Вареники с двойной начинкой: рецепт, который заставит по-новому влюбиться в украинскую классику

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

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Украинская кухня постоянно доказывает, что даже самые традиционные блюда могут заиграть новыми красками. Вареники остаются бесспорным символом домашнего уюта, однако современные кулинары всё чаще добавляют в классические рецепты интересные детали. Именно об этой идее рассказал фудблогер Александр Кубицкий и предложил приготовить вареники с двойной начинкой.

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

Для теста

мука — 500 г

яйцо — 1 шт.

вода — 200 мл

соль — щепотка

сахар — щепотка

Для начинки

картофельное пюре с обжаренным луком

говяжий фарш

свежая зелень

Для подачи

сметана

хрустящие шкварки

Вареники с двойной начинкой tiktok.com/@kubfood

Приготовление

Смешайте муку, яйцо, воду, соль и сахар, после чего хорошо вымесите тесто до гладкой и эластичной консистенции. Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте «отдохнуть» примерно на 20–30 минут. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и с помощью стакана или кулинарного кольца вырежьте кружочки. На одну половину кружочка выложите картофельное пюре с обжаренным луком, а на другую — говяжий фарш, смешанный с измельченной зеленью. Аккуратно защипните края так, чтобы обе начинки остались внутри одного вареника. Варите вареники в подсоленной кипящей воде. После того как они всплывут на поверхность, достаточно ещё 3–5 минут варки. Подавайте горячими со сметаной и хрустящими шкварками.

Двойная начинка делает привычные вареники гораздо интереснее. В одном кусочке сочетаются нежность картофеля, сочность мяса и аромат свежей зелени, поэтому каждый вареник раскрывается по-новому.

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