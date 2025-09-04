- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Вареники с вишнями на пару: рецепт традиционного украинского блюда
Вареники — это настоящая гордость украинской кухни. Их любят и взрослые, и дети, ведь они могут быть как сладкими, так и солеными или праздничными.
Особенно нежными получаются вареники на пару — они легче, мягче и буквально тают во рту. А с вишневой начинкой это блюдо становится настоящим летним десертом, который подходит даже без дополнительных соусов. На странице Буде смачно разом рассказали об универсальном рецепте теста, который подойдет для любой начинки.
Ингредиенты
- Мука
- 500 г
- Кефир
- 350 мл
- Сода
- 1 ч. л
- Соль
-
- Вишни (свежие или замороженные, без косточек)
-
- Сахар
-
- Масло
-
Приготовление
В большую миску всыпьте просеянную муку, добавьте соль и соду. Влейте кефир и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте шар, накройте полотенцем и дайте ему «отдохнуть» 20-30 мин. Это сделает тесто более эластичным.
Из вишен достаньте косточки, если используете замороженные, предварительно разморозьте и слейте лишний сок. Перемешайте ягоды с сахаром. Чтобы начинка не текла, можно добавить к вишням немного крахмала.
Раскатайте тесто толщиной около 2 мм, вырежьте кружочки (удобно стаканом). На каждый положите по несколько ягод и щепотку сахара. Защипните края, хорошо прижимайте, чтобы начинка не вытекла.
В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Сверху установите сито или пароварку так, чтобы оно не касалось воды. Смажьте сито маслом. Выложите вареники, оставьте между ними расстояние, ведь они увеличатся в объеме. Накройте крышкой и варите маленькие вареники — 2-3 мин, средние — 5-6 мин.
Готовые вареники становятся мягкими.
Подача
Самый классический вариант — с сахаром или медом.
Для нежности подайте со сметаной или йогуртом.
Если хотите праздничный вариант, полейте сливочным соусом с ванилью или украсьте свежими ягодами.
Советы
Муку лучше просеять, так тесто будет более воздушным.
Вишни можно заменить черникой, клубникой или даже яблоками с корицей.
Если планируете замораживать вареники, выкладывайте их сырыми на доску в морозилку, а затем положите в пакет. Готовить на пару можно сразу из морозильника.
Вареники с вишнями на пару — это блюдо, которое сочетает в себе домашний уют и легкость. Они подходят и как сладкий завтрак, и как десерт к ужину. Приготовьте их вместе с родными и ваш дом наполнится ароматом детства и настоящего украинского тепла.