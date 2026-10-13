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Вампирское печенье: рецепт жутко вкусного десерта на Хэллоуин
Черное шоколадное печенье, нежная творожная начинка и кроваво-красная глазурь — это эффектный десерт, который станет звездой вечеринки в честь Хэллоуина.
Хэллоуинская выпечка официально завоевывает кухни, и этот десерт — тому доказательство. Вампирское печенье, о рецепте приготовления которого рассказала фудблогер Джули Смит, сочетает в себе насыщенное шоколадное тесто, кремовую начинку из сливочного сыра и белый шоколад с красным пищевым красителем. На вид — настоящая сладкая мистика, а на вкус — нежный десерт с сюрпризом внутри. Рецепт рассчитан на 8 больших печенек.
Ингредиенты
Для творожной начинки
сливочный сыр — 225 г
сахар — 100 г
сахарная пудра — 2 ст. л
сметана — 2 ст. л
ванильный экстракт — ½ ч. л
красный пищевой краситель
Для шоколадного теста
мягкое сливочное масло — 115 г
коричневый сахар — 100 г
сахар — 65 г
яйца — 1 шт.
ванильный экстракт — 1 ч. л
какао-порошок — 35 г
сода — ½ ч. л
разрыхлитель — ¼ ч. л
соль — ½ ч. л
мука — 190 г
молоко — 60 мл
черный пищевой краситель
шоколадная крошка — 130 г
Для декора
белый шоколад
красный пищевой краситель
кокосовое масло — 1 ч. л
Приготовление
Смешайте сливочный сыр, оба вида сахара, сметану, ваниль и красный пищевой краситель до однородной консистенции.
Сформируйте 8 небольших порций и поместите в морозильник минимум на 60 минут.
Взбейте сливочное масло с коричневым и обычным сахаром.
Добавьте яйцо и ваниль.
Всыпьте какао, соду, разрыхлитель, соль и муку.
Влейте молоко, чтобы тесто стало мягким, добавьте черный пищевой краситель и шоколадную крошку.
Разделите тесто на 8 частей.
Каждую придавите, положите внутрь замороженную творожную начинку, тщательно заверните и закройте края.
Поставьте заготовки в морозильник на 5–10 минут или в холодильник примерно на 30 минут.
Разогрейте духовку до 175°C и выпекайте печенье 13–15 мин.
Оставьте его на противне еще на 10–15 мин, чтобы оно немного остыло и сохранило форму.
Растопите белый шоколад, смешайте с красным пищевым красителем и, при необходимости, добавьте кокосовое масло, чтобы консистенция была более жидкой.
Полейте остывшее печенье красными полосками.
«Вампирское» печенье — это десерт, который создает хэллоуинское настроение без сложных кондитерских приёмов. Главное — дождаться, пока печенье остынет, и тогда насладиться сладким сюрпризом внутри.