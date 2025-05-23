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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Вареники с картофелем: рецепт традиционного украинского блюда

Вареники — одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое помнит каждый из детства. У каждой хозяйки свой секрет приготовления: кто-то добавляет к тесту кефир, кто-то готовит с яйцом, а некоторые замешивают его на кипятке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вареники с картофелем: рецепт традиционного украинского блюда

Вареники с картофелем: рецепт традиционного украинского блюда / © Credits

Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом идеальных вареников, которые не только вкусны, но и не распадаются во время варки. Она предложила проверенную версию рецепта — с традиционной начинкой из картофеля и грибов, которая сделает ваш обед по-настоящему домашним и уютным.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука пшеничная 400 г

  • Кипяток 200 мл

  • Масло 3 ст. л

  • Соль

Для начинки

  • Картофельное пюре 250 г

  • Шампиньоны (или другие грибы) 130 г

  • Жареная среда лук 1 шт.

  • Соль

  • Перец

Для подачи

  • Сало или сливочное масло 30–50 г

  • Жареный лук

  • Зелень

  • Сметана

Приготовление

  1. Муку просейте в большую миску — это насыщает ее кислородом и делает тесто нежным.

  2. Добавьте соль и растительное масло. Влейте кипящую воду (очень важно: именно кипяток), быстро замесите тесто сначала ложкой (чтобы не обжечь руки), а затем руками — до эластичности. Тесто должно быть мягким и немного липнуть в руки — после отдыха оно станет идеальным.

  3. Заверните в пищевую пленку или положите под миску и оставьте на 20–30 мин.

  4. Картошку отварите в подсоленной воде и растолчите до состояния пюре.

  5. Шампиньоны нарежьте мелко, обжарьте на сухой сковороде или с небольшим количеством масла.

  6. Добавьте измельченный обжаренный лучок, смешайте все с пюре, посолите и поперчите. Начинка должна быть плотной, не редкой — тогда вареники будут легко лепиться.

  7. Тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт.

  8. Стаканом или специальной формой вырежьте кружочки.

  9. В центр положите по чайной или столовой ложке начинки, края тщательно залепите. Можно пройтись пальцами или зубчиками вилки — будет красиво и надежно.

  10. Выложите вареники на дощечку или поднос, щедро посыпьте мукой, чтобы не слиплись.

  11. В большую кастрюлю налейте 2-2,5 л воды, добавьте соль и доведите до кипения. Осторожно опустите вареники в кипящую воду.

  12. Когда они всплывут — варите еще 3-5 мин, затем извлеките шумовкой или ситечком.

Подача

  • Готовые вареники выложите в глубокую миску, посыпьте шкварками с луком или сливочным маслом и украсьте свежей зеленью.

  • Обязательно подавайте со сметаной, можно добавить маринованный лук или грибы для более насыщенного вкуса.

Советы

  • Вареники можно заморозить — выложите их на доску, подморозьте, затем сложите в пакет и храните в морозильной камере до 3 месяцев.

  • Вместо грибов можно добавить творог, капусту, фасоль или просто сделать классическую картофельную начинку.

  • Для более мягкого теста можно добавить 1 яйцо, но с кипятком оно и так будет эластичным.

Вареники с картофелем — это не просто блюдо, а настоящий символ украинской души, тепла и семейного уюта. Благодаря правильному тесту на кипятке и удачной начинке они не слипаются, не развариваются и радуют своим вкусом.

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