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В соцсети предлагают готовить этим летом арбузный салат Кейт Мидлтон — интересный рецепт
Есть рецепты, которые рождаются из кулинарных книг, а есть те, которые мы находим в лентах соцсетей. Именно ко вторым относится арбузный салат Кейт Миддлтон.
Летняя кухня давно движется в сторону простоты, и хотя официального подтверждения, что принцесса Уэльская действительно регулярно ест именно этот салат, нет, сама идея стала настолько популярной, что превратилась в отдельный гастрономический феномен, об этом рассказало издание Pure Wow.
Согласно медиаобсуждениям и материалам экспертов по питанию, вариация «арбузного салата Кейт» обычно включает арбуз, огурец, авокадо, красный лук и фету — сочетание, которое создает баланс свежести, кремовости и легкой солености.
Но главная причина его популярности даже не в «королевском бэкграунде», а в универсальности, ведь это блюдо, которое одинаково уместно выглядит и на пикнике, и на барбекю, и как легкий обед в жаркий день.
Ингредиенты
Салат
арбуз (нарезанный кубиками, без косточек) — 5-6 чашек
огурец (нарезанный кубиками) — 1 шт.
белый лук (мелко нарезанный) — ½ шт.
измельченная кинза — 1 ст. л
фета — ½ чашки
авокадо (нарезанное кубиками) — 1 шт.
Бальзамически-лаймовая заправка
бальзамический уксус — ¼ чашки
мед — 1 ст. л
сок 1 лайма
чеснок (измельченный) — 1 зубчик
оливковое масло — ½ чашки
соль
перец
Приготовление
В большой миске смешайте арбуз, огурец, лук и кинзу.
Легко перемешайте, чтобы сохранить текстуру ингредиентов.
Добавьте сверху фету и авокадо. Лучше не перемешивать сразу, чтобы они остались аккуратными.
В небольшой емкости смешайте все ингредиенты для заправки венчиком или в шейкере, пока соус не станет однородным.
Непосредственно перед подачей полейте половиной заправки и осторожно перемешайте.
Остальной соус подайте отдельно.
Совет
Заправка здесь — не просто деталь, а ключевой элемент. Бальзамический уксус добавляет глубины, лайм — свежести, мед — мягкой сладости, а оливковое масло объединяет все вкусы в одну летнюю симфонию. Именно она превращает набор ингредиентов в салат, а не просто в «нарезку из холодильника».
Арбузный салат Кейт Миддлтон — это не столько о конкретном рецепте, сколько об идее летней кухни, легкой и интуитивной. Его можно менять, подстраивать под себя и сезон, а также добавлять собственные акценты.