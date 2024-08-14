Вареники с вишнями по рецепту Саввы Либкина: просто и вкусно

У каждой украинской семьи есть свои секреты лепки вареников и каждый из нас хоть раз в жизни, но пытался их приготовить.
На странице Саввы Либкина показали, как приготовить маленькие и ароматные вареники с вишнями, вкус которых вернет вас в безмятежное детство.
Ингредиенты
- Мука
- Соль
- Сахар
- Молоко
- 1 стакан
- Яйца
- 3 шт.
- Оливковое масло
- 1 ч.л
- Вишня
- 1 кг
- Сахар
- 100 г
Приготовление:
- Замесите тесто на холодном молоке. На стакан молока добавьте 3 яйца и 1 ч. л оливкового масла, соль и сахар;
- Тесто замесите достаточно плотным и дайте ему полежать накрытым не менее получаса;
- После этого раскатайте тесто максимально тонко и с помощью обычной рюмки сделайте кружочки;
- Пока тесто "отдыхает", почистите вишню от косточек и на килограмм вишни добавьте 100 г сахара и оставьте на час-другой;
- Затем слейте сок и вишни разложите на кружочки теста;
- Пора лепить вареники. Каждый кружочек теста нужно немного "натянуть" на вишню и осторожно слепить.
- Затем поставьте кастрюлю с водой на огонь, чтобы она закипела и слегка подсолите;
- Далее, опустите в кипяток свежеслепленные вареники и варите их до закипания. Как только вода начала кипеть, осторожно с помощью шумовки достаньте вареники;
- Подогрейте немного вишневый сок и полейте им вареники, и сразу подавайте к столу.
Советы:
- Тесто желательно месить на белой муке. Здесь придется руководствоваться принципом "на глаз", поскольку у нас в стране степень белой муки пока не определена маркировкой. Выбирайте белую муку и обязательно ее просеивайте;
- По желанию вы можете добавить к вареникам сметану или сгущенку.
Почти невозможно отказать себе в удовольствии отведать порцию таких вкусных и ароматных вареников с вишней.
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