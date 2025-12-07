ТСН в социальных сетях

Вареники с картофелем на пару: рецепт традиционного украинского блюда

Нет ничего уютнее, чем домашние вареники, они всегда ассоциируются с теплом семейного стола, ароматом жареного лука и шкварок, и той магией, которая заставляет всех собираться за кухонным столом.

Вареники с картофелем на пару

Вареники с картофелем на пару / © Credits

Сегодня мы расскажем вам о рецепте приготовления вареников со страницы YIZHLO, которые станут настоящим украшением вашего обеда или ужина.

Ингредиенты

Тесто

  • Мука 350 г муки

  • Кефир 250 г

  • Соль 1/3 ч. л (1,5 г)

  • Сода 1 ч. л (5 г)

Начинка

  • Картофель 400 г

  • Сало 100 г

  • Лук репчатый 130-150 г

  • Зелень

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Соедините все ингредиенты для теста в удобной миске и замесите до однородности. Оно должно быть средней мягкости и немного липнуть к рукам.

  2. Дайте тесту отдохнуть в пищевой пленке в течение 15 мин — это секрет нежной структуры вареников.

  3. Картофель отварите и сделайте пюре без добавления жидкости.

  4. Сало нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на среднем огне до золотистых шкварок.

  5. Лук карамелизуйте на маленьком огне и добавьте половину лука и зелень к картофельному пюре. Хорошо перемешайте, при необходимости подсолите и добавьте перец.

  6. Раскатайте тесто толщиной 5-6 мм и вырежьте заготовку диаметром около 8 см.

  7. На каждую выложите 20-25 г начинки, примерно 1,5 ст. л.

  8. Сформируйте аккуратные вареники.

  9. Выложите вареники на паровую баню на 6-7 мин. Если у вас металлическая основа пароварки, смажьте ее сливочным маслом или используйте перфорированный пергамент, чтобы вареники не прилипли.

  10. Готовые вареники смажьте карамелизированным луком — он придает особый аромат и сладкий насыщенный вкус.

Советы

  • Для более яркого вкуса используйте свежую зелень: укроп, петрушку или зеленый лук.

  • Вареники можно заморозить до следующего приготовления, они хорошо сохраняют форму и вкус.

  • Готовить можно не только на пару, легкая жарка после варки придаст корочку и больше аромата.

Эти вареники — классика украинской кухни с современным подходом. Они идеальны для семейного обеда, уютного вечера или как хит на праздничном столе.

