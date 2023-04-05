Вареная буженина в пакете: рецепт праздничного блюда

При приготовлении буженины из свинины важно, чтобы мясо было свежим, охлажденным и не подвергалось замораживанию. Еще один плюс такого блюда – на праздники его можно приготовить заранее, сэкономив время.
Буженина – это большой кусок мяса без кости, сваренный одним куском в специях. Получается сочным, мягким с превосходным вкусом и ароматом.
Ингредиенты
- свинина – 1 кг
- вода – 1,2 л
- перец черный молотый
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец душистый горошком – 6 шт.
- чеснок – 5 зубчиков (маленьких)
- соль
Кусок свинины помойте, просушите бумажным полотенцем. Натрите мясо со всех сторон солью, молотым перцем. Острым ножом в мясе сделайте небольшие надрезы и воткните в них маленькие зубчики чеснока.
Возьмите три пакета, вставьте один в другой и положите в них мясо, перец горошком, лавровый лист. Уберите мясо в холодильник до двух часов для маринования.
Достаньте пакет из холодильника, положите его в кастрюлю с водой (вода должна покрывать мясо) и поставьте вариться на сильный огонь. После того как вода начнет кипеть, убавьте огонь до минимума и варите 1,5 часа. Когда буженина будет готова, выключите огонь, не открывая крышки, оставьте остывать мясо в кастрюле. Когда оно полностью остынет, достаньте его из пакета и нарежьте тонкими ломтиками.
Советы
- Мясо можно оставить в холодильнике мариноваться на ночь.
- Отличным вариантом для буженины будет шейная часть или окорок.
- Приправы используйте по своему вкусу.
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