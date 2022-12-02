Утка с грибами и айвой: рецепт праздничного блюда

Утка с айвой станет приятным сюрпризом на любом празднике. Утиное мясо получается очень нежным и ароматным.
Это блюдо совершенно не сложное в приготовлении. Предварительно мясо не нужно мариновать, а сочное сочетание утки с айвой понравится всем вашим домочадцам и гостям.
Ингредиенты:
- утка
- грибы – 500 г
- айва -1 шт. (большая)
- сметана - 300 г
- бульон мясной - 250 г
- морковь – 1 шт. (средняя)
- лук репчатый – 2 шт. (крупный)
- паста томатная -1 ст. л.
- масло растительное – для жарки
- соль, перец черный, молотый – по вкусу
Приготовление:
Выпотрошенную, промытую и обсушенную тушку утки нарезаем порционными кусками.
Выкладываем в разогретую сковородку и жарим несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета.
Поджаренное мясо отправляем в утятницу. Добавляем туда сметану, томатную пасту, бульон, соль и перец.
Очищенный лук нарезаем полукольцами. Морковь натираем на крупной терке. Айву (без сердцевины и кожицы) мелко нарезаем на кубики. Лук, морковь, айву слегка обжариваем на растительном масле, в котором жарилась утка.
Соединяем подготовленные ингредиенты, добавляем нарезанные крупными ломтикам грибы.
Все соединяем в утятнице. Ставим на огонь, даем закипеть и тушим на медленном огне 1,5 – 2 часа.
Советы:
- Сметану лучше брать жирностью 10-15%;
- Вместо бульона можно взять воду;
- Утку нужна весом 2-2,5кг;
- Грибы подходят любые (белые, шампиньоны);
- Если нет утятницы, готовьте в кастрюле с толстым дном.
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