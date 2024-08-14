Вареники с вишнями по рецепту Саввы Либкина: просто и вкусно

У каждой украинской семьи есть свои секреты лепки вареников и каждый из нас хоть раз в жизни, но пытался их приготовить.

На странице Саввы Либкина показали, как приготовить маленькие и ароматные вареники с вишнями, вкус которых вернет вас в безмятежное детство.

Ингредиенты Мука Соль Сахар Молоко 1 стакан Яйца 3 шт. Оливковое масло 1 ч.л Вишня 1 кг Сахар 100 г

Приготовление:

Замесите тесто на холодном молоке. На стакан молока добавьте 3 яйца и 1 ч. л оливкового масла, соль и сахар;

Тесто замесите достаточно плотным и дайте ему полежать накрытым не менее получаса;

После этого раскатайте тесто максимально тонко и с помощью обычной рюмки сделайте кружочки;

Пока тесто "отдыхает", почистите вишню от косточек и на килограмм вишни добавьте 100 г сахара и оставьте на час-другой;

Затем слейте сок и вишни разложите на кружочки теста;

Пора лепить вареники. Каждый кружочек теста нужно немного "натянуть" на вишню и осторожно слепить.

Затем поставьте кастрюлю с водой на огонь, чтобы она закипела и слегка подсолите;

Далее, опустите в кипяток свежеслепленные вареники и варите их до закипания. Как только вода начала кипеть, осторожно с помощью шумовки достаньте вареники;

Подогрейте немного вишневый сок и полейте им вареники, и сразу подавайте к столу.

Советы:

Тесто желательно месить на белой муке. Здесь придется руководствоваться принципом "на глаз", поскольку у нас в стране степень белой муки пока не определена маркировкой. Выбирайте белую муку и обязательно ее просеивайте;

По желанию вы можете добавить к вареникам сметану или сгущенку.

Почти невозможно отказать себе в удовольствии отведать порцию таких вкусных и ароматных вареников с вишней.

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