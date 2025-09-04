Вареники с вишнями на пару: рецепт традиционного украинского блюда

Вареники на пару с вишнями tiktok.com_@bude_smachno_razom

Реклама

Особенно нежными получаются вареники на пару — они легче, мягче и буквально тают во рту. А с вишневой начинкой это блюдо становится настоящим летним десертом, который подходит даже без дополнительных соусов. На странице Буде смачно разом рассказали об универсальном рецепте теста, который подойдет для любой начинки.

Ингредиенты Мука 500 г Кефир 350 мл Сода 1 ч. л Соль Вишни (свежие или замороженные, без косточек) Сахар Масло

Приготовление

В большую миску всыпьте просеянную муку, добавьте соль и соду. Влейте кефир и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте шар, накройте полотенцем и дайте ему «отдохнуть» 20-30 мин. Это сделает тесто более эластичным. Из вишен достаньте косточки, если используете замороженные, предварительно разморозьте и слейте лишний сок. Перемешайте ягоды с сахаром. Чтобы начинка не текла, можно добавить к вишням немного крахмала. Раскатайте тесто толщиной около 2 мм, вырежьте кружочки (удобно стаканом). На каждый положите по несколько ягод и щепотку сахара. Защипните края, хорошо прижимайте, чтобы начинка не вытекла. В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Сверху установите сито или пароварку так, чтобы оно не касалось воды. Смажьте сито маслом. Выложите вареники, оставьте между ними расстояние, ведь они увеличатся в объеме. Накройте крышкой и варите маленькие вареники — 2-3 мин, средние — 5-6 мин.

Готовые вареники становятся мягкими.

Подача

Самый классический вариант — с сахаром или медом.

Для нежности подайте со сметаной или йогуртом.

Если хотите праздничный вариант, полейте сливочным соусом с ванилью или украсьте свежими ягодами.

Советы

Муку лучше просеять, так тесто будет более воздушным.

Вишни можно заменить черникой, клубникой или даже яблоками с корицей.

Если планируете замораживать вареники, выкладывайте их сырыми на доску в морозилку, а затем положите в пакет. Готовить на пару можно сразу из морозильника.

Вареники с вишнями на пару — это блюдо, которое сочетает в себе домашний уют и легкость. Они подходят и как сладкий завтрак, и как десерт к ужину. Приготовьте их вместе с родными и ваш дом наполнится ароматом детства и настоящего украинского тепла.