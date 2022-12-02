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Утка с грибами и айвой: рецепт праздничного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
2 мин
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Утка с грибами и айвой: рецепт праздничного блюда

Утка с айвой станет приятным сюрпризом на любом празднике. Утиное мясо получается очень нежным и ароматным.

Это блюдо совершенно не сложное в приготовлении. Предварительно мясо не нужно мариновать, а сочное сочетание утки с айвой понравится всем вашим домочадцам и гостям.

Ингредиенты:

  • утка
  • грибы – 500 г
  • айва -1 шт. (большая)
  • сметана - 300 г
  • бульон мясной - 250 г
  • морковь – 1 шт. (средняя)
  • лук репчатый – 2 шт. (крупный)
  • паста томатная -1 ст. л.
  • масло растительное – для жарки
  • соль, перец черный, молотый – по вкусу

Приготовление:

Выпотрошенную, промытую и обсушенную тушку утки нарезаем порционными кусками.

Выкладываем в разогретую сковородку и жарим несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Поджаренное мясо отправляем в утятницу. Добавляем туда сметану, томатную пасту, бульон, соль и перец.

Очищенный лук нарезаем полукольцами. Морковь натираем на крупной терке. Айву (без сердцевины и кожицы) мелко нарезаем на кубики. Лук, морковь, айву слегка обжариваем на растительном масле, в котором жарилась утка.

Соединяем подготовленные ингредиенты, добавляем нарезанные крупными ломтикам грибы.

Все соединяем в утятнице. Ставим на огонь, даем закипеть и тушим на медленном огне 1,5 – 2 часа.

Советы:

  • Сметану лучше брать жирностью 10-15%;
  • Вместо бульона можно взять воду;
  • Утку нужна весом 2-2,5кг;
  • Грибы подходят любые (белые, шампиньоны);
  • Если нет утятницы, готовьте в кастрюле с толстым дном.

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Дата публикации
Просмотры
244
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