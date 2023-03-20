Вареники с сырой картошкой: необычный рецепт

Главное преимущество вареников с сырой картошкой – не нужно заранее готовить пюре. Начинка готовится из сырого картофеля, лука и масла.
Такие вареники можно налепить впрок, заморозить, выложив на доску в один ряд, и готовить в любое время.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 250 г
- кипяток – 150 мл
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- картофель – 250 гр
- лук репчатый – 1 шт.
- масло сливочное – 50 г
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
В миску просейте муку, в углубление влейте растительное масло, соль. Перемешайте. Добавьте в миску с мукой крутой кипяток. Перемешайте сначала тесто в миске ложкой, затем замесите тесто на столе. Положите в пакет и оставьте отдохнуть на 20 минут.
Для начинки картофель и лук почистите и нарежьте на мелкие кубики. Посолите, поперчите, добавьте растопленное растительное масло. Все хорошо перемешайте.
Тесто разделите на несколько частей, каждую часть скатайте в колбаску и разрежьте на небольшие одинаковые кусочки. Раскатайте кусочек в кружок, в середину которого выложите приготовленную начинку. Соедините плотно край кружка, формируя вареник.
Вареники варите в кипящей подсоленной воде, слегка перемешивая. Как только они всплывут на поверхность воды, варите их еще 12 минут.
Готовые вареники подавайте со сметаной, соусом или свежей зеленью.
Советы
- Картофель заранее не солите, чтобы не образовалось много жидкости.
- Тесто должно получиться эластичное и гладкое.
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