреться в течение 2 мин на сильном огне.
  6. Добавьте фрукты, дайте им вариться еще 3 минуты и отставьте.
  7. На жирной стороне утки сделайте несколько диагональных надрезов, не доходя до мяса.
  8. В холодную сковороду добавьте магре, приправьте солью и перцем и жарьте 3 минуты на среднем огне.
  9. Переверните и готовьте еще 3 минуты. Снимите мясо с огня и отложите.
  10. Нарежьте кусок ломтиками и отложите.
  11. Выложите яблочное пюре на тарелку, добавьте ломтики магре и красный фруктовый соус.

Этот рецепт утиного магре на яблочной подушке с ягодным соусом – идеальное сочетание нежности и легкого кисловатого акцента. Он подходит для особых случаев, когда хочется поразить близких не только вкусом, но и эстетикой подачи. Наслаждайтесь процессом приготовления, экспериментируйте с деталями и пусть ваша кухня наполнится ароматами, пробуждающими лучшие воспоминания и эмоции.

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