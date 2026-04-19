ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Вафельный рулет с фаршем: оригинальная закуска для праздничного стола

Вафельные коржи подходят не только для приготовления десертов, но и для очень вкусной закуски с фаршем и сыром, которую можно подать на праздничный стол.

Автор публикации
Екатерина Труш
Вафельный рулет с фаршем / © Credits

Это отличная альтернатива обычным бутербродам, где основой рулета будут вафельные коржи и сочная начинка.

Ингредиенты:

  • вафельные коржи — 6 шт;

  • фарш свиной — 300 гр;

  • фарш куриный — 500 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • сыр моцарелла — 150 гр;

  • болгарский перец — 1 шт;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • зелень (петрушка, укроп);

  • кунжут.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на крупную терку.

  2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на мелкие кубики.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Зелень промойте и измельчите.

  5. В миску выложите фарш, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  6. На каждый вафельный корж тонким слоем выложите фарш, сверху посыпьте болгарским перцем, затем сыром и зеленью, оставьте на 10 минут, чтобы коржи немного размокли.

  7. Сверните в рулет, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie