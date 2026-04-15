ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Вафельный торт с крабовыми палочками и плавленым сыром — как приготовить вкусную закуску

Иногда лучшие рецепты — не сложные гастрономические эксперименты, а простые, проверенные временем сочетания. Вафельный торт с крабовыми палочками и сыром — именно такой случай, ведь это минимум усилий, доступные ингредиенты и «вау» эффект на праздничном столе.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
268 ккал
Вафельный торт с крабовыми палочками и плавленым сыром tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Современная домашняя кухня ищет баланс между эстетикой, скоростью приготовления и вкусом. Именно поэтому такие рецепты, как вафельный торт, стремительно набирают популярность. На странице Готовим_в_Кайф рассказали о рецепте, который легко станет вашим кулинарным фаворитом.

Это идеальный вариант, когда хочется удивить гостей, но без многочасового стояния у плиты. К тому же блюдо универсальное, его можно подать как холодную закуску, перекус или даже легкий ужин.

Ингредиенты

вафельные лепёшки
6 шт.
яйца (отварные)
4 шт.
крабовые палочки
250 г
плавленые сырки
3 шт.
чеснок
3 зубчика
зелень
майонез

Приготовление

  1. Отваренные яйца, крабовые палочки и плавленые сырки натрите на мелкой терке.

  2. Добавьте измельченный чеснок и зелень, они сделают вкус более ярким.

  3. Заправьте смесь майонезом и хорошо перемешайте до однородности.

  4. Смазывайте каждый вафельный корж начинкой и выкладывайте их друг на друга.

  5. Верх украсьте зеленью или тертым яйцом.

  6. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы коржи пропитались и стали нежными.

Вафельный торт с крабовыми палочками — тот случай, когда кулинария становится легкой и приятной. Без сложных техник, дорогих продуктов, но с результатом, который собирает комплименты.

Чтобы приготовить что-то вкусное и красивое, не нужно быть шеф-поваром, достаточно вдохновения и нескольких простых ингредиентов.

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie