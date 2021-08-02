Варенье из лепестков роз: вкусно и очень красиво

Варенье из лепестков роз: вкусно и очень красиво

Ни для кого не секрет, что розами можно не только любоваться, устилать дорогу любимым или осыпать невест на свадьбе, а еще з самых романтичных цветов можно сварить варенье.

Варенье из лепестков роз подарит невероятное наслаждение любому, кто его лишь попробует. Нежный цвет, бархатистый вкус, пьянящий аромат – это далеко неполная его характеристика.

В наше время, когда люди по-настоящему ценят экологические продукты и handmade, баночка варенья из лепестков роз, сваренного собственноручно, станет не просто напоминанием о лете, но и прекрасным подарком для душевной подруги.

Ингредиенты:

300 г лепестков роз;

1 кг сахара;

400 мл воды;

2 столовые ложки сока лимона.

Приготовление

Лепестки роз отделить от чашелистиков, стараясь удалить также пестики и тычинки. Лепестки промыть под проточной водой и слегка просушить.

Подготовленные лепестки засыпать 1 стаканом сахара и хорошо размять, чтобы они пустили сок, после чего оставить на 1-2 часа.

Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, опустить в него лепестки, довести до кипения и варить на среднем огне 20-25 минут, добавив за 10 минут до готовности сок лимона.

Горячее варенье разлить в простерилизованные банки, накрыть стерильными крышками и укупорить.

На заметку

Для варенья используют чайную розу розового цвета с ярко выраженным ароматом.

Розы для варенья лучше собирать утром, когда цветы свежие и упругие.

Если роз для варки варенья недостаточно, и вы собираете их постепенно, 3-4 дня цветы можно хранить в холодильнике в плотно завязанном полиэтиленовом пакете.

Для варенья можно использовать не только розы, но и цветы шиповника.

Если хотите, чтобы цвет варенья был более насыщенным, добавьте горсть лепестков красных роз, но вы должны понимать, что в готовом продукте они будут плотнее, чем остальные лепестки.

Для усиления аромата добавьте в варенье пару капель розового масла.

Сок лимона можно заменить 1 чайной ложкой лимонной кислоты.

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