Вареники с картофелем: рецепт традиционного украинского блюда

Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом идеальных вареников, которые не только вкусны, но и не распадаются во время варки. Она предложила проверенную версию рецепта — с традиционной начинкой из картофеля и грибов, которая сделает ваш обед по-настоящему домашним и уютным.

Шампиньоны (или другие грибы) 130 г

Сало или сливочное масло 30–50 г

Муку просейте в большую миску — это насыщает ее кислородом и делает тесто нежным.

Добавьте соль и растительное масло. Влейте кипящую воду (очень важно: именно кипяток), быстро замесите тесто сначала ложкой (чтобы не обжечь руки), а затем руками — до эластичности. Тесто должно быть мягким и немного липнуть в руки — после отдыха оно станет идеальным.

Заверните в пищевую пленку или положите под миску и оставьте на 20–30 мин.

Картошку отварите в подсоленной воде и растолчите до состояния пюре.

Шампиньоны нарежьте мелко, обжарьте на сухой сковороде или с небольшим количеством масла.

Добавьте измельченный обжаренный лучок, смешайте все с пюре, посолите и поперчите. Начинка должна быть плотной, не редкой — тогда вареники будут легко лепиться.

Тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт.

Стаканом или специальной формой вырежьте кружочки.

В центр положите по чайной или столовой ложке начинки, края тщательно залепите. Можно пройтись пальцами или зубчиками вилки — будет красиво и надежно.

Выложите вареники на дощечку или поднос, щедро посыпьте мукой, чтобы не слиплись.

В большую кастрюлю налейте 2-2,5 л воды, добавьте соль и доведите до кипения. Осторожно опустите вареники в кипящую воду.