Вареники с капустой на заварном тесте: простой рецепт

Это бюджетное блюдо подойдет для постного стола и для повседневного меню.
Вареники готовятся на заварном тесте без яиц на горячей воде, которое намного нежнее и эластичнее обычного, такие вареники лепить одно удовольствие.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 400 гр;
- вода – 200 мл;
- растительное масло – 2 ст л;
- соль.
Для начинки:
- квашеная капуста – 400 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- сахар – 2 чл;
- соль.
Приготовление:
- Муку просейте в глубокую миску, сделайте в центре углубление, всыпьте туда соль, влейте растительное масло и перемешайте, затем частями влейте в муку кипяток, перемешайте и замесите тесто, заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
- Капусту отожмите от лишней жидкости.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите капусту, добавьте сахар и перемешайте. Обжарьте на среднем огне при закрытой крышке 20-25 минут при непрерывном помешивании. Выложите в миску и остудите.
- Готовое тесто обомните руками, разделите на несколько частей, затем из каждой части сделайте длинные жгуты и нарежьте на равные кусочки.
- Каждый кусочек раскатайте в лепешку, выложите начинку и защипните края.
- Подготовленные вареники опустите в кипящую, подсоленную воду, осторожно перемешайте, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Выньте их шумовкой из воды на блюдо и добавьте сливочное или растительное масло.
Советы:
- Вареники можно подать со сметаной или со шкварками с луком.
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