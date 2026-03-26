Вафельный торт с вареной сгущенкой и смородиной — простой рецепт домашнего лакомства

Вафельный тортик — это классика быстрой домашней кухни, ведь не нужно долго ждать, только вместе собираются готовые коржи, а крем готовится буквально за несколько минут. Именно поэтому он идеально подходит для тех вечеров, когда хочется сладкого, но нет времени на сложное приготовление.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
447 ккал
Вафельный торт tiktok.com/@anna_di__

Иногда хочется невероятно вкусный десерт, с эффектным видом. Фудблогер Anna._.Di рассказала о рецепте вафельного торта, который станет настоящей находкой для семейного чаепития или празднования. Мягкие коржи, нежный крем из вареного сгущенного молока и нотки смородинового джема создают идеальное сочетание вкуса и простоты.

Ингредиенты

вафельные коржи
8 шт.
вареная сгущёнка
370 г (1 банка)
сливочное масло
180 г
орехи (грецкий)
смородиновый джем
миндальные хлопья

Приготовление

  1. Мягкое сливочное масло взбиваем до пышности.

  2. Добавляем вареное сгущенное молоко и взбиваем еще раз.

  3. Добавляем измельченные орехи и перемешиваем до однородности.

  4. Поочередно смазываем коржи кремом и смородиновым джемом. Фудблогерка советует джемом смазать только 2 коржа.

  5. Складываем тортик слоями.

  6. Посыпаем миндальными хлопьями или дополнительными орешками.

  7. Даем немного настояться, чтобы коржи впитали крем.

Этот вафельный торт — идеальный вариант для тех, кто любит десерты без лишней мороки. Нежный крем, легкая кислинка джема и хрустящие орешки делают его универсальным и приятным для всей семьи.

