Вареники с сыром на заварном тесте: вкусный рецепт кулинарного блогера

Чтобы накормить семью чем-нибудь вкусненьким, приготовьте нежные вареники с творогом на заварном тесте.

Душистый аромат вареников на заварном тесте с сыром зовет никого не оставляет равнодушным. Рецептом поделился талантливый кулинарный блогер Дария Дарико.

Ингредиенты Мука 330 г Соль 1/2 ч.л Масло 2-3 ст.л Кипяток 150 мл Сыр 9% 300 г Яйцо 1 шт Сахар 1 ст.л Ванильный сахар 1 ч.л

Приготовление

Просейте 300 г муки в миске. Добавьте 1/2 ч.л. соли и 150 мл кипятка. Сначала перемешайте лопаткой. Добавьте 2-3 ст.л растительного масла и замесите тесто руками. Должно получиться упругое и однородное тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть.

Для начинки измельчите блендером 300 г творога, 1 яйцо, щепотку соли, 1 ч.л ванильного сахара и 30 г муки.

Разделите тесто на 3 части, чтобы удобнее было работать. Одну часть тоненько раскатайте примерно 1-2 мм в длину. Не нужно присыпать дополнительно мукой тесто, поскольку оно и так эластичное и не прилипает к рукам. С помощью специального девайса или стакана вырежьте круги. Добавьте начинку и слепите вареник.

Варите в большой кастрюле около 3-4 минут. Как только вареники всплыли и вода закипела – доставайте шумовкой или процедите через сито. Готово.

Лучше всего подавайте со сметаной и растопленным маслом.

бесплатно ! ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ @recepti_dariko ВАРЕНИКИ НА ЗАВАРНОМ ТЕСТЕ С СЫРОМ ❤️‍ рецепт в описании ⬇️ ЕСЛИ ПОНРАВИЛСЯ РЕЦЕПТ, ПОСТАВТЕ ЛЮБУЮ РЕАКЦИЮ Главное блюдо в Украине на Масленицу, Колодец или Сиропусную неделю — это совсем не млин 1/2 ч.л. масло 2-3 ст.л. кипяток 150 мл Начинка: творог (у меня 9%) 300г яйцо 1 шт соль щепотка сахар 1 ст.л. ванильный сахар 1 ч.л. мука 1 ст.л. Варить в большой кастрюле, 3-4 минуты после того, как вареники всплыли и вода закипела. Родные мои, с Масленицей, Колодием или Сиропусной неделей вас! ☝️Не забудьте подписаться и поставить ❤️ чтобы видеть мои рецепты и дальше! Это

Вареники на заварном тесте с сыром – это не просто блюдо, это кулинарное искусство, которое поражает не только вкусовые рецепторы, но и сердце. Этот рецепт станет отличным выбором для любого праздничного мероприятия или просто для обычного семейного обеда.

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