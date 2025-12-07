Вареники с картофелем на пару: рецепт традиционного украинского блюда

Вареники с картофелем на пару / © Credits

Реклама

Сегодня мы расскажем вам о рецепте приготовления вареников со страницы YIZHLO, которые станут настоящим украшением вашего обеда или ужина.

Ингредиенты

Тесто

Мука 350 г муки

Кефир 250 г

Соль 1/3 ч. л (1,5 г)

Сода 1 ч. л (5 г)

Начинка

Картофель 400 г

Сало 100 г

Лук репчатый 130-150 г

Зелень

Соль

Перец

Приготовление

Соедините все ингредиенты для теста в удобной миске и замесите до однородности. Оно должно быть средней мягкости и немного липнуть к рукам. Дайте тесту отдохнуть в пищевой пленке в течение 15 мин — это секрет нежной структуры вареников. Картофель отварите и сделайте пюре без добавления жидкости. Сало нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на среднем огне до золотистых шкварок. Лук карамелизуйте на маленьком огне и добавьте половину лука и зелень к картофельному пюре. Хорошо перемешайте, при необходимости подсолите и добавьте перец. Раскатайте тесто толщиной 5-6 мм и вырежьте заготовку диаметром около 8 см. На каждую выложите 20-25 г начинки, примерно 1,5 ст. л. Сформируйте аккуратные вареники. Выложите вареники на паровую баню на 6-7 мин. Если у вас металлическая основа пароварки, смажьте ее сливочным маслом или используйте перфорированный пергамент, чтобы вареники не прилипли. Готовые вареники смажьте карамелизированным луком — он придает особый аромат и сладкий насыщенный вкус.

Советы

Для более яркого вкуса используйте свежую зелень: укроп, петрушку или зеленый лук.

Вареники можно заморозить до следующего приготовления, они хорошо сохраняют форму и вкус.

Готовить можно не только на пару, легкая жарка после варки придаст корочку и больше аромата.

Эти вареники — классика украинской кухни с современным подходом. Они идеальны для семейного обеда, уютного вечера или как хит на праздничном столе.