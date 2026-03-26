Вафельный торт с вареной сгущенкой и смородиной — простой рецепт домашнего лакомства
Вафельный тортик — это классика быстрой домашней кухни, ведь не нужно долго ждать, только вместе собираются готовые коржи, а крем готовится буквально за несколько минут. Именно поэтому он идеально подходит для тех вечеров, когда хочется сладкого, но нет времени на сложное приготовление.
Иногда хочется невероятно вкусный десерт, с эффектным видом. Фудблогер Anna._.Di рассказала о рецепте вафельного торта, который станет настоящей находкой для семейного чаепития или празднования. Мягкие коржи, нежный крем из вареного сгущенного молока и нотки смородинового джема создают идеальное сочетание вкуса и простоты.
Ингредиенты
- вафельные коржи
- 8 шт.
- вареная сгущёнка
- 370 г (1 банка)
- сливочное масло
- 180 г
- орехи (грецкий)
-
- смородиновый джем
-
- миндальные хлопья
-
Приготовление
Мягкое сливочное масло взбиваем до пышности.
Добавляем вареное сгущенное молоко и взбиваем еще раз.
Добавляем измельченные орехи и перемешиваем до однородности.
Поочередно смазываем коржи кремом и смородиновым джемом. Фудблогерка советует джемом смазать только 2 коржа.
Складываем тортик слоями.
Посыпаем миндальными хлопьями или дополнительными орешками.
Даем немного настояться, чтобы коржи впитали крем.
Этот вафельный торт — идеальный вариант для тех, кто любит десерты без лишней мороки. Нежный крем, легкая кислинка джема и хрустящие орешки делают его универсальным и приятным для всей семьи.