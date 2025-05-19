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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
671
Время на прочтение
1 мин

Вафельный торт с заварным кремом: рецепт, любимый с детства

Кто-же не любит вафельный торт? Готовится он из готовых вафельных коржей, которые продаются в любом супермаркете.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
213 ккал
Вафельный торт с заварным кремом

Вафельный торт с заварным кремом / © Credits

Но вместо классического рецепта со сгущенным молоком используем заварной крем.От такого тортика не откажется никто, особенно с чашечкой кофе или чая.

Ингредиенты

вафельные коржи
8 шт.
молоко
600 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
180 г
мука пшеничная
2 ст. л.
крахмал кукурузный
0,5 ст. л.
масло сливочное
180 г
ванильный сахар
10 г
шоколад

  1. В кастрюле соедините сахар, муку, крахмал, ванилин и перемешайте. Добавьте яйца, 100 мл теплого молока и взбейте венчиком.

  2. Остальное молоко доведите до кипения и частями вливайте в кастрюлю с массой и быстро перемешивайте венчиком, варите крем на среднем огне, постоянно перемешивая, пока на поверхности не появятся пузыри и он не станет густым.

  3. Снимите с огня, накройте пленкой в контакт с поверхностью и оставьте остывать при комнатной температуре.

  4. В миске взбейте миксером мягкое сливочное масло, частями добавляйте заварной крем и взбивайте до пышной массы.

  5. На блюдо, смазанное слегка кремом выложите первый корж, смажьте частью крема, таким образом, чередуя коржи и крем, соберите весь торт. Верх и бока также смажьте кремом, украсьте тертым шоколадом и отправьте в холодильник на два часа.

Советы:

  • Украсить торт можно вафельным коржом, измельченным в крошку.

  • Крахмал используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
671
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