Вареники с капустой на заварном тесте: простой рецепт

Это бюджетное блюдо подойдет для постного стола и для повседневного меню.

Вареники готовятся на заварном тесте без яиц на горячей воде, которое намного нежнее и эластичнее обычного, такие вареники лепить одно удовольствие.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 400 гр;

вода – 200 мл;

растительное масло – 2 ст л;

соль.

Для начинки:

квашеная капуста – 400 гр;

лук репчатый – 1 шт;

сахар – 2 чл;

соль.

Приготовление:

Муку просейте в глубокую миску, сделайте в центре углубление, всыпьте туда соль, влейте растительное масло и перемешайте, затем частями влейте в муку кипяток, перемешайте и замесите тесто, заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Капусту отожмите от лишней жидкости. Лук очистите и мелко нарежьте. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите капусту, добавьте сахар и перемешайте. Обжарьте на среднем огне при закрытой крышке 20-25 минут при непрерывном помешивании. Выложите в миску и остудите. Готовое тесто обомните руками, разделите на несколько частей, затем из каждой части сделайте длинные жгуты и нарежьте на равные кусочки. Каждый кусочек раскатайте в лепешку, выложите начинку и защипните края. Подготовленные вареники опустите в кипящую, подсоленную воду, осторожно перемешайте, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Выньте их шумовкой из воды на блюдо и добавьте сливочное или растительное масло.

Советы:

Вареники можно подать со сметаной или со шкварками с луком.

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