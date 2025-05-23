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Вареники с картофелем: рецепт традиционного украинского блюда
Вареники — одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое помнит каждый из детства. У каждой хозяйки свой секрет приготовления: кто-то добавляет к тесту кефир, кто-то готовит с яйцом, а некоторые замешивают его на кипятке.
Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом идеальных вареников, которые не только вкусны, но и не распадаются во время варки. Она предложила проверенную версию рецепта — с традиционной начинкой из картофеля и грибов, которая сделает ваш обед по-настоящему домашним и уютным.
Ингредиенты
Для теста
Мука пшеничная 400 г
Кипяток 200 мл
Масло 3 ст. л
Соль
Для начинки
Картофельное пюре 250 г
Шампиньоны (или другие грибы) 130 г
Жареная среда лук 1 шт.
Соль
Перец
Для подачи
Сало или сливочное масло 30–50 г
Жареный лук
Зелень
Сметана
Приготовление
Муку просейте в большую миску — это насыщает ее кислородом и делает тесто нежным.
Добавьте соль и растительное масло. Влейте кипящую воду (очень важно: именно кипяток), быстро замесите тесто сначала ложкой (чтобы не обжечь руки), а затем руками — до эластичности. Тесто должно быть мягким и немного липнуть в руки — после отдыха оно станет идеальным.
Заверните в пищевую пленку или положите под миску и оставьте на 20–30 мин.
Картошку отварите в подсоленной воде и растолчите до состояния пюре.
Шампиньоны нарежьте мелко, обжарьте на сухой сковороде или с небольшим количеством масла.
Добавьте измельченный обжаренный лучок, смешайте все с пюре, посолите и поперчите. Начинка должна быть плотной, не редкой — тогда вареники будут легко лепиться.
Тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт.
Стаканом или специальной формой вырежьте кружочки.
В центр положите по чайной или столовой ложке начинки, края тщательно залепите. Можно пройтись пальцами или зубчиками вилки — будет красиво и надежно.
Выложите вареники на дощечку или поднос, щедро посыпьте мукой, чтобы не слиплись.
В большую кастрюлю налейте 2-2,5 л воды, добавьте соль и доведите до кипения. Осторожно опустите вареники в кипящую воду.
Когда они всплывут — варите еще 3-5 мин, затем извлеките шумовкой или ситечком.
Подача
Готовые вареники выложите в глубокую миску, посыпьте шкварками с луком или сливочным маслом и украсьте свежей зеленью.
Обязательно подавайте со сметаной, можно добавить маринованный лук или грибы для более насыщенного вкуса.
Советы
Вареники можно заморозить — выложите их на доску, подморозьте, затем сложите в пакет и храните в морозильной камере до 3 месяцев.
Вместо грибов можно добавить творог, капусту, фасоль или просто сделать классическую картофельную начинку.
Для более мягкого теста можно добавить 1 яйцо, но с кипятком оно и так будет эластичным.
Вареники с картофелем — это не просто блюдо, а настоящий символ украинской души, тепла и семейного уюта. Благодаря правильному тесту на кипятке и удачной начинке они не слипаются, не развариваются и радуют своим вкусом.