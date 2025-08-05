Варенье из шелковицы с апельсином: интересный рецепт вкусности, которая порадует вас зимой

Варенье из шелковицы с апельсином / © Credits

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Фудблогер VD Necrasova на своей странице поделилась оригинальным рецептом варенья из шелковицы и апельсинов, которое не только поражает вкусом, но и идеально сохраняется всю зиму. Такая заготовка станет идеальным дополнением к завтракам, десертам, выпечке или просто удовольствием «из ложечки».

Сочетание шелковицы с апельсином — это не только вкусно, но и полезно. Такая заготовка может укрепить иммунитет, улучшить кровообращение и настроение.

Ингредиенты Шелковица 2,5 кг Сахар 800г Апельсины 3 шт. Лимонная кислота 1ч. л

Приготовление

Аккуратно промойте шелковицу в холодной воде. Делайте это с осторожностью, чтобы не повредить нежные ягоды. Дайте стечь излишней воде. Переложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и пересыпьте сахаром. Оставьте на ночь при комнатной температуре. За это время шелковица пустит сок и добавлять воду по утрам не нужно. Очистите апельсины от кожицы и белых волокон. Мякоть нарежьте сначала кружочками, затем кусочками. Удалите косточки, при наличии. Добавьте к ягодам вместе с соком, который выделился при нарезке. Доведите смесь до кипения, периодически помешивайте. Затем варите на слабом огне еще 20–25 минут. Добавьте лимонную кислоту или сок лимона, это усилит вкус и поможет варке сохраняться подольше. Разложите горячее варенье по чистым, хорошо промытым банкам. Стерилизация банок не обязательна, но рекомендуется, если вы планируете хранить варенье больше года. Закатайте или плотно закройте крышками. Банки можно не переворачивать. Дайте им остыть в темном месте и перенести в амбар или шкаф.

Совет

Шелковица содержит мало пектина, поэтому если вы хотите «джемовую» консистенцию, добавьте в конце варки 1 ч. л натурального пектина или пюре из яблока.

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Попытайтесь приготовить варенье из шелковицы с апельсином и вы поймете, что это новый фаворит среди домашней заготовки. Идеальное сочетание сладости, кислоты и аромата — именно то, что согреет в холодное время года.