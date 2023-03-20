Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вареники с сырой картошкой: необычный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
159
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вареники с сырой картошкой: необычный рецепт

Главное преимущество вареников с сырой картошкой – не нужно заранее готовить пюре. Начинка готовится из сырого картофеля, лука и масла.

Такие вареники можно налепить впрок, заморозить, выложив на доску в один ряд, и готовить в любое время.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука – 250 г
  • кипяток – 150 мл
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • картофель – 250 гр
  • лук репчатый – 1 шт.
  • масло сливочное – 50 г
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

В миску просейте муку, в углубление влейте растительное масло, соль. Перемешайте. Добавьте в миску с мукой крутой кипяток. Перемешайте сначала тесто в миске ложкой, затем замесите тесто на столе. Положите в пакет и оставьте отдохнуть на 20 минут.

Для начинки картофель и лук почистите и нарежьте на мелкие кубики. Посолите, поперчите, добавьте растопленное растительное масло. Все хорошо перемешайте.

Тесто разделите на несколько частей, каждую часть скатайте в колбаску и разрежьте на небольшие одинаковые кусочки. Раскатайте кусочек в кружок, в середину которого выложите приготовленную начинку. Соедините плотно край кружка, формируя вареник.

Вареники варите в кипящей подсоленной воде, слегка перемешивая. Как только они всплывут на поверхность воды, варите их еще 12 минут.

Готовые вареники подавайте со сметаной, соусом или свежей зеленью.

Советы

  • Картофель заранее не солите, чтобы не образовалось много жидкости.
  • Тесто должно получиться эластичное и гладкое.

Читайте также:

Рецепт приготовления полезного весеннего салата из черемши

Рецепт приготовления полезного весеннего салата из черемши

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
159
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация