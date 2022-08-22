Варенье из целых абрикосов: рецепт от Андрея Величко

Я более чем уверен, что, попробовав это варенье, ваш мир разделится на "до" и "после". Все дело в том, с какой любовью оно приготовлено. Ведь добавлять орехи в варенье - это наша характерная бессарабская черта. Например, рецепт варенья из белой черешни и рецепт варенья из айвы содержат орехи. И даже стандартно добавляют косточки абрикоса, когда варят варенье из половинок, получая густой ароматный джем, который так вкусно нанести на хлеб со сливочным маслом на завтрак. Но то, какие орехи присутствуют в этом рецепте варенья из абрикоса достойно отдельного рассказа. Если коротко, то косточки абрикоса (а подойдут для этого варенья только домашние абрикосы со сладкой косточкой) вытягиваются, очищаются, и только потом они закладываются обратно в абрикосы.

Что самое интересное - абрикосы должны остаться целыми. И вид такого варенья имеет на столе просто необычайно изысканный - это не джем из мятых половинок, это целые, плотные абрикосы в прозрачном густом сиропе. Я уверен, что этот рецепт своими корнями уходит не на Балканы и Малую Азию, как большинство местных традиций, а в Среднюю Азию, в край кураги, вяленой хурмы и лучших сухофруктов в мире. Но не забывайте, что на бессарабских землях когда-то располагалась Буджацкая орда, да и кухня гагаузов включает в себя много восточных традиций. Поэтому история кухни - это отдельная наука, а я подробнее расскажу о самом варенье. Как его приготовить и какими кухонными секретами воспользоваться.

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

1 кг сахара

1 стакан воды

пол лимона

Шаг 1

Сначала об абрикосах. Как уже сказал раньше, нужны "культурные" сорта. Все дело в косточке - у жерделы (дички) она горькая, поэтому ее косточка не годится - испортит все наслаждение и аромат варенья. Еще важный нюанс - это зрелость абрикоса - лучше использовать немного недозрелые плоды. Такие, чтобы сохранили свою форму в варенье.

Далее приступим к приготовлению. Начнём с сахарного сиропа - соедините воду с сахаром, поставьте на медленный огонь до закипания. При желании можно добавить сироп дольки лимона, из которых предварительно следует выдавить в этот же сироп сок. Лимон освежает варенье, но делает сироп более жидким, поэтому рекомендую не более половины среднего лимона на 1 кг абрикос.

Шаг 2

Вытаскиваем косточки из абрикосов. Звучит сложно, а делается очень легко. Возьмите в руку абрикос - найдите то место, где плод крепится к ветке. Там, где плодоножка. И просто нажмите туда длинным тонким предметом. Вы легко выдавите косточку из абрикоса - она вылезет с другой стороны, причем плод останется целым. Чем пользоваться - ручкой деревянной ложки или, как в моем варианте, китайской бамбуковой палочкой для еды. Буквально через минуту вы легко вытащите все косточки.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 3

Подготовим косточки. Вытащить из деревянной коробочки (можно использовать молоток, но гораздо удобнее орехоколом). После этого косточки залить крутым кипятком, подождать 2-3 минуты, и при нажатии с них легко слезает коричневая кожица. У вас в руках будут белые очищенные абрикосовые косточки. Если все хорошо с сортом выбранных вами абрикосов, то они не должны горчить, а будут ароматными и слегка терпкими на вкус. Если же повезло не так сильно, используйте миндаль. Белые очищенные косточки необходимо засунуть обратно в абрикосы через отверстие, через которое вытаскивали.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 4

Теперь готовим сами абрикосы. Они уже нафаршированы своими косточками, правда, очищенными. Теперь задача - сделать так, чтобы сироп легко смог проникнуть в мякоть плода. Для этого используем шпильку или иглу и "накалываем" абрикосы. Необходимо просто сделать много неглубоких отверстий, пробив шкуру. Это тоже делается не слишком долго - буквально несколько минут. Теперь абрикосы подготовлены - нафаршированы очищенными косточками, шкурка пробита для доступа сиропа, а сам сироп уже закипел. Самое время отправлять абрикосы в сироп.

Шаг 5

Закладываем абрикосы в сахарный сироп. Важный нюанс - посуду для приготовления этого варенья лучше выбирать шире, чтобы плоды легли в один слой и были покрыты сиропом. Тогда они точно все останутся целыми и красивыми. Абрикосы в сиропе нужно довести до кипения и выключить огонь. Теперь наступает самая легкая часть рецепта, но и самая длинная.

Необходимо три раза довести сироп с абрикосами до кипения и после каждого раза дать ему остыть и настояться в течение 12 часов. Итого, на третий день вы получите ароматное варенье из абрикосов с косточками. Из целых абрикосов и с косточками внутри!

После этого либо хранить до 2 недель в холодильнике, либо можно консервировать, закатать в банки и сберечь абрикосы на зиму.

Приятного тебе аппетита! И не бойтесь экспериментировать — этот рецепт гораздо проще, чем кажется на первый взгляд

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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