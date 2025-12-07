- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Вареники с картофелем на пару: рецепт традиционного украинского блюда
Нет ничего уютнее, чем домашние вареники, они всегда ассоциируются с теплом семейного стола, ароматом жареного лука и шкварок, и той магией, которая заставляет всех собираться за кухонным столом.
Сегодня мы расскажем вам о рецепте приготовления вареников со страницы YIZHLO, которые станут настоящим украшением вашего обеда или ужина.
Ингредиенты
Тесто
Мука 350 г муки
Кефир 250 г
Соль 1/3 ч. л (1,5 г)
Сода 1 ч. л (5 г)
Начинка
Картофель 400 г
Сало 100 г
Лук репчатый 130-150 г
Зелень
Соль
Перец
Приготовление
Соедините все ингредиенты для теста в удобной миске и замесите до однородности. Оно должно быть средней мягкости и немного липнуть к рукам.
Дайте тесту отдохнуть в пищевой пленке в течение 15 мин — это секрет нежной структуры вареников.
Картофель отварите и сделайте пюре без добавления жидкости.
Сало нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на среднем огне до золотистых шкварок.
Лук карамелизуйте на маленьком огне и добавьте половину лука и зелень к картофельному пюре. Хорошо перемешайте, при необходимости подсолите и добавьте перец.
Раскатайте тесто толщиной 5-6 мм и вырежьте заготовку диаметром около 8 см.
На каждую выложите 20-25 г начинки, примерно 1,5 ст. л.
Сформируйте аккуратные вареники.
Выложите вареники на паровую баню на 6-7 мин. Если у вас металлическая основа пароварки, смажьте ее сливочным маслом или используйте перфорированный пергамент, чтобы вареники не прилипли.
Готовые вареники смажьте карамелизированным луком — он придает особый аромат и сладкий насыщенный вкус.
Советы
Для более яркого вкуса используйте свежую зелень: укроп, петрушку или зеленый лук.
Вареники можно заморозить до следующего приготовления, они хорошо сохраняют форму и вкус.
Готовить можно не только на пару, легкая жарка после варки придаст корочку и больше аромата.
Эти вареники — классика украинской кухни с современным подходом. Они идеальны для семейного обеда, уютного вечера или как хит на праздничном столе.