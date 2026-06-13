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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
45
Время на прочтение
2 мин

В соцсети предлагают готовить этим летом арбузный салат Кейт Мидлтон — интересный рецепт

Есть рецепты, которые рождаются из кулинарных книг, а есть те, которые мы находим в лентах соцсетей. Именно ко вторым относится арбузный салат Кейт Миддлтон.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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арбузный салат

арбузный салат / © Associated Press

Летняя кухня давно движется в сторону простоты, и хотя официального подтверждения, что принцесса Уэльская действительно регулярно ест именно этот салат, нет, сама идея стала настолько популярной, что превратилась в отдельный гастрономический феномен, об этом рассказало издание Pure Wow.

Согласно медиаобсуждениям и материалам экспертов по питанию, вариация «арбузного салата Кейт» обычно включает арбуз, огурец, авокадо, красный лук и фету — сочетание, которое создает баланс свежести, кремовости и легкой солености.

Кейт Мидлтон / © Getty Images

Кейт Мидлтон / © Getty Images

Но главная причина его популярности даже не в «королевском бэкграунде», а в универсальности, ведь это блюдо, которое одинаково уместно выглядит и на пикнике, и на барбекю, и как легкий обед в жаркий день.

Ингредиенты

Салат

  • арбуз (нарезанный кубиками, без косточек) — 5-6 чашек

  • огурец (нарезанный кубиками) — 1 шт.

  • белый лук (мелко нарезанный) — ½ шт.

  • измельченная кинза — 1 ст. л

  • фета — ½ чашки

  • авокадо (нарезанное кубиками) — 1 шт.

Бальзамически-лаймовая заправка

  • бальзамический уксус — ¼ чашки

  • мед — 1 ст. л

  • сок 1 лайма

  • чеснок (измельченный) — 1 зубчик

  • оливковое масло — ½ чашки

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. В большой миске смешайте арбуз, огурец, лук и кинзу.

  2. Легко перемешайте, чтобы сохранить текстуру ингредиентов.

  3. Добавьте сверху фету и авокадо. Лучше не перемешивать сразу, чтобы они остались аккуратными.

  4. В небольшой емкости смешайте все ингредиенты для заправки венчиком или в шейкере, пока соус не станет однородным.

  5. Непосредственно перед подачей полейте половиной заправки и осторожно перемешайте.

  6. Остальной соус подайте отдельно.

Совет

Заправка здесь — не просто деталь, а ключевой элемент. Бальзамический уксус добавляет глубины, лайм — свежести, мед — мягкой сладости, а оливковое масло объединяет все вкусы в одну летнюю симфонию. Именно она превращает набор ингредиентов в салат, а не просто в «нарезку из холодильника».

Арбузный салат Кейт Миддлтон — это не столько о конкретном рецепте, сколько об идее летней кухни, легкой и интуитивной. Его можно менять, подстраивать под себя и сезон, а также добавлять собственные акценты.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
45
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