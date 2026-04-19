- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
Вафельный рулет с фаршем: оригинальная закуска для праздничного стола
Вафельные коржи подходят не только для приготовления десертов, но и для очень вкусной закуски с фаршем и сыром, которую можно подать на праздничный стол.
Это отличная альтернатива обычным бутербродам, где основой рулета будут вафельные коржи и сочная начинка.
Ингредиенты:
вафельные коржи — 6 шт;
фарш свиной — 300 гр;
фарш куриный — 500 гр;
яйца куриные — 1 шт;
сыр моцарелла — 150 гр;
болгарский перец — 1 шт;
чеснок — 1 зубчик;
перец черный молотый;
соль;
зелень (петрушка, укроп);
кунжут.
Приготовление:
Сыр натрите на крупную терку.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на мелкие кубики.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте и измельчите.
В миску выложите фарш, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
На каждый вафельный корж тонким слоем выложите фарш, сверху посыпьте болгарским перцем, затем сыром и зеленью, оставьте на 10 минут, чтобы коржи немного размокли.
Сверните в рулет, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.