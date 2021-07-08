Вареники с вишней: классический рецепт легендарного блюда

Вареники с вишней – это классика украинской кухни.

Из огромного разнообразия начинок, используемых для вареников, летом самой актуальной становится именно вишня. И не только потому, что это как раз ягодный сезон, но еще и потому, что вишневая кислинка, сдобренная сметаной, приятно освежает в жару.

Однако внешний вид и вкус вареников зависит еще и от теста. Особенностью предлагаемого теста является то, что оно приготовлено на кефире. Это делает вареники особенно нежными и пышными.

Ингредиенты:

Для теста:

2-2,5 стакана муки

1 стакан кефира

0,5 чайной ложки соды

щепотка соли

Для начинки:

0,5 кг вишни

100 г сахара

Приготовление

В миску налить кефир комнатной температуры, посолить, добавить соду и хорошо перемешать, чтобы сода полностью погасилась. Затем частями всыпать просеянную муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто, что достигается его вымешиванием в течение 5 минут. Готовое тесто накрыть и оставить отдохнуть на полчаса.

Вишню вымыть, обсушить и удалить косточки.

Из выстоявшегося теста скатать валик, разрезать его на одинаковые кусочки, раскатать их скалкой или просто растянуть на ладони в круглые лепешки, выложить в центр каждой по 3-5 вишен, присыпать слегка сахаром и сформовать вареники.

Подготовленные полуфабрикаты опускать в кипящую слегка подсоленную воду и варить 2-3 минуты после всплытия.

На заметку

Подавайте вареники с вишней горячими, посыпав сахаром и полив сметаной.

Кефир для теста можно заменить натуральным йогуртом, простоквашей и даже сывороткой.

Летом в качестве начинки используйте чернику, смородину, клубнику, сливы, абрикосы.

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