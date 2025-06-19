Вареники в кокосово-шоколадном соусе: рецепт вкусного завтрака

Вареники в кокосово-шоколадном соусе / © Credits

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Кулинар Александр Огородник предложил необычный рецепт привычных ленивых вареников — на этот раз с ароматным кокосово-шоколадным соусом. Такой завтрак точно понравится как детям, так и взрослым. Он станет хорошим началом дня, особенно в выходные, когда можно побаловать себя чем-то особенным.

Ингредиенты

Для вареников

Творог (жирность 5-9%) 400 г

Манная крупа 3 ст. л

Яйца 1 шт.

Сахар 1-2 ст. л

Соль

Мука

Для соуса

Кокосовое молоко 200 мл

Белый шоколад 70-100 г

Для подачи

Свежие ягоды (малина, черника, клубника)

Измельченные фисташки или миндаль

Мята

Приготовление

В миске смешайте творог, манку, сахар и яйцо. Добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Оставьте смесь на 10-15 мин при комнатной температуре — за это время манка набухнет и сделает тесто пластичным. Если творог слишком влажный, слейте лишнюю сыворотку или оберните в марлю и слегка отожмите. На посыпанной мукой поверхности сформируйте из теста «колбаску» диаметром 2-3 см. Нарежьте ее ножом на небольшие кусочки (примерно по 2 см длиной). Каждый кусочек можно слегка обкатать в ладонях. Чтобы вареники были одинаковыми, используйте кухонные весы или мерную ложку. В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли. Вареники опускайте в кипящую воду небольшими партиями. После того как они всплывут на поверхность — варите еще 1-2 мин. В небольшой кастрюле или сотейнике нагрейте кокосовое молоко на среднем огне (не доводите до кипения). Добавьте измельченный белый шоколад и постоянно помешивайте, пока он полностью не растает. Можно заменить белый шоколад на темный или добавить немного ванили, если хочется изменить вкус. Готовые вареники переложите в кокосово-шоколадный соус. Тушите на малом огне 2-3 мин, чтобы они впитали аромат и тепло соуса. Выкладывайте вареники на тарелку вместе с соусом. Украсьте свежими ягодами, орешками и листочками мяты.

Вкус детства, аромат нежности и капля творчества — вот что делает эти ленивые вареники особенными. Не бойтесь экспериментировать со вкусами, соусами и подачей — дети обожают цветную еду, которая выглядит как десерт, но имеет все питательные элементы для правильного старта дня.