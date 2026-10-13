Вампирское печенье: рецепт жутко вкусного десерта на Хэллоуин

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

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Хэллоуинская выпечка официально завоевывает кухни, и этот десерт — тому доказательство. Вампирское печенье, о рецепте приготовления которого рассказала фудблогер Джули Смит, сочетает в себе насыщенное шоколадное тесто, кремовую начинку из сливочного сыра и белый шоколад с красным пищевым красителем. На вид — настоящая сладкая мистика, а на вкус — нежный десерт с сюрпризом внутри. Рецепт рассчитан на 8 больших печенек.

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Ингредиенты

Для творожной начинки

сливочный сыр — 225 г

сахар — 100 г

сахарная пудра — 2 ст. л

сметана — 2 ст. л

ванильный экстракт — ½ ч. л

красный пищевой краситель

Для шоколадного теста

мягкое сливочное масло — 115 г

коричневый сахар — 100 г

сахар — 65 г

яйца — 1 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л

какао-порошок — 35 г

сода — ½ ч. л

разрыхлитель — ¼ ч. л

соль — ½ ч. л

мука — 190 г

молоко — 60 мл

черный пищевой краситель

шоколадная крошка — 130 г

Для декора

белый шоколад

красный пищевой краситель

кокосовое масло — 1 ч. л

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Приготовление

Смешайте сливочный сыр, оба вида сахара, сметану, ваниль и красный пищевой краситель до однородной консистенции. Сформируйте 8 небольших порций и поместите в морозильник минимум на 60 минут. Взбейте сливочное масло с коричневым и обычным сахаром. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте какао, соду, разрыхлитель, соль и муку. Влейте молоко, чтобы тесто стало мягким, добавьте черный пищевой краситель и шоколадную крошку. Разделите тесто на 8 частей. Каждую придавите, положите внутрь замороженную творожную начинку, тщательно заверните и закройте края. Поставьте заготовки в морозильник на 5–10 минут или в холодильник примерно на 30 минут. Разогрейте духовку до 175°C и выпекайте печенье 13–15 мин. Оставьте его на противне еще на 10–15 мин, чтобы оно немного остыло и сохранило форму. Растопите белый шоколад, смешайте с красным пищевым красителем и, при необходимости, добавьте кокосовое масло, чтобы консистенция была более жидкой. Полейте остывшее печенье красными полосками.

«Вампирское» печенье — это десерт, который создает хэллоуинское настроение без сложных кондитерских приёмов. Главное — дождаться, пока печенье остынет, и тогда насладиться сладким сюрпризом внутри.

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