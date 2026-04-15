Вафельный торт с крабовыми палочками и плавленым сыром tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Современная домашняя кухня ищет баланс между эстетикой, скоростью приготовления и вкусом. Именно поэтому такие рецепты, как вафельный торт, стремительно набирают популярность. На странице Готовим_в_Кайф рассказали о рецепте, который легко станет вашим кулинарным фаворитом.

Это идеальный вариант, когда хочется удивить гостей, но без многочасового стояния у плиты. К тому же блюдо универсальное, его можно подать как холодную закуску, перекус или даже легкий ужин.

Ингредиенты вафельные лепёшки 6 шт. яйца (отварные) 4 шт. крабовые палочки 250 г плавленые сырки 3 шт. чеснок 3 зубчика зелень майонез

Приготовление

Отваренные яйца, крабовые палочки и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Добавьте измельченный чеснок и зелень, они сделают вкус более ярким. Заправьте смесь майонезом и хорошо перемешайте до однородности. Смазывайте каждый вафельный корж начинкой и выкладывайте их друг на друга. Верх украсьте зеленью или тертым яйцом. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы коржи пропитались и стали нежными.

Вафельный торт с крабовыми палочками — тот случай, когда кулинария становится легкой и приятной. Без сложных техник, дорогих продуктов, но с результатом, который собирает комплименты.

Чтобы приготовить что-то вкусное и красивое, не нужно быть шеф-поваром, достаточно вдохновения и нескольких простых ингредиентов.