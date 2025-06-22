Варенье из цветов бузины: оригинальный рецепт

Варенье из цветов бузины и лимона / © Credits

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Если вы когда-то готовили классический бузиновый сироп, то знаете, что после процеживания остается ароматный цветочно-лимонный жмых. И вот здесь начинается настоящая магия. Блогер и энтузиастка натуральной кулинарии Tina Dehnfjeld предложила не выбрасывать эти остатки, а превратить их в нежное варенье, которое прекрасно сочетается с тостами, йогуртом или сырниками. Варенье получается сладко-кислое, с цветочными нотками и легким цитрусовым характером.

Ингредиенты Цветочно-лимонный жмых (цветы бузины и ломтики лимона) 800 г Бузиновый сироп (или яблочный или лимонный сок) 150-200 мл Сахар 175 г Ванильный сахар 2 ч. л.

Приготовление

Возьмите цветочно-лимонный жмых и добавьте сахар, ванильный сахар и бузиновый сироп. Хорошо перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите на малом огне 15-20 мин. Периодически помешивайте. Во время приготовления перебейте массу погружным блендером до получения кремовой текстуры. Если любите кусочки лимона — оставьте немного без измельчения. Если масса кажется суховатой — добавьте еще немного сиропа или воды. Варенье должно быть мягким, но не жидким. При желании добавьте еще сахара или сока, чтобы сбалансировать вкус. Подготовьте баночки: простерилизуйте или обдайте кипятком, промойте с каплей спирта или лимонной кислоты. Варенье разлейте горячим, плотно закройте крышкой. Варенье хорошо хранится в холодильнике в течение 2-3 недель или до 2-3 месяцев, если банки герметично закрыты.

Это варенье — пример того, как из простых, «остаточных» продуктов можно создать настоящее кулинарное сокровище. Если вы уже пробовали готовить сироп из бузины — обязательно попробуйте этот джем. А если еще нет — самое время собрать несколько ароматных зонтиков и запастись ароматом лета в банке.