- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Утка, фаршированная гречкой и яблоками: рецепт для праздничного ужина
Утка, фаршированная гречкой и яблоками, займет достойное место на вашем праздничном столе и порадует своим вкусом ваших гостей.
Выберите хорошую утку, замаринуйте ее в горчице, меде, специях на 12 часов и запеките в духовке. Получится нежная, сочная птица с золотистой корочкой. Подайте ее в целом виде, или нарежьте на кусочки.
Ингредиенты:
утка — 2 кг;
гречневая крупа — 1 стакан;
яблоки — 2-3 шт;
горчица столовая острая — 1 ст л;
мед — 1 ст л;
лимонный сок — 1 ст л;
смесь молотых перцев;
соль.
Приготовление:
Для маринада в миске смешайте жидкий мед, горчицу и лимонный сок.
Утку хорошо помойте, удалите лишний жир, обсушите бумажным полотенцем, натрите перцем, солью и маринадом. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 10-12 часов.
Гречневую крупу промойте и отварите 10 минут, до полуготовности.
У яблок удалите сердцевину и нарежьте на крупные дольки.
Утку начините яблоками и гречкой, брюшко зашейте нитками и выложите на противень, брюшком вверх.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5-2 часа, периодически поливая образовавшимся соком.
Советы:
Яблоки желательно использовать кисло-сладкие.