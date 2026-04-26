Утка, фаршированная гречкой и яблоками: рецепт для праздничного ужина

Утка, фаршированная гречкой и яблоками, займет достойное место на вашем праздничном столе и порадует своим вкусом ваших гостей.

Екатерина Труш
Утка, фаршированная гречкой и яблоками / © Credits

Выберите хорошую утку, замаринуйте ее в горчице, меде, специях на 12 часов и запеките в духовке. Получится нежная, сочная птица с золотистой корочкой. Подайте ее в целом виде, или нарежьте на кусочки.

Ингредиенты:

  • утка — 2 кг;

  • гречневая крупа — 1 стакан;

  • яблоки — 2-3 шт;

  • горчица столовая острая — 1 ст л;

  • мед — 1 ст л;

  • лимонный сок — 1 ст л;

  • смесь молотых перцев;

  • соль.

Приготовление:

  1. Для маринада в миске смешайте жидкий мед, горчицу и лимонный сок.

  2. Утку хорошо помойте, удалите лишний жир, обсушите бумажным полотенцем, натрите перцем, солью и маринадом. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 10-12 часов.

  3. Гречневую крупу промойте и отварите 10 минут, до полуготовности.

  4. У яблок удалите сердцевину и нарежьте на крупные дольки.

  5. Утку начините яблоками и гречкой, брюшко зашейте нитками и выложите на противень, брюшком вверх.

  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5-2 часа, периодически поливая образовавшимся соком.

Советы:

  • Яблоки желательно использовать кисло-сладкие.

