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Вафельный торт с заварным кремом: рецепт, любимый с детства
Кто-же не любит вафельный торт? Готовится он из готовых вафельных коржей, которые продаются в любом супермаркете.
Но вместо классического рецепта со сгущенным молоком используем заварной крем.От такого тортика не откажется никто, особенно с чашечкой кофе или чая.
Ингредиенты
- вафельные коржи
- 8 шт.
- молоко
- 600 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 180 г
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- крахмал кукурузный
- 0,5 ст. л.
- масло сливочное
- 180 г
- ванильный сахар
- 10 г
- шоколад
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В кастрюле соедините сахар, муку, крахмал, ванилин и перемешайте. Добавьте яйца, 100 мл теплого молока и взбейте венчиком.
Остальное молоко доведите до кипения и частями вливайте в кастрюлю с массой и быстро перемешивайте венчиком, варите крем на среднем огне, постоянно перемешивая, пока на поверхности не появятся пузыри и он не станет густым.
Снимите с огня, накройте пленкой в контакт с поверхностью и оставьте остывать при комнатной температуре.
В миске взбейте миксером мягкое сливочное масло, частями добавляйте заварной крем и взбивайте до пышной массы.
На блюдо, смазанное слегка кремом выложите первый корж, смажьте частью крема, таким образом, чередуя коржи и крем, соберите весь торт. Верх и бока также смажьте кремом, украсьте тертым шоколадом и отправьте в холодильник на два часа.
Советы:
Украсить торт можно вафельным коржом, измельченным в крошку.
Крахмал используйте любой.