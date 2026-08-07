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Вареники с двойной начинкой: рецепт, который заставит по-новому влюбиться в украинскую классику
Если вы думали, что варениками уже никого не удивишь, этот рецепт заставит вас передумать. Внутри каждого вареника сразу две начинки: нежное картофельное пюре и сочный говяжий фарш.
Украинская кухня постоянно доказывает, что даже самые традиционные блюда могут заиграть новыми красками. Вареники остаются бесспорным символом домашнего уюта, однако современные кулинары всё чаще добавляют в классические рецепты интересные детали. Именно об этой идее рассказал фудблогер Александр Кубицкий и предложил приготовить вареники с двойной начинкой.
Ингредиенты
Для теста
мука — 500 г
яйцо — 1 шт.
вода — 200 мл
соль — щепотка
сахар — щепотка
Для начинки
картофельное пюре с обжаренным луком
говяжий фарш
свежая зелень
Для подачи
сметана
хрустящие шкварки
Приготовление
Смешайте муку, яйцо, воду, соль и сахар, после чего хорошо вымесите тесто до гладкой и эластичной консистенции.
Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте «отдохнуть» примерно на 20–30 минут.
Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и с помощью стакана или кулинарного кольца вырежьте кружочки.
На одну половину кружочка выложите картофельное пюре с обжаренным луком, а на другую — говяжий фарш, смешанный с измельченной зеленью.
Аккуратно защипните края так, чтобы обе начинки остались внутри одного вареника.
Варите вареники в подсоленной кипящей воде.
После того как они всплывут на поверхность, достаточно ещё 3–5 минут варки.
Подавайте горячими со сметаной и хрустящими шкварками.
Двойная начинка делает привычные вареники гораздо интереснее. В одном кусочке сочетаются нежность картофеля, сочность мяса и аромат свежей зелени, поэтому каждый вареник раскрывается по-новому.