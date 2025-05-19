Вафельный торт с заварным кремом: рецепт, любимый с детства

Но вместо классического рецепта со сгущенным молоком используем заварной крем.От такого тортика не откажется никто, особенно с чашечкой кофе или чая.

В кастрюле соедините сахар, муку, крахмал, ванилин и перемешайте. Добавьте яйца, 100 мл теплого молока и взбейте венчиком.

Остальное молоко доведите до кипения и частями вливайте в кастрюлю с массой и быстро перемешивайте венчиком, варите крем на среднем огне, постоянно перемешивая, пока на поверхности не появятся пузыри и он не станет густым.

Снимите с огня, накройте пленкой в контакт с поверхностью и оставьте остывать при комнатной температуре.

В миске взбейте миксером мягкое сливочное масло, частями добавляйте заварной крем и взбивайте до пышной массы.