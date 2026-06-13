арбузный салат / © Associated Press

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Летняя кухня давно движется в сторону простоты, и хотя официального подтверждения, что принцесса Уэльская действительно регулярно ест именно этот салат, нет, сама идея стала настолько популярной, что превратилась в отдельный гастрономический феномен, об этом рассказало издание Pure Wow.

Согласно медиаобсуждениям и материалам экспертов по питанию, вариация «арбузного салата Кейт» обычно включает арбуз, огурец, авокадо, красный лук и фету — сочетание, которое создает баланс свежести, кремовости и легкой солености.

Кейт Мидлтон / © Getty Images

Но главная причина его популярности даже не в «королевском бэкграунде», а в универсальности, ведь это блюдо, которое одинаково уместно выглядит и на пикнике, и на барбекю, и как легкий обед в жаркий день.

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Ингредиенты

Салат

арбуз (нарезанный кубиками, без косточек) — 5-6 чашек

огурец (нарезанный кубиками) — 1 шт.

белый лук (мелко нарезанный) — ½ шт.

измельченная кинза — 1 ст. л

фета — ½ чашки

авокадо (нарезанное кубиками) — 1 шт.

Бальзамически-лаймовая заправка

бальзамический уксус — ¼ чашки

мед — 1 ст. л

сок 1 лайма

чеснок (измельченный) — 1 зубчик

оливковое масло — ½ чашки

соль

перец

Приготовление

В большой миске смешайте арбуз, огурец, лук и кинзу. Легко перемешайте, чтобы сохранить текстуру ингредиентов. Добавьте сверху фету и авокадо. Лучше не перемешивать сразу, чтобы они остались аккуратными. В небольшой емкости смешайте все ингредиенты для заправки венчиком или в шейкере, пока соус не станет однородным. Непосредственно перед подачей полейте половиной заправки и осторожно перемешайте. Остальной соус подайте отдельно.

Совет

Заправка здесь — не просто деталь, а ключевой элемент. Бальзамический уксус добавляет глубины, лайм — свежести, мед — мягкой сладости, а оливковое масло объединяет все вкусы в одну летнюю симфонию. Именно она превращает набор ингредиентов в салат, а не просто в «нарезку из холодильника».

Арбузный салат Кейт Миддлтон — это не столько о конкретном рецепте, сколько об идее летней кухни, легкой и интуитивной. Его можно менять, подстраивать под себя и сезон, а также добавлять собственные акценты.

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