Вареники с черникой: рецепт от Андрея Величко

Терпкие, насыщенные вкусом и запоминающимся цветом на весь год. Этот деликатес нужно успеть приготовить в короткий сезон, пока на рынках появляется черника.
Растет эта ягода, как правило, в лесах и в нашу солнечную Бессарабию ее привозят, как и в центральные и северо-западные области нашей страны. Сезон довольно короткий в июле, иногда еще в августе, а замороженная есть весь год.
Так вот, вареники с черникой приготовить совсем не сложно, если вы уже пробовали свои силы по предварительным рецептам.
Ингридиенты:
- 350 г муки пшеничной;
- 2 желтка;
- 1 яйцо;
- 1 ст. ложка сметаны;
- 1 ст. ложка растительного масла;
- молоко 80 мл;
- соль.
Для начинки
- 500 г черники;
- 3-4 ст. ложки сахара;
- 1 ст. ложка картофельного крахмала.
Шаг 1
Тесто следует замесить традиционным способом, все нюансы описаны мной несколько раз – и в рецепте вареников с урдой, и в рецепте вареников с капустой. Когда тесто готово – оставьте его на пол часа отдохнуть, завернув в полотенце или пищевую пленку.
Шаг 2
Начинка. Главное – найти чернику. Остальные проще простого – помыть ее, при необходимости перебрать, перемешать с сахаром и крахмалом – сможет даже школьник.
Шаг 3
Лепим вареники. Есть два варианта – традиционный – раскатываем тесто скалкой, посыпанной мукой, чтобы не прилипало. Раскатываем до толщины около 1 мм – тонко, но стол сквозь тесто видно плохо. С помощью стакана делаем кольца, из которых лепим вареники.
Второй вариант – раскатанное тесто можно нарезать ножом на квадраты ориентировочного размера 6 см на 6 см. Это гораздо быстрее, чем выдавливать кружочки. Более того, практически не остается отходов. Вареники, в таком случае, получаются треугольными.
Шаг 4
Вареники отвариваем в кипящей подсоленной воде. Отвариваем в течение 3 минут, а готовые вареники поливаем растопленным сливочным маслом.
Я советую есть такие вареники со сметаной, посыпав их сахаром. Но это только в том случае, если вы сладкоежка.
Еще вариант – полить такие вареники перед подачей вареньем из черники.
Кстати, если успеете заморозить чернику, потом можете приготовить эти летние вареники и в морозный зимний день.
Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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