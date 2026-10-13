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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
323
Время на прочтение
2 мин

Вампирское печенье: рецепт жутко вкусного десерта на Хэллоуин

Черное шоколадное печенье, нежная творожная начинка и кроваво-красная глазурь — это эффектный десерт, который станет звездой вечеринки в честь Хэллоуина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Хэллоуинская выпечка официально завоевывает кухни, и этот десерт — тому доказательство. Вампирское печенье, о рецепте приготовления которого рассказала фудблогер Джули Смит, сочетает в себе насыщенное шоколадное тесто, кремовую начинку из сливочного сыра и белый шоколад с красным пищевым красителем. На вид — настоящая сладкая мистика, а на вкус — нежный десерт с сюрпризом внутри. Рецепт рассчитан на 8 больших печенек.

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Ингредиенты

Для творожной начинки

  • сливочный сыр — 225 г

  • сахар — 100 г

  • сахарная пудра — 2 ст. л

  • сметана — 2 ст. л

  • ванильный экстракт — ½ ч. л

  • красный пищевой краситель

Для шоколадного теста

  • мягкое сливочное масло — 115 г

  • коричневый сахар — 100 г

  • сахар — 65 г

  • яйца — 1 шт.

  • ванильный экстракт — 1 ч. л

  • какао-порошок — 35 г

  • сода — ½ ч. л

  • разрыхлитель — ¼ ч. л

  • соль — ½ ч. л

  • мука — 190 г

  • молоко — 60 мл

  • черный пищевой краситель

  • шоколадная крошка — 130 г

Для декора

  • белый шоколад

  • красный пищевой краситель

  • кокосовое масло — 1 ч. л

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Вампирское печенье tiktok.com_its.juliesmith

Приготовление

  1. Смешайте сливочный сыр, оба вида сахара, сметану, ваниль и красный пищевой краситель до однородной консистенции.

  2. Сформируйте 8 небольших порций и поместите в морозильник минимум на 60 минут.

  3. Взбейте сливочное масло с коричневым и обычным сахаром.

  4. Добавьте яйцо и ваниль.

  5. Всыпьте какао, соду, разрыхлитель, соль и муку.

  6. Влейте молоко, чтобы тесто стало мягким, добавьте черный пищевой краситель и шоколадную крошку.

  7. Разделите тесто на 8 частей.

  8. Каждую придавите, положите внутрь замороженную творожную начинку, тщательно заверните и закройте края.

  9. Поставьте заготовки в морозильник на 5–10 минут или в холодильник примерно на 30 минут.

  10. Разогрейте духовку до 175°C и выпекайте печенье 13–15 мин.

  11. Оставьте его на противне еще на 10–15 мин, чтобы оно немного остыло и сохранило форму.

  12. Растопите белый шоколад, смешайте с красным пищевым красителем и, при необходимости, добавьте кокосовое масло, чтобы консистенция была более жидкой.

  13. Полейте остывшее печенье красными полосками.

«Вампирское» печенье — это десерт, который создает хэллоуинское настроение без сложных кондитерских приёмов. Главное — дождаться, пока печенье остынет, и тогда насладиться сладким сюрпризом внутри.

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