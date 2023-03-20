Вареники с сырой картошкой: необычный рецепт

Главное преимущество вареников с сырой картошкой – не нужно заранее готовить пюре. Начинка готовится из сырого картофеля, лука и масла.

Такие вареники можно налепить впрок, заморозить, выложив на доску в один ряд, и готовить в любое время.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 250 г

кипяток – 150 мл

растительное масло – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

картофель – 250 гр

лук репчатый – 1 шт.

масло сливочное – 50 г

перец черный молотый

соль

Приготовление

В миску просейте муку, в углубление влейте растительное масло, соль. Перемешайте. Добавьте в миску с мукой крутой кипяток. Перемешайте сначала тесто в миске ложкой, затем замесите тесто на столе. Положите в пакет и оставьте отдохнуть на 20 минут.

Для начинки картофель и лук почистите и нарежьте на мелкие кубики. Посолите, поперчите, добавьте растопленное растительное масло. Все хорошо перемешайте.

Тесто разделите на несколько частей, каждую часть скатайте в колбаску и разрежьте на небольшие одинаковые кусочки. Раскатайте кусочек в кружок, в середину которого выложите приготовленную начинку. Соедините плотно край кружка, формируя вареник.

Вареники варите в кипящей подсоленной воде, слегка перемешивая. Как только они всплывут на поверхность воды, варите их еще 12 минут.

Готовые вареники подавайте со сметаной, соусом или свежей зеленью.

Советы

Картофель заранее не солите, чтобы не образовалось много жидкости.

Тесто должно получиться эластичное и гладкое.

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