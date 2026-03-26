Вафельный торт

Реклама

Иногда хочется невероятно вкусный десерт, с эффектным видом. Фудблогер Anna._.Di рассказала о рецепте вафельного торта, который станет настоящей находкой для семейного чаепития или празднования. Мягкие коржи, нежный крем из вареного сгущенного молока и нотки смородинового джема создают идеальное сочетание вкуса и простоты.

Ингредиенты вафельные коржи 8 шт. вареная сгущёнка 370 г (1 банка) сливочное масло 180 г орехи (грецкий) смородиновый джем миндальные хлопья

Приготовление

Мягкое сливочное масло взбиваем до пышности. Добавляем вареное сгущенное молоко и взбиваем еще раз. Добавляем измельченные орехи и перемешиваем до однородности. Поочередно смазываем коржи кремом и смородиновым джемом. Фудблогерка советует джемом смазать только 2 коржа. Складываем тортик слоями. Посыпаем миндальными хлопьями или дополнительными орешками. Даем немного настояться, чтобы коржи впитали крем.

Этот вафельный торт — идеальный вариант для тех, кто любит десерты без лишней мороки. Нежный крем, легкая кислинка джема и хрустящие орешки делают его универсальным и приятным для всей семьи.