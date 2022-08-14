Вареники с черникой: рецепт от Андрея Величко

Терпкие, насыщенные вкусом и запоминающимся цветом на весь год. Этот деликатес нужно успеть приготовить в короткий сезон, пока на рынках появляется черника.

Растет эта ягода, как правило, в лесах и в нашу солнечную Бессарабию ее привозят, как и в центральные и северо-западные области нашей страны. Сезон довольно короткий в июле, иногда еще в августе, а замороженная есть весь год.

Так вот, вареники с черникой приготовить совсем не сложно, если вы уже пробовали свои силы по предварительным рецептам.

Ингридиенты:

350 г муки пшеничной;

2 желтка;

1 яйцо;

1 ст. ложка сметаны;

1 ст. ложка растительного масла;

молоко 80 мл;

соль.

Для начинки

500 г черники;

3-4 ст. ложки сахара;

1 ст. ложка картофельного крахмала.

Шаг 1

Тесто следует замесить традиционным способом, все нюансы описаны мной несколько раз – и в рецепте вареников с урдой, и в рецепте вареников с капустой. Когда тесто готово – оставьте его на пол часа отдохнуть, завернув в полотенце или пищевую пленку.

Шаг 2

Начинка. Главное – найти чернику. Остальные проще простого – помыть ее, при необходимости перебрать, перемешать с сахаром и крахмалом – сможет даже школьник.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 3

Лепим вареники. Есть два варианта – традиционный – раскатываем тесто скалкой, посыпанной мукой, чтобы не прилипало. Раскатываем до толщины около 1 мм – тонко, но стол сквозь тесто видно плохо. С помощью стакана делаем кольца, из которых лепим вареники.

Второй вариант – раскатанное тесто можно нарезать ножом на квадраты ориентировочного размера 6 см на 6 см. Это гораздо быстрее, чем выдавливать кружочки. Более того, практически не остается отходов. Вареники, в таком случае, получаются треугольными.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 4

Вареники отвариваем в кипящей подсоленной воде. Отвариваем в течение 3 минут, а готовые вареники поливаем растопленным сливочным маслом.

Я советую есть такие вареники со сметаной, посыпав их сахаром. Но это только в том случае, если вы сладкоежка.

Еще вариант – полить такие вареники перед подачей вареньем из черники.

Кстати, если успеете заморозить чернику, потом можете приготовить эти летние вареники и в морозный зимний день.

Фото: Facebook Андрея Величко

Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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