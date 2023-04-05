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Вареная буженина в пакете: рецепт праздничного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
564
Время на прочтение
2 мин
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Вареная буженина в пакете: рецепт праздничного блюда

Фото: Credits

При приготовлении буженины из свинины важно, чтобы мясо было свежим, охлажденным и не подвергалось замораживанию. Еще один плюс такого блюда – на праздники его можно приготовить заранее, сэкономив время.

Буженина – это большой кусок мяса без кости, сваренный одним куском в специях. Получается сочным, мягким с превосходным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

  • свинина – 1 кг
  • вода – 1,2 л
  • перец черный молотый
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • перец душистый горошком – 6 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков (маленьких)
  • соль

Кусок свинины помойте, просушите бумажным полотенцем. Натрите мясо со всех сторон солью, молотым перцем. Острым ножом в мясе сделайте небольшие надрезы и воткните в них маленькие зубчики чеснока. 

Возьмите три пакета, вставьте один в другой и положите в них мясо, перец горошком, лавровый лист. Уберите мясо в холодильник до двух часов для маринования.

Достаньте пакет из холодильника, положите его в кастрюлю с водой (вода должна покрывать мясо) и поставьте вариться на сильный огонь. После того как вода начнет кипеть, убавьте огонь до минимума и варите 1,5 часа. Когда буженина будет готова, выключите огонь, не открывая крышки, оставьте остывать мясо в кастрюле. Когда оно полностью остынет, достаньте его из пакета и нарежьте тонкими ломтиками.

Советы

  • Мясо можно оставить в холодильнике мариноваться на ночь.
  • Отличным вариантом для буженины будет шейная часть или окорок.
  • Приправы используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
564
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