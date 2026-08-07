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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Вареники с двойной начинкой: рецепт, который заставит по-новому влюбиться в украинскую классику

Если вы думали, что варениками уже никого не удивишь, этот рецепт заставит вас передумать. Внутри каждого вареника сразу две начинки: нежное картофельное пюре и сочный говяжий фарш.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Украинская кухня постоянно доказывает, что даже самые традиционные блюда могут заиграть новыми красками. Вареники остаются бесспорным символом домашнего уюта, однако современные кулинары всё чаще добавляют в классические рецепты интересные детали. Именно об этой идее рассказал фудблогер Александр Кубицкий и предложил приготовить вареники с двойной начинкой.

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

Для теста

  • мука — 500 г

  • яйцо — 1 шт.

  • вода — 200 мл

  • соль — щепотка

  • сахар — щепотка

Для начинки

  • картофельное пюре с обжаренным луком

  • говяжий фарш

  • свежая зелень

Для подачи

  • сметана

  • хрустящие шкварки

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Приготовление

  1. Смешайте муку, яйцо, воду, соль и сахар, после чего хорошо вымесите тесто до гладкой и эластичной консистенции.

  2. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте «отдохнуть» примерно на 20–30 минут.

  3. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и с помощью стакана или кулинарного кольца вырежьте кружочки.

  4. На одну половину кружочка выложите картофельное пюре с обжаренным луком, а на другую — говяжий фарш, смешанный с измельченной зеленью.

  5. Аккуратно защипните края так, чтобы обе начинки остались внутри одного вареника.

  6. Варите вареники в подсоленной кипящей воде.

  7. После того как они всплывут на поверхность, достаточно ещё 3–5 минут варки.

  8. Подавайте горячими со сметаной и хрустящими шкварками.

Двойная начинка делает привычные вареники гораздо интереснее. В одном кусочке сочетаются нежность картофеля, сочность мяса и аромат свежей зелени, поэтому каждый вареник раскрывается по-новому.

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